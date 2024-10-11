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「神秘」古蹟 免費導賞 深入百年葡式校舍、簡約印度廟

【明報專訊】建築雖是死物，卻承載着活生生的歷史，透過歲月痕迹「說」故事。

發展局文物保育專員辦事處舉辦的「2024古蹟周遊樂」以「中西薈萃」為主題，介紹11間具多元文化背景或融合中西建築風格的歷史建築和法定古蹟，各建築物於指定時間開放給公眾參觀，並設巡迴展覽、免費導賞團等活動。記者早前深入其中兩個鮮為人知的歷史建築，了解建築特色、歷史背景、社區變遷等故事，在鬧市中上了一堂歷史課。

在旅遊行程中，古蹟是熱門選擇；不管是本地遊還是海外遊，經歲月洗禮的建築總能挑起大家的好奇心。發展局文物保育專員辦事處舉辦的大型歷史活動「古蹟周遊樂」，是讓大家認識歷史建築的入門「捷徑」。今屆活動以中西薈萃為主題，在香港百多項法定古蹟和多座具歷史意義的建築中，重點介紹11座具多元文化背景或融合中西建築風格的建築。

不同角度認識多元建築風格

發展局文物保育專員蔣志豪表示，每次活動約在1年前開始籌備，包括設計主題、蒐集資料和挑選建築物等。當涉及私人管理的歷史建築時，則需花更多時間與業主溝通，讓他們同意開放給公眾參觀。「我們以中西薈萃為主題，選擇位於市區且具有多元文化背景的建築。」他指出，香港位於中國南部，自古以來就是商船的重要補給中心，吸引來自不同國家、宗教和背景的人士定居，逐漸形成多元社群，並與本地文化交流，使香港成為中西文化藝術的交流中心。這次選擇了富有文化色彩的建築，例如曾是葡國人學校的前賈梅士學校，以及不同宗教的建築，如天主教的基督君王小堂（聖保祿修院）、跑馬地的印度廟及回教清真禮拜總堂等。他補充：「這些建築現在仍較少公眾接觸。公眾可以藉着活動，了解不同種族的思維，並感受到他們對參觀和交流的開放態度。」蔣志豪強調，公眾在參觀歷史建築時，能以不同角度認識其歷史、工藝和文化層面。「我們盡量不會在幾年內揀選重複的建築。」

活動重頭戲落在10至11月舉行的導賞團，「這些資料都比較硬，如何將它轉化成軟性資料，導賞團形式能夠讓市民更容易吸收」。為了立體地呈現歷史建築背後的故事，蔣志豪指他們做了大量資料蒐集，從歷史建築角度協助訓練導賞員。印度廟等有宗教背景的歷史建築則會自行安排導賞員，更能向公眾深入地介紹建築。今年推介之一是首度參與活動的香港話劇團教育中心，亦為前賈梅士學校。

玻璃天花板成亮點 保留拱形窗框結構

前賈梅士學校於1902至1903年間興建，原為私人住宅。1912年被政府購入，改為九廣鐵路公司經理住宅。1928年改建為九龍英童學校，1954年則改為葡國人學校「賈梅士學校」校舍，提供幼稚園和小學教育服務，葡人或華人均可入讀。1997年交還政府，改由保良局辦校至2021年。2019年被評級為二級歷史建築，2021年動工活化成香港話劇團教育中心，2024年正式啟用，繼續肩負教育責任。

這座活化建築位置隱蔽，位於佐敦覺士道，被高樓大廈重重包圍，在街上看不見蹤影。由港鐵佐敦站B出口向覺士道方向步行約3分鐘，轉入嘉文花園與御景臺之間的小巷再搭升降機，便看到一座黃澄澄、樓高3層的舊式建築，乍看還以為來到澳門老街，讓人產生穿越時空的錯覺。香港話劇團教育中心主管周昭倫（Mike）分享，校舍外觀沒有變動，例如正門保留了1954年校舍以葡萄牙詩人賈梅士命名的名字。牆上重新髹上原有明亮的黃色，輔以白色線條，充滿葡式建築特色。內部翻新原則是不破壞能夠保留的地方，盡量原汁原味，樓梯加建了可拆式黑色扶手。

頂樓保留拱形窗框結構，並將窗更換成雙重隔音玻璃。Mike分享活化的另一亮點，是樓梯上的屋頂部分改為玻璃天花板。由於屋頂經歷二戰嚴重損毁，故改用玻璃，令陽光射進建築物內更加明亮。記者只劇透這麼多，其他留待導賞員詳細分享。活動的導賞員部分是來自賈梅士學校的校友，他們最初因母校被活化，遂報讀話劇課程，後來得知母校獲選參與古蹟周遊樂，均想成為導賞員出一分力。由他們分享的導賞更加立體和富人情味。Mike分享：「有個賈梅士學校的校友，特地找來以前在學校、舊操場的老榕樹前拍的照片，希望與參加者分享母校點點滴滴！」

簡潔現代建築×鮮明印度色彩

另一座設導賞團的建築是位於跑馬地、毗鄰養和醫院的香港印度廟。印度廟位於黃泥涌道當眼位置，卻鮮有華人進內，充滿神秘感。就連印度廟委員會成員之一Ravinder Singhal也說，他在2000年來到香港，一直不知道這家印度廟，幾年後與朋友聚會才得知，可見多神秘。自此他每周日均前來祭拜聚會，後來更成為委員會成員。「所有成員皆是義務參與，就連廟宇營運的費用、騁請祭司費用都是由我們負責。」Ravinder指，廟宇後方有一個印度墳場，是政府於1920年代分配給印度教，以西式土葬形式紀念為保衛香港在戰爭中犧牲的印度教、錫克教和尼泊爾士兵。但由於印度教傳統以火葬為主，對土葬需求不大，後來政府批准香港印度教協會在1953年墳場批地興建印度廟，成為本港首間及全港最大的印度廟宇，廟內的2樓後方有條樓梯可直達墳場。

建築採用西方簡潔現代建築特色，同時融入鮮明顏色等印度色彩。進入正門，行樓梯至2樓便看到拜祭的殿堂。此處樓底挑高，地面鋪了紅色地氈，進入前須脫鞋和穿著莊重。Ravinder滔滔分享印度教的種種，例如創造神和水神等不同神明、歷史、以梵文撰寫的《吠陀經》、祭拜的方式和供品、冥想的方法等。「這裏有張長櫈只有祭司才能坐，就算我是他的僱主也不能坐！」他笑說坊間的印度廟宇規模可繁可簡，有些簡單至只有《吠陀經》及虔誠的心便可以。印度廟一般在周日舉行拜祭儀式。這裏亦是印度教族群慶祝節日和舉行宗教儀式的地方，今年10月12日舉行十勝節（Dussehra，每年舉行日子不同）。如你對印度廟感興趣的話，Ravinder歡迎公眾於每日早上8時至下午1時，以及下午4時至晚上7時前來參觀了解。

免費導賞團均須經網上報名，如報名人數超出名額，將以抽籤形式抽出參加者。現時11月份的導賞團（除猶太教莉亞堂導賞團外）仍接受報名，報名日期至10月18日。

「2024古蹟周遊樂」免費導賞團

日期：11月2至30日內指定日子

截止報名日期：10月18日

網址：bit.ly/3Y9zxEF（抽籤抽出參加者，10月25日公布結果）

香港話劇團教育中心

地址：佐敦覺士道7號

查詢：3103 5910

印度廟

地點：灣仔跑馬地黃泥涌道1號B

網址：www.hinduassociationhk.com

註：應穿著端莊服飾入廟，避免穿短褲、背心等過於暴露的衣服

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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