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【光州】無等

【明報專訊】韓國光州雙年展為亞洲首屈一指，今年風頭為由奠定「關係美學」的藝評家及策展人Nicolas Bourriaud擔任藝術總監。然而對當地藝術工作者而言，更貼身的應是雙年展由1995年舉行至今，本屆才首次出現「光州館」，一個城市館並列在其他國家館旁。

光州的故事從來不易說。1980年光州市民大規模抗議獨裁政權，全斗煥遣軍隊血洗屠城，其後十多年民眾持續爭取，為韓國民主運動關鍵一章。到訪當地，我才親身感受到，城市處處反映「紀念」的宏大敘事，刻劃在每隔幾里路就可見的銅像碑文上，還有市民日常生活之中。我不禁懷疑，創傷真的有好好被疏導嗎？

首次亮相，館方展覽Equity: Peaceful Strain以光州名山無等山為概念。無等山最高約海拔千米，不算很高，但卻橫卧甚廣，乃當地歷史文化象徵，古時民眾常到此為家人朋友祈福。「無等」在韓文意指公平，展覽名翻譯為Equity，而非Equality（平等）。今次旅程不時聽到「光州精神」，年輕一代的光州藝術工作者說，這是當地雙年展和機構常提問的事情 。但他坦言，不同世代之間，以及其他城市包括首爾，對光州的流言污名，無疑仍是一大困難，令各人在光州語境中陷於失語，甚至漠不關心。

那光州精神是什麼？這不是策展人一人可定義。籌備前期，團隊與光州全南大學合作，展開一項在地文化研究，並完成名為Mudeung Perspective（無等視野）的報告。展覽的「開場」並非藝術作品，而是研究的過程、成果及有關存檔。可見，這個策展決定反映「人」才是主角，不怕跳出畫廊藝術的框架，樂與其他界別合作。當中影片展示籌備團隊與居民定期舉行聚會和工作坊，收集個體對城市的記憶，讓不同聲音得以被聽見。其中一次聚會，他們重新細看過去、現在及未來，討論如何在每天生活中實踐民主，在社區或自己圈子中體現公平。面對創傷，他們把當時民運的能量轉化由身邊做起。

「第一次有光州館，是一個重任。我們應能夠把518事件反映的價值，聯繫到現時的生活，甚至國際社會都在探討的當代議題。」光州館總監Mihee Ahn說。在《旁觀他人之痛苦》中，蘇珊桑塔格早早提出有關戰爭、血腥及痛苦的影像氾濫，卻疏離觀者的參與性，加劇同情心的局限。如何反映光州歷史，保留真實與呼吸空間，大概亦是策展團隊的難題。部分展覽作品明顯地回應政治事件的創傷，另亦有觸及環保、消費社會、土地正義等內容。

無等是一個不休的追求。社會上不是每把聲音都有同樣權力，藝術在當中的角色不能被簡化，畢竟牽涉大量資本、政策、介入及再現問題等。然而，在充滿危機的時代，藝術能是怎樣的平台呢？「人們問起光州，我會很害怕回答，因為那極為複雜，而我是沒有經歷過的那代人。我怕提供了『錯』和『不合格』的答案。但是，在籌備的過程我更明白，不應該這樣，沒有人應因為感到沒有資格，而不去說社會上他們有份的事情。」助理策展人Heera Seon說。

作者簡介：藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates

文：小東

[開眼 大都會文藝誌]

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