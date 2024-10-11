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開眼 一場show一次旅行

台南尼德蘭畫展 看荷蘭視野

【明報專訊】400年前，荷蘭東印度公司在台南建造熱蘭遮城，國際貿易來往該地，自此翻開台南的城市篇章。400年後，奇美博物館整理16至17世紀的尼德蘭繪畫館藏，於本月底展出。館方以科學檢測分析畫作，既發掘藝術史的新故事，又透過繪畫重返數百年前進駐台南的荷蘭視野，從古蹟瞥見荷蘭人的足印，原來當代建築也有荷蘭人的手筆。

16至17世紀大航海時代，歐洲列強沿海路探索貿易機會，荷蘭人來到爪哇，也降臨台南。當時荷蘭貿易發達，國內經濟繁榮——1602年，世界第一間證券交易所就在阿姆斯特丹成立；1637年，世界最早的泡沫經濟事件「鬱金香狂熱」也在荷蘭發生，從此可見一斑。經濟發達使中產階級崛起，繼王室貴族，中產階級亦蒐集藝術品，藝術市場如同雨後春筍。

尼德蘭繪畫題材多元 以人為本

奇美博物館是台南一家私立博物館，自1990年代起建立西方藝術品館藏，尼德蘭（Netherlands）繪畫是當中重要一環。尼德蘭在早期歐洲歷史，不單指荷蘭，也涵蓋比利時、盧森堡和法國北部多地，在16至17世紀同樣經濟發達。策展團隊向記者表示，常設展廳一直展出部分尼德蘭繪畫，但藏品數量龐大，無法悉數展出，今次展覽展出近60幅畫作，其中16幅首度公開，並以社會經濟學角度敘述這段藝術時期。

策展團隊續解釋，當年的繪畫除用來收藏以外，新興的中產階級亦喜用畫作裝飾家居，以表現自身的文化修養和身分地位。文藝復興以降，宗教不是繪畫唯一題材，更主張以人為本；同時16世紀宗教改革，尼德蘭一帶受喀爾文教派影響，不再推崇繪畫呈現《聖經》故事，市場需求與愛好致使尼德蘭繪畫的題材多元，本來襯景的靜物、風俗和風景元素亦成繪畫主題。

17世紀畫家楊‧彼特‧布魯赫爾（Jan Pieter Brueghel）的《花卉靜物》（Still Life with Flowers，年份不詳），純粹繪畫花卉，深色背景突出前景花卉主題，也反映當時歐洲的花卉熱潮。同時期另一畫家大衛‧特尼爾斯二世（David Teniers II）繪畫《廚房一景》（Kitchen Interior，1646），畫作展現當時農村風俗——光線從左上方落入室內，聚焦吊起的肥美豬身，暗示農村的生活豐饒。至於漢斯‧約爾丹斯三世（Hans Jordaens III）的《世界向阿波羅致敬》（The World Paying Homage to Apollo，年份不詳）更重新以希臘神話為題，異於長時間佔據主流的基督宗教繪畫主題。

畫家按市場喜好創作 滿足需求

尼德蘭繪畫深受市場主導，畫家甚至會模仿市場喜好的風格、題材來創作。傑洛尼米斯．波許（Jheronimus Bosch）是15至16世紀畫家，他的作品使用大量象徵和符號，譬如以半人半獸、機械和惡魔來描繪人類罪惡。波許的追隨者模仿他的風格，繪畫《基督在靈薄獄中》（Christ in Limbo，年份不詳），主題出自外典《尼哥底母福音書》，描述耶穌死後等待復活前，到靈薄獄（limbo）解救暫留地獄邊境的舊約義人。《基督在靈薄獄中》如同波許的風格，極具想像力，大量妖魔現身地獄，但畫作中央的耶穌散發光芒，持着十字杖旌旗向前進發。

因藝術市場需求龐大，繪畫工作坊應運而生，內裏齊集畫師、畫工和學徒，他們既能快而準仿製圖像，又將創作分工，加快生產繪畫的速度。15至16世紀畫家傑拉德．大衛（Gerard David）的工作坊創作《卸下聖體》（The Deposition，年份不詳），畫中紅衣男子從十字架卸下耶穌屍首，兩旁人物流露情緒不多，透過視線和動作就表現哀傷，其構圖設計深受尼德蘭藝術市場歡迎。

科學檢測畫作 顯現原貌

科學檢測藝術藏品，發掘藝術品的真實故事是大趨勢。奇美博物館12年前起，便與外界合作科學研究藏品。策展團隊向記者表示，研究起點通常是藝術史學者對作品風格、圖像或歷史背景感疑惑，便嘗試藉科學檢測尋找新線索。楊．布魯赫爾二世（Jan Brueghel the Younger）的《風車前的旅人》（An Extensive Landscape with Travelers Before a Windmill，年份不詳）之所以開始科學檢測，因為藝術史學者發現布魯赫爾家族的風車風景畫，常於鄉間道路放置動物枯骨，寓意人生是充滿苦難的旅途，《風車前的旅人》卻未見動物枯骨。後掃描畫像，發現畫家用鉛白顏料描繪動物枯骨的原貌，只是被20世紀的後人塗改；學者又觀察到相傳由安東尼歐．裴瑞達（Attributed to Antonio Pereda）所繪的《果實環串中的聖露西》（Garland of Fruits with St. Lucy，年份不詳）的畫面有不規律的細線，經科學檢測，發現環串果實靜物與畫面中間的聖露西屬不同畫布；台夫特畫派（Delft School）的《裝扮為牧羊女的女子肖像》（Portrait of a Lady as a Shepherdess，年份不詳）接受例行檢測時，從鋅元素分佈圖發現女子面部以含有鋅白的顏料修改，但鋅白在19世紀後才廣泛使用，修改應為19世紀後人手筆。

畫師們：

走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代

日期：10月26日至2025年8月31日（周三休館）

時間：上午9:30至下午5:30

票價：400新台幣（約97.6港元）

地址：台南市仁德區文華路二段66號 奇美博物館特展廳

網址：bit.ly/3TyBs2D

文：嚴嘉栢

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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