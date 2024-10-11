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居日港人偕夫購入 瀨戶老屋修葺從古 留瓦頂復土牆煥新

【明報專訊】當一個地方的出產物足夠本事，它就會成為該物件的代名詞——日語せともの（瀬戸物）指的是瀨戶燒製出產的陶器，亦能統稱所有陶器。瀨戶市從前是陶瓷重鎮，但隨着都市發展，一如其他日本小市鎮，年輕人出走大城市，遺留舊歷史與老建築。市內一間老房子雖被市政府定為重要景觀建築，卻日久失修。居日港人和她的日人丈夫購入後，在網絡眾籌資金，冀用日本傳統建築技法修葺。

瀨戶是「日本六古窯」之一，最近的大城市是港人熟悉的名古屋。老房子的名字是加藤仲右衞門邸，有100年歷史，位於市內的窯垣小徑，左右兩邊是窯垣小徑藝廊（窯垣の小径ギャラリー）和窯垣小徑資料館，整條小徑的牆壁都是用陶窰工具堆積而成。日本自2004年起施行《景觀法》，保護城鄉景觀，加藤仲右衞門邸就是瀨戶10個重要景觀建築之一。前屋主是造陶瓷的家族，工人亦曾住屋內，他們常常沿着小徑運送陶窰工具和胚體。

榫卯結構無地基 禦地震不敵雨水

雖然大宅是重要景觀建築，卻日久失修——部分瓦頂倒塌，天花板有漏水的情况，木樑柱發霉或被白蟻蛀蝕；前屋主因年事已高而到老人院居住，家俬和大量雜物仍留於屋內。港人林琪香現居日本，她的丈夫金森正起是金工藝術家，他有個興趣是四處探索舊屋，偶然經地產網發現了加藤仲右衞門邸。林琪香後來隨金森到訪房子，她憶述首次到訪時濕氣很重，現場也很雜亂，「你可以想像它有大梳化、電視機、牀，還有很多東西，所以看的時候看到一頭霧水」。老房子開價約1300萬日圓（現約68萬港元），兩人起初卻步，認為價錢不合房屋狀况；後來發現開價的大部分費用用於清理雜物和收拾房子，遂提議自行清理，2020年底終以三分之一價錢購入。

「買了它，然後用我們的方法去整理好它，用我們可以營運的方式去營運它，維持這間屋的狀况，好像是一件挺好的事。」林琪香說。因成本和防漏水之故，許多買了傳統舊屋的人都會棄用瓦頂，改用金屬頂，一勞永逸。林琪香和金森問過建築師朋友，他們都提議以現代方式改造，如斬去多餘的樑柱、將牆壁換成大玻璃，不過兩人決定用傳統工法修葺房子，也去除前屋主後來以現代方式增建的部分。

因資金不足，他們優先維修老房子損毀部分，已花費約二三百萬日圓（現約10萬至16萬港元），如被白蟻蛀蝕或發霉的木樑柱，以及漏水的瓦頂。修葺瓦頂的報價上千萬日圓（現逾52萬港元），因為熟悉日本傳統建築技法的工匠並不多，而且傳統技法工序繁複，造價更貴。像加藤仲右衞門邸這種日式老房子，都是榫卯結構，並未下地基，房子落在石頭之上，經歷多次地震仍屹立不倒，但它敵不過雨水。

保留浮光老玻璃 廚浴等「土」法重建

加藤仲右衞門邸的瓦頂是瀨戶瓦片，取在地白泥製造，現已停產，所以修復工作並非更換瓦片，假若瓦片破裂，才取相較不顯眼位置的瓦片代替，缺失位置就用其他瓦片。現時許多日本房屋仍用瓦頂，但做法已跟傳統技法截然不同。傳統技法先鋪開泥土，鋪泥方法叫「土葺き」，透過泥土固定瓦片。因此，雨水亦會透過屋頂瓦片移動形成的間隙進入，隨着泥土吸收水分，泥土漸漸崩潰。於是年逾七旬的老工匠，先掀起瓦片，重新鋪抹鬆塌了的泥土，最後才放回瓦片。除了保留瀨戶瓦片，林琪香表示亦會保留屋內的老玻璃和庭園圍牆。老玻璃在舊屋常見，以口吹玻璃的方式製成，玻璃受熱時用口吹成球，然後放在平面上，切成一塊塊玻璃，比較單薄，而且表面凹凸不平，透有浮光；庭園圍牆用上前屋主燒陶時用的道具建成，一如窯垣小徑的特色。

傳統技法採用天然材料，林琪香認為並不會生產建築廢料，建築所用到的泥土和竹都能重用，或當作肥料。傳統房屋常用土牆，土牆的結構內是「竹小舞」，即是用竹和麻繩編成的骨架，泥土發酵後增加黏度，分數次塗抹泥土在竹小舞，從而形成土牆，不過土牆會剝落，所以有人會選擇在表面塗抹水泥。「工法未必可以對應到現代的生活，但是我們有興趣。我們有方法可以做的話，就想試試看。可能令人對我們現代生活環境有些不同看法。」林琪香說。今次網絡眾籌，是瀨戶市群眾集資活用事業補助金（瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金）的一部分，只要他們成功眾籌400萬日圓（現約21萬港元），市政府就會資助400萬日圓，林琪香和金森將資金用於以傳統技法重建現代方式增建的部分，但維修仍需額外支付約300萬日圓。浴室、廚房、洗衣房等都用化學合成物料建成，拆掉後他們將用土牆和三和土重建，另外屋內一些破爛了的建具，也需要維修或更換。三和土混合3種材料而成，未有水泥時，常被用於鋪設地面。老房子重建項目眾籌了22日已經達標，不過拆卸增建部分期間，發現不少新問題，如部分橫樑被埋起來，因而發霉，那些部分尚未估價，最終造價仍說不準。

「陶瓷家」變工藝廊 展日本傳統美學

金森是金工藝術家，林琪香也有管理藝廊的經驗，所以他們選擇用自己最熟悉的方式——工藝藝廊來營運下去。林琪香表示，日本的工藝藝廊的展示方式多是西式做法，用光燈聚焦在作品之上，但日本傳統美學強調作品與作品、作品與空間共融，她希望盡量採自然光，或只作簡單的室內照明，「讓作品融和進空間裏，希望做更面向日本傳統美學的展示空間」。他們計劃，營運藝廊所得的經費繼續用於維護房子，合作的創作單位偏好同樣珍惜日本傳統文化價值，例如來自奈良的土屋織物所（つちや織物所）從種棉開始，採收棉花，然後織成線和布，再去創作。至於跟香港藝術家合作？「我自己還蠻希望帶一些香港的文化藝術過來的，但可能得待藝廊的方向走得順了，再慢慢調節。」林琪香答道。

文：嚴嘉栢

圖：受訪者提供

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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