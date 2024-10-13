郭梓祺則訪問了剛在英國出版英文詩集的Tim Tim Cheng，據聞她正在文壇冒起。香港人寫英文詩還有得過獎的Eric Yip，兩人言談間也有提及，香港詩人不在香港用英文寫詩講香港，郭梓祺以「局外的局外人」為文章起題。李春暉的「編劇是什麼系列」今期訪問年輕編劇章彥琦，劇本選段是《一秒拳王》，他被章彥琦的朝氣幹勁深深激勵。今篇也是劇本選段形式的最後篇，但文中預告接下來有兩篇重磅之選，敬請留意。

林康琪今期寫卡特，並且預告下期繼續寫卡特，她看到中東到處戰火正蔓延，寫卡特，其實是要寫伊朗。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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