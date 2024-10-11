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開眼 藝述速遞

開眼送禮‧尋寶遊戲

【明報專訊】適逢《開眼》創刊一周年與香港故宮文化博物館舉辦「中華文明溯源」特展，今期《開眼》繼續與大家穿梭於華夏文明的不同遺址，在展品與展品之間來一趟尋寶遊戲。讀者在故宮館展廳8參觀特展時，可按本版提示，找出這裏列出的圖 1至7內的展品（非現場展品順序），在它們的展板簡介中，有些單字可連成一與展覽主題相關的七言短句。成功「尋寶」的讀者，在以下表格按順序拼出相應句子後，將填上答案的剪報（或影印本），以及以50至100字表達你對《開眼》的感想及建議，連同個人姓名及電話號碼郵寄到《開眼》編輯室地址：柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓（信封請註明《開眼》編輯室收），或將以上資料電郵至friday@mingpao.com（請以「尋寶遊戲」為題），有機會獲得由香港故宮文化博物館送出的「香港故宮之友」個人全年會籍乙個（價值600元），名額50個，10月25日（周五）截止。我們將於稍後聯絡獲得會籍的讀者，告知換取會籍之詳細安排。

香港故宮文化博物館

特別展覽： 「中華文明溯源」

日期：即日至2025年2月7日

時間：星期一、三、四、日：上午10:00至晚上6:00

星期五、六及公眾假期：上午10:00至晚上8:00

地點：九龍西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館展廳8

詳情：bit.ly/4eJHKVw

（展覽由中國銀行（香港）贊助）

[開眼 藝述速遞]

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