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潘祖堯家族百年珍藏 兩宋帝臨摹《蘭亭序》 真迹登拍場

【明報專訊】王羲之《蘭亭序》在書法界被奉為經典，有「天下第一行書」之美譽，吸引歷代習者臨摹。作為王羲之名帖之首，《蘭亭序》寫於會稽山陰之蘭亭、永和九年暮春之初。收藏界不少人夢想把王羲之書法真迹找到手，當然難比登天。不過，想得到帝王臨寫的珍品卻非沒有可能，有拍賣行便帶來「宋仁宗趙禎及宋高宗趙構臨王羲之《蘭亭序》」的珍品！

蘇富比將上拍歷史悠久的潘氏家族庋藏「小聽颿樓藏珍」之珍品。當中宋仁宗趙禎及宋高宗趙構臨王羲之的《蘭亭序》，見證兩宋歷史文化，引起不少藝術界和文人雅士的興趣。同場還有其他中國書法、書畫和藝術珍品，讓大眾一睹潘氏家族的眼光和雅氣。

廣東洋行殷商數百年珍藏

蘇富比亞洲區主席及亞洲藝術部主席兼環球主管仇國仕指，藝術收藏是哲學、思想、熱忱和感性的交集。「當中的故事恰如其人，千絲萬縷，深刻而獨特。」他解釋潘氏家族的珍藏「不單是個人的傳記，而是數百年來整個家族世代的過濾和沉澱；所承載的是歷史、價值和理念交織而成的樂章」。

根據拍賣行資料，潘氏家族於清朝盛世起家，是廣東洋行殷商中的名門，在廣州經營海上貿易逾百年。潘氏家族收藏由潘有為（1743至1821年）起始，之後由潘正煒（1791至1850年）再擴展。潘正煒的祖父潘振承（1714至1788年）於18世紀中定居廣州，任職負責領導管理中外貿易事務的商總，叱咤一時。經商者有很多機會接觸不同領域和地方的人，潘氏家族便常接觸古董珍品。在貿易頻繁的業務中，家族累積了足夠經濟實力建立頂級收藏系列。拍賣行指，潘氏除富甲一方外亦充滿學識，潘正煒是翰林院編修，對歷史和文化學識淵博。他在潘家大院成立「聽颿樓」，建立一個收藏珍寶的大寶庫，擺放中國藝術史上罕珍的名家書畫。這大批古董傳至家族第七代傳人、中國著名建築師潘祖堯（1942至2022年）。他為紀念先祖，成立「小聽颿樓」，承接且繼續擴展先輩的收藏事業。

藏品經歷社會變遷，傳承多代至今，保存了重要中國藝術文化。拍賣行表示，其中宋仁宗御筆作品的收藏價值十分高。他是宋代第四位君主，在位時間長。雖然仁宗工作忙碌，但閒時仍寄情筆墨，充分展示宋代文人領導班子的文化氣息。他的書法作品傳世不多，市場上出現的更是買少見少，極為搶手。宋高宗則是宋代第十位皇帝，也是南宋的第一位君主。二人相隔百年也臨《蘭亭序》，說明宋代君主對此作品的愛戴和重視。拍賣行稱高宗愛好書法，一生努力研究歷代書法家作品和技法。當時他身處金人入侵、被迫遷逃的時代，作品字裏行間埋藏着他面對國難的心情。拍品把兩位君主的書法合裝起來，題跋自南宋至清代道光，跨越7個世紀，年代可考。潘氏家族視此品為瑰寶，由潘正煒傳至潘祖堯，收藏約170年。除藏家外，書法愛好者同樣鍾情《蘭亭序》，相信會引起激烈競投。

石濤水墨詩冊×鄭板橋對題

此外，浪迹天涯的明末清初著名畫家石濤的水墨紙本作品《花卉詩冊》亦十分吸睛。此冊共有八開，分別精心繪畫蘭花、芭蕉、墨竹、瓶花、秋菊和水仙等植物。精彩之處是配有清代畫家鄭板橋的對題，另有孔廣陶等名家題者。拍賣行專家指，鄭板橋的花卉作品深受石濤影響，寫了大量評論石濤的文字，如《清湘老人題記》的附錄等，相信他看過很多石濤的書畫。此品便展示兩人在藝術上的關聯。畫冊充滿墨趣，筆力勁道非凡，是石濤高水準的花卉作品。

此外，王原祁、王翬等清諸家的《國朝名賢書畫冊》則匯集清初「虞山」及「婁東」各名家。王原祁、王翬和另外兩名同樣姓王（王時敏、王鑑）的清代山水畫家被合稱為「四王」，作品備受推崇。此作上款人「若翁」即袁若遺，是順治時代的進士，曾任職刑部郎中員外郎主事，其後把此品傳至孫兒袁秉直。拍賣行指袁氏是詩書傳家的江南望族，常邀約當時官場名仕與文壇名賢共賞此冊。潘氏珍藏此冊，展示兩個家族在不同時代的聯繫。

玫瑰紫釉 鈞台窰獨創顏色

小聽颿樓不止珍藏書畫，拍賣行表示，一款明十五世紀初的鈞窰玫瑰紫釉渣斗式花盆，為中國五大名窰官鈞的經典作品，相信是明永樂遷都北京新宮後所製作。其釉層精緻細密，色調是河南鈞台窰獨創的釉色，不同角度會產生多種色彩，例如在光線折射下呈現天藍色。此品是潘正煒之孫潘寶珩（1862至1927年）個人喜愛的珍寶。

至於黃花梨燈掛椅四件成堂屬清十七至十八世紀珍品，座椅清秀巧妙，靠背板窄束形似竹製燈掛，被京城木匠起名為「燈掛椅」，特色是靠背椅沒扶手，以往這類作品多倚牆而置，屬備用椅。它不像正規的圈椅般拘謹，較有活力，四件成堂則更難求。

小聽颿樓藏珍專場

預展：即日至10月15日

現場拍賣：10月16日

地點：中環干諾道中8號遮打大廈蘇富比旗艦藝廊

查詢：sothebys.com/asia

文：呂一心

設計：賴雋旼　

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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