BRAND FOCUS：中國先鋒設計師Uma Wang 尋找自我空間的「蠶繭」

過去30年，時裝界有不少華人面孔設計師，成功例子如1990年代當紅的Anna Sui、Vera Wang，以至在2010年代走紅的Alexander Wang和Jason Wu等。要數近年在國際時裝圈嶄露頭角的，就有Uma Wang（王汁）。

「時尚設計是我命中注定職業」

被譽為「中國先鋒設計師」的Uma Wang，2009年創立同名品牌，擅長將東方內斂沉靜氣息糅合西方前衛風格，獨特的東西合璧格調，在時尚界一枝獨秀，不但得到Anna Wintour的青睞，亦是首位躋身米蘭時裝周官方日程的中國設計師。回顧時尚之路，她於1996年畢業於上海中國紡織大學（現東華大學），後來在1998年至2002年期間，擔任內地不同主流品牌首席設計師。雖然在行內闖出了一番事業，不過她還是希望可以看看外邊的世界，選擇出國深造，到倫敦Central Saint Martins進修。「好奇心驅使我前進，我渴望看見更大的世界、學習英語，並在最佳的學校成長，追求更國際化的視野。」Uma認為她與時裝的緣分，始於童年時期。「小時候，母親為我製作衣服，讓我在同學間引起關注，從那時起我認定時尚設計是我命中注定的職業。」

藥材顏色香氣帶來靈感

Uma的童年回憶深深啟發她美學風格。父親和祖父均為中藥師，小時候的她經常觀察鍋中煮沸的藥包。那包裹着藥材的棉布，隨着時間漸漸產生縐褶，並染上各種顏色，這些看似陳舊的布料，總令她深深着迷。「起初我並未意識到家庭背景對我的設計有何關聯，但隨着成長逐漸看到了顏色選擇和喜愛材料之間的聯繫。我的品牌基礎深深植根於家庭的回憶，尤其是那些與家人一起煮新鮮草藥和準備茶飲的時光，這些經歷讓一切變得獨特。」無論藥材的香氣，以至藥材櫃的木質紋理，都在Uma的記憶中留下深刻印象，似乎呈現在服裝紋理與廓形中。

植根於血脈的中國傳統文化，也潛移默化地影響着她的風格。「我從小觀察老人在地上練習水書法，同時聆聽父親閱讀哲學書籍。這些經歷雖然在我創作時不易察覺，但它們卻是我生活中不可或缺的一部分，我努力以自己的方式表達這些影響。」

專注服裝輪廓、形狀和面料

即使深受東方文化影響，Uma卻從來不會在設計中刻意賣弄中國元素，而是將東方美學含蓄地糅合在服飾中，體現東方女性獨有的柔韌力量。「我專注於輪廓、形狀和面料，而不是具體的靈感。每個系列都是獨特的，我聆聽自己的感受，根據這些感受改變表達方式。」在2024秋冬系列中，Uma特別嘗試不同剪裁和面料，試圖包容不同的身體形態。「系列以超大輪廓和獨特質感為特色，我想透過衣服傳達出『保護』的信息，希望人們穿著服裝時會感到安全，就如置身於一個尋找自我空間的蠶繭中。」

Uma筆下的設計看來前衛瀟灑，卻又帶有禪意，而她的心境亦予人沉靜感覺。問她有沒有為品牌未來定下目標，她回應「隨心而行，活在當下」，似乎不食人間煙火。不過要帶領品牌前行，又怎能不展望未來？Uma補充：「我們將在上海開設Uma Wang Maison，也許未來會找另一個特別的地方，開設下一間店舖吧。」●

查詢：JOYCE 2810 1120（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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