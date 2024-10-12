中環美食：韓式快餐 王牌牛肉飯猛「醬」加持

餐廳以快餐形式運作，門前設有兩部售賣機，讓客人點選食物及付款，然後grab and go，又或在店中大餐桌上享用。新店設有8款套餐，包括主菜、配菜、餐飲或湯品，價格$49起；客人可自行添加炸雞、餃子等小食，或單點心水美食。

韓式烤牛肉飯是店內王牌，品牌製作的汁料由醬油及蒜頭烹煮而成，上枱前將牛肉薄片、香菇、洋葱等放入汁料中煮過後，放在白飯中，加點葱花及芝麻，香氣昇華。牛肉香軟，吸滿醬汁，鹹甜有致，還有洋葱的咬口及香菇的軟滑，再加自家製辛奇，極好下飯。

果醋醃蘿蔔 微酸開胃

韓式拌飯是韓國人的comfort food，一般在碗上放滿食材，自行拌勻；這兒的拌飯已經拌入了各款菜蔬，放着煠蛋及紫菜，雖然少了攪拌的樂趣，味道卻相當可口，辣勁不算強，以甜味為主，滿口鮮味。配菜不妨選擇果醋醃蘿蔔，果醋（micho）以水果發酵而成，酸酸甜甜，帶水果芬芳，韓國人常配上冰水、氣泡水、牛奶等一起享用；餐廳則用來醃漬蘿蔔及青瓜，微酸開胃，與拌飯同吃，清新又解膩。

單點美食必叫炸豬肉泡菜餃子，Bibigo的急凍餃子相當有名，在家煮好後依然香軟美味。店中的餃子炸得脹卜卜，香脆卻不會過硬過乾，辛奇（韓式泡菜）豬肉餡料香辣冶味，肉汁滿滿，難怪成為品牌的名物。

bibigo bapsang

地址：中環閣麟街32至34號美輪樓地下B號舖

查詢：6431 4526

[趁「熱」食]