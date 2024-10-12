灣仔海濱 人約黃昏 捲入夢幻街燈漩渦

社交平台上的打卡照，是否常常令你發出這疑問？明明是熟悉不過的地方，相片卻呈現獨特新奇的畫面。有人形容是「照騙」，但這何嘗不是提醒我們，只要花點心思、換個視角，香港還有很多令人驚艷的景點。繼上期中環「太空艙」新地標The Henderson後，今次我們重遊「舊地」，由灣仔海濱出發，捲入古老又夢幻的街燈漩渦。

灣仔海濱一帶近年大翻新，改善工程持續推進，每隔一段時間到訪都有新發現。好像去年12月在灣仔水上運動及康樂主題區開設的「海濱站」，雖然只是一個港鐵車站及月台主題裝置，但因擺放了兩節俗稱「烏蠅頭」、退役不久的東鐵線中期翻新列車車卡，引來不少人到場打卡。而今年8月，灣仔民政事務處又聯同港燈推出「 閃爍燈影耀灣仔」裝置，在海濱站旁邊空地加裝8款共50支復古街燈，最舊一款更可追溯至1890年啟用的香港第一代街燈。每晚6至10時亮燈後，璀璨的漩渦式燈海在夜幕下非常迷人。

長焦+水平矯正 減影像變形

打卡想影出醒目燈影，必須留意取景角度。50支復古街燈有一定高度，部分燈頭更處於同一水平位置，如果想拍到更多款式的街燈，便需要使用廣角鏡甚或超廣角鏡，並從較低位置拍攝。廣角鏡雖然取景夠闊，但因為最前一塊鏡片呈弧形，所以影像周邊區域的景物無可避免會變形，愈靠近邊緣愈嚴重，即使手機商透過鏡組設計或演算法亦難以完全修正。如（圖A）所見，以手機的超廣角鏡從低角度拍攝復古街燈裝置後，兩側的燈柱均會向中心傾斜；雖然效果尚算不俗，但如構圖中有人出現，身體比例會顯得奇怪。

解決方法是拍攝者站遠一點，使用手機鏡組內較長焦距（如35mm或以上）的鏡頭拍攝，將拍攝主角放在構圖中央，同時啟用拍攝程式的「水平儀」功能，保持手機角度水平，兩側燈柱的傾斜度自然減少。若想進一步減少變形效果，可在影相後使用手機的相片編輯功能，以iOS系統的相片編輯界面為例，可在「裁剪」頁面內點選水平矯正圖標，然後往右拖移下方的調節區域，便可「拉直」相中物。留意這種矯正方法會剪裁部分邊緣影像，構圖時需要預闊一點。

避商廈入鏡 天空背景構圖佳

拍攝街燈裝置時亦要考慮背景，如果背着大海向街燈拍攝，街燈後方的灣仔商廈便會同時入鏡，令構圖混亂，所以最好避開商廈，並從較低角度拍攝，以天空為背景，街燈裝置就更清晰。另外，如手機有超廣角鏡頭，不妨走進街燈漩渦中心，將鏡頭朝天後，盡量把手機貼近地面及保持水平拍攝，效果也很吸睛。

閃爍燈影耀灣仔

日期：即日至2025年1月31日

晚上6:00至10:00

交通：灣仔渡輪碼頭或港鐵會展站A2出口，步行往灣仔「水上運動及康樂主題區」

捕捉紫霞天 鎖定天空對焦測光

灣仔海濱是欣賞維港日落的好地方，朝西北方既可看見無敵海景，兩邊又有從灣仔、西九龍兩岸延伸的高樓大廈襯托；特別是每到打風季節，有機會在日落時刻欣賞到「火燒天」、「紫霞天」等夢幻景色。要影日落「鹹蛋黃」，手機或有點勉強，除非配備高倍數光學長焦功能，才有機會拍攝到較清晰的日落，並且在裁剪及放大後仍能保持較少雜訊。

拍攝火燒天、紫霞天就簡單得多，直接用手機拍攝都有不錯效果，但需運用對焦測光技巧。如交由手機自動模式測光，可能會以較昏暗的建築物為測光標準，結果相片保留了建築物細節，但天空就曝光過度，由色彩絢麗變成灰白一片，魔幻感盡失；建議拍攝前長按畫面的天空位置，鎖定對焦及測光點，更保險是再手動輕微減低曝光值以保留天空上光亮位置的細節，之後執相會有更大彈性。另外，有需要的話，可將拍攝風格設定為「鮮艷」、「暖色」，出來的黃昏色彩便會更濃艷。

其他推介打卡位

海濱站：中期維修列車

灣仔渡輪碼頭：懷舊鐵皮郵箱牆

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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