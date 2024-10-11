已結業的見山書店在左下角，右方細葉榕樹梢撐着半透明肥貓，古樹下小貓開餐吃魚。兩隻小鴨在太平山街嘰喳散步。亮黃燈的唐樓橫窗後，人貓共賞山城。幾隻白雲狀大貓在樓頂，面向醫學博物館和合一堂，看（和寫）報紙。蠟筆和木顏色筆畫成的球場中，嫩綠水稻井然豎在湖水藍上。

她說「愛貓的人會話貓有靈性，有自己的觀點，不會被別人看法，影響自己在做、覺得重要的事。我覺得整個《開眼》編輯室的人都是貓」，「現在香港有些困難和未知，有人話絕望，但我覺得其實世界還很大，還有人到處找靈感，研究社區，嘗試找新意義，可能只是沒那麼明顯」。

上環是貓珊認識香港的起點。雖然在中學讀過歷史，她依然一度不曉香港軼事，直到因建築保育工作，細看這個曾為英殖時期華人平民區、廟宇雲集、車會駛慢一點、有多塊公共空間的山腳地帶。近年書店聚集一班有想法的讀者——他們也是貓，身處變幻、經歷恐懼和悲傷，仍在慎思過後坐言起行，影響貓珊至深。

貓珊喜愛的藝術，是融入生活的實踐：街頭壁畫、繪本和農田耕作都可以是藝術，只要使人有智慧生活。有時希望要靠人主動找出來。若對香港灰心感嘆，放慢節奏到街上逛逛，走得夠遠夠久，或能如她般發現可愛的人事「掘極都仲有」。

藝術家簡介

貓珊，全職繪本及地圖創作人，亦會寫信給樹木、於海裏游水及流連書店。她跟3隻小動物現居香港，在見山大樹下拿着畫筆畫畫的就是她了。曾出版《最後的告別》（2017）、《通往大嶼山的慢船上》（2023）等。Ig：maoshanconnie

開眼送禮‧圖文遊戲（二）

以500字為限，寫一個香港夜半魔幻偶遇，電郵至friday@mingpao.com，留下姓名及聯絡電話，註明「圖文遊戲（二）」，便有機會得到貓珊的《午夜香港》原畫真迹，10月18日截止。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG | @fridaymingpao

[開眼 文化特別版]