隔6年再辦香港站 「無意義可成最強音」 發呆賽紓焦慮諷競爭

10月5日下午，國際發呆比賽（International Space-out Competition）10周年之際，創辦者Woopsyang再度來到香港。這次也是2018年後香港首次辦賽。70名不同年齡、不同身分的參賽者靜坐在PMQ元創方地面廣場，在90分鐘的發呆中，享受「聚在一起無所事事的感覺」。

反對發呆污名化 「人類價值不止生產力」

什麼是發呆？發呆比賽創始人、行為藝術家Woopsyang接受本報專訪時表示，發呆就像電腦的screensaver（熒幕保護程式）——「我小時候經常發呆，被父母老師訓斥，其實是陷入了沉思。表面看起來是發呆，但就像電腦上開着screensaver功能一樣，我是陷入了另一個世界。有趣的是，人在burnt out（過度疲憊）時發呆，電腦卻是為防止顯示器burn-in（燒屏）而使用screensaver」。如此看來，發呆似乎既是修復、又是保護。

「沒有人認為足球比賽是浪費時間。有了目的、有了競爭，人們就覺得有價值。」Woopsyang說，創辦發呆比賽，是為反對社會對發呆的污名化，緩解生活在繁忙都市中的人們對無所事事的焦慮——「普遍大眾認為無所事事的、非生產力的時間，是無用的時間」。然而在她眼中，無目的亦可成為一種目的，「一個人停下來或許會感到不安，（發呆比賽）讓大家得以聚在一起無所事事」。她希望通過發呆比賽，反對「資本主義社會中，用一個人所具有的生產力代表着他的價值」的觀點，提醒大家「人類不能只用生產力來證明自己」。

千人報名70入選 心率+參加理由決勝

比賽開始前，有意參加「發呆比賽」者可於網上報名，寫下姓名、年齡、職業與參加理由。為參加比賽，記者不得不絞盡腦汁，為發呆尋找理由，為「無目的」寫下「目的」——生活太累，想在發呆比賽中休息一下，逃避世界。

然而，當發呆成為比賽，競爭在所難免，「無目的」的人在比賽未開始時已經出局。「國際發呆比賽2024香港站」共有1265人報名，最終有包括電影導演、KOL、藝術家、心理學家在內的70人入選，競爭率達到了18比1。記者遺憾未能入選，未獲得「發呆資格」，只能在比賽當日站在場外，旁觀發呆。

入場、坐定、一聲哨響。伴隨比賽開始，場外的記者努力與場內的選手一起開始發呆。「淘汰行為：檢查手機、打瞌睡或睡覺、閒聊、笑、檢查時間、唱歌或跳舞……」尋常比賽，參賽者會被告知「可以做什麼」，發呆比賽卻用重重規定告訴參賽者「要努力地什麼都不做」。比賽開始前，參賽者需寫下自己的參加理由，並由工作人員張貼在賽場外供觀眾閱讀和投票；在90分鐘的比賽時間裏，Woopsyang和工作人員每15分鐘會為參賽者測量心率，心率變化幅度愈低，得分愈高。比賽冠軍綜合「心率」及「現場觀眾投票」決出，「誰最無所事事誰就拿冠軍」。

前10分鐘，躁動的心逐漸平靜，空氣的流動、呼吸的聲音，逐漸變清晰；20分鐘左右，腿部肌肉開始傳來痠痛，皮膚上像是有蟲子爬過，輕微發癢的感覺讓人忍不住扭動身軀；30分鐘後，大腦得以放空，目光聚焦在某處，又彷彿透過某處望見更遠的遠方……看似輕鬆，但對於習慣檢查手機的都市人而言，靜坐90分鐘實非易事。「有的選手會數眼前建築物的窗戶數量，有的選手說看到了其他選手複雜的襪子紋路，有的想到了煩惱的事情，有的想像到了旅行目的地……」Woopsyang說，發呆比賽並無固定的取勝秘訣，「體育形式的『比賽』，其實是對競爭社會的諷刺——什麼都不做的競爭，真是可笑的事情」。

大圈靜細圈動 參賽者觀眾「共同表演」

比起比賽，Woopsyang更願意將這一活動稱為「由參賽者和觀眾共同完成的表演作品」。表演強調藝術家與觀眾的交流，在發呆比賽中，手握投票權的觀眾，雖未親身參加比賽，但也扮演了裁判角色。至於70名不同年齡、不同職業的參賽者，「這些人聚在一起就組成了一個小城市。在90分鐘的比賽時間中，這個小城市將停止運作」。

「想像一下，參賽者組成的小城市是個大圓圈，大圓圈周圍的觀眾是在動的小圓圈。靜止的大圓圈與周圍忙碌和活動的小圓圈形成視覺對比。」Woopsyang笑稱，觀看比賽最好的位置是從高處俯視。記者嘗試想像站在太平山頂，俯瞰位於中環的PMQ，卻發現日夜不停的香港像是一個更大的圓圈——圓圈之中，24%青年、約一成成年港人抑鬱徵狀嚴重，來自學業、工作、家庭、社會的壓力，讓香港人失眠、抑鬱、焦慮……但在這90分鐘裏，在發呆比賽這座小城市中，有70個人得以放下抑鬱與焦慮，任由思緒漫無邊際，想必是件幸福的事吧。

冠軍籲港人找時間靜下來 「自我重整」

「我希望發呆比賽能成為一個提醒：香港的家長、行家、老師、學校，好多香港人，其實每個人都可以讓自己休息一下，找時間靜下來，這對精神健康十分重要。」今屆發呆比賽冠軍、教育心理學家Dennis說。他在比賽中「什麼也不想，就望着天花與風扇，90分鐘好快過去」。在參加理由中，Dennis寫下「Emptiness is Meaningful / Nothingness is Everything / Cheers! Hong Kongers（空虛是有意義的/虛無就是一切/乾杯！香港人）」，引起場外觀眾諸多共鳴。他說，從心理學的角度看，「發呆讓人的心神得以靜下來，是一個自我refresh（重新整理）的時間」。

成為「香港發呆王」的Dennis，獲得混合羅丹（Auguste Rodin）《沉思者》（Le Penseur）雕塑及韓國國寶金銅彌勒菩薩半跏思惟像（금동미륵보살반가사유상）製成的獎盃。Woopsyang分享，在韓國工業時代之前，發呆是身分地位高的人才擁有的特權，「雖然現在社會用忙碌來稱讚和羨慕他人；但在很久以前，什麼都不用做、有很多發呆時間的人，才是被羨慕的對象」。因此，獎盃上發呆的人戴着在韓國象徵身分地位的傳統紗帽「갓」。至於羅丹的《沉思者》，Woopsyang笑說：「這是一種幽默——沉思者看起來像是在思考，但他也有可能只是在發呆。」

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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