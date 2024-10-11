明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 焦點

隔6年再辦香港站 「無意義可成最強音」 發呆賽紓焦慮諷競爭

【明報專訊】你上一次「發吽哣」是幾時？是在清晨返工巴士上、人潮洶湧的港鐵裏、空氣沉悶的辦公室內，還是在夜闌人靜失眠時？在飛速運轉的城市中，漫無目的地發呆已然成為一種奢侈；但在韓國行為藝術家Woopsyang眼中，「沒有價值、沒有意義、沒有產出」的發呆，「有時會成為最強有力的行動」。

10月5日下午，國際發呆比賽（International Space-out Competition）10周年之際，創辦者Woopsyang再度來到香港。這次也是2018年後香港首次辦賽。70名不同年齡、不同身分的參賽者靜坐在PMQ元創方地面廣場，在90分鐘的發呆中，享受「聚在一起無所事事的感覺」。

反對發呆污名化 「人類價值不止生產力」

什麼是發呆？發呆比賽創始人、行為藝術家Woopsyang接受本報專訪時表示，發呆就像電腦的screensaver（熒幕保護程式）——「我小時候經常發呆，被父母老師訓斥，其實是陷入了沉思。表面看起來是發呆，但就像電腦上開着screensaver功能一樣，我是陷入了另一個世界。有趣的是，人在burnt out（過度疲憊）時發呆，電腦卻是為防止顯示器burn-in（燒屏）而使用screensaver」。如此看來，發呆似乎既是修復、又是保護。

「沒有人認為足球比賽是浪費時間。有了目的、有了競爭，人們就覺得有價值。」Woopsyang說，創辦發呆比賽，是為反對社會對發呆的污名化，緩解生活在繁忙都市中的人們對無所事事的焦慮——「普遍大眾認為無所事事的、非生產力的時間，是無用的時間」。然而在她眼中，無目的亦可成為一種目的，「一個人停下來或許會感到不安，（發呆比賽）讓大家得以聚在一起無所事事」。她希望通過發呆比賽，反對「資本主義社會中，用一個人所具有的生產力代表着他的價值」的觀點，提醒大家「人類不能只用生產力來證明自己」。

千人報名70入選 心率+參加理由決勝

比賽開始前，有意參加「發呆比賽」者可於網上報名，寫下姓名、年齡、職業與參加理由。為參加比賽，記者不得不絞盡腦汁，為發呆尋找理由，為「無目的」寫下「目的」——生活太累，想在發呆比賽中休息一下，逃避世界。

然而，當發呆成為比賽，競爭在所難免，「無目的」的人在比賽未開始時已經出局。「國際發呆比賽2024香港站」共有1265人報名，最終有包括電影導演、KOL、藝術家、心理學家在內的70人入選，競爭率達到了18比1。記者遺憾未能入選，未獲得「發呆資格」，只能在比賽當日站在場外，旁觀發呆。

入場、坐定、一聲哨響。伴隨比賽開始，場外的記者努力與場內的選手一起開始發呆。「淘汰行為：檢查手機、打瞌睡或睡覺、閒聊、笑、檢查時間、唱歌或跳舞……」尋常比賽，參賽者會被告知「可以做什麼」，發呆比賽卻用重重規定告訴參賽者「要努力地什麼都不做」。比賽開始前，參賽者需寫下自己的參加理由，並由工作人員張貼在賽場外供觀眾閱讀和投票；在90分鐘的比賽時間裏，Woopsyang和工作人員每15分鐘會為參賽者測量心率，心率變化幅度愈低，得分愈高。比賽冠軍綜合「心率」及「現場觀眾投票」決出，「誰最無所事事誰就拿冠軍」。

前10分鐘，躁動的心逐漸平靜，空氣的流動、呼吸的聲音，逐漸變清晰；20分鐘左右，腿部肌肉開始傳來痠痛，皮膚上像是有蟲子爬過，輕微發癢的感覺讓人忍不住扭動身軀；30分鐘後，大腦得以放空，目光聚焦在某處，又彷彿透過某處望見更遠的遠方……看似輕鬆，但對於習慣檢查手機的都市人而言，靜坐90分鐘實非易事。「有的選手會數眼前建築物的窗戶數量，有的選手說看到了其他選手複雜的襪子紋路，有的想到了煩惱的事情，有的想像到了旅行目的地……」Woopsyang說，發呆比賽並無固定的取勝秘訣，「體育形式的『比賽』，其實是對競爭社會的諷刺——什麼都不做的競爭，真是可笑的事情」。

大圈靜細圈動 參賽者觀眾「共同表演」

比起比賽，Woopsyang更願意將這一活動稱為「由參賽者和觀眾共同完成的表演作品」。表演強調藝術家與觀眾的交流，在發呆比賽中，手握投票權的觀眾，雖未親身參加比賽，但也扮演了裁判角色。至於70名不同年齡、不同職業的參賽者，「這些人聚在一起就組成了一個小城市。在90分鐘的比賽時間中，這個小城市將停止運作」。

「想像一下，參賽者組成的小城市是個大圓圈，大圓圈周圍的觀眾是在動的小圓圈。靜止的大圓圈與周圍忙碌和活動的小圓圈形成視覺對比。」Woopsyang笑稱，觀看比賽最好的位置是從高處俯視。記者嘗試想像站在太平山頂，俯瞰位於中環的PMQ，卻發現日夜不停的香港像是一個更大的圓圈——圓圈之中，24%青年、約一成成年港人抑鬱徵狀嚴重，來自學業、工作、家庭、社會的壓力，讓香港人失眠、抑鬱、焦慮……但在這90分鐘裏，在發呆比賽這座小城市中，有70個人得以放下抑鬱與焦慮，任由思緒漫無邊際，想必是件幸福的事吧。

冠軍籲港人找時間靜下來 「自我重整」

「我希望發呆比賽能成為一個提醒：香港的家長、行家、老師、學校，好多香港人，其實每個人都可以讓自己休息一下，找時間靜下來，這對精神健康十分重要。」今屆發呆比賽冠軍、教育心理學家Dennis說。他在比賽中「什麼也不想，就望着天花與風扇，90分鐘好快過去」。在參加理由中，Dennis寫下「Emptiness is Meaningful / Nothingness is Everything / Cheers! Hong Kongers（空虛是有意義的/虛無就是一切/乾杯！香港人）」，引起場外觀眾諸多共鳴。他說，從心理學的角度看，「發呆讓人的心神得以靜下來，是一個自我refresh（重新整理）的時間」。

成為「香港發呆王」的Dennis，獲得混合羅丹（Auguste Rodin）《沉思者》（Le Penseur）雕塑及韓國國寶金銅彌勒菩薩半跏思惟像（금동미륵보살반가사유상）製成的獎盃。Woopsyang分享，在韓國工業時代之前，發呆是身分地位高的人才擁有的特權，「雖然現在社會用忙碌來稱讚和羨慕他人；但在很久以前，什麼都不用做、有很多發呆時間的人，才是被羨慕的對象」。因此，獎盃上發呆的人戴着在韓國象徵身分地位的傳統紗帽「갓」。至於羅丹的《沉思者》，Woopsyang笑說：「這是一種幽默——沉思者看起來像是在思考，但他也有可能只是在發呆。」

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼　

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 焦點]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞