LOCAL MODE：水晶剩料做出閃亮舞衣 驚喜設計 挑戰傳統服裝認知

被John Galliano發掘並聘用

出生於芝加哥的Nathan，在香港和美國兩地成長和讀書，之後因為熱愛時尚，選擇到倫敦的Central Saint Martins修讀時裝設計。在學期間，Nathan曾分別跟隨Alexander Wang和Jonathan Anderson工作，專注於女裝設計；畢業後得到了讓人羨慕的機會──被John Galliano發掘並聘用，搬到巴黎在Maison Margiela的Artisanal Department學習和工作，後來更獲得LVMH聘請，在Louis Vuitton總部設計皮具。擁有如此國際化兼亮麗的履歷，確實讓人對Nathan的創作產生興趣，最近他決定回港創立個人品牌ZIDI。

初出茅廬 8天做出明星登台服

他筆下的創作前衛、傾向跨性別風格，融合了解構與重建的概念，突顯不對稱和不規則的美感，設計中讓人感受到強烈的Y2K、甚至Y3K氣息，流露屬於更未來的時尚美學。「材料和顏色對於品牌的風格非常重要，融合各種原材料、有機和未來主義元素的設計，重新定義傳統和熟悉的服裝細節，挑戰穿者對服裝的認知，超越平凡服裝的限制。」Nathan這樣形容自己的設計，「希望服飾不僅能帶來視覺衝擊，還可以提升穿者的氣質和個性」。

翻開ZIDI的instagram帳戶，會發現Nathan曾為近年當紅的美國饒舌女歌手Megan Thee Stallion創造過一套飾水晶比基尼舞衣，對新進華人設計師來說無疑是一項成就，Nathan亦坦言這個機會為他的創作路途打下強心針。他眉飛色舞回憶：「當時我的畢業作品剩下了一些吊燈水晶材料，就是這些水晶啟發了我把各種吊燈水晶和垂飾縫製在一套閃亮的比基尼上。我也為造型配上長手套和訂製的牛仔帽，向Megan的家鄉Texas致敬。」整個創作過程中，Nathan最難忘的是他必須在極短時間內完成作品。「我只有8天時間從零開始創作整套造型，Megan在演出當日前，甚至連試穿的機會也沒有。」為了讓舞衣合身，Nathan選用了一種結實又具彈性的面料，並配以可調節的臀部帶，盡量減低可能出現的尺寸問題。「演出前，我與她的造型師和團隊一起到她的酒店房間為她穿衣，然後直接前往演出場地，在後台作最後的服裝調整，以確保垂下的吊燈珠不會妨礙她的舞蹈。」

另外，說起品牌予人深刻印象的設計，一定是形狀獨特的Arca Bag。Nathan的創作靈感源自單車掛袋的外觀，「當它們不掛在單車時，單獨看起來形狀比較奇怪，但我卻被那流線形和錐形尖端吸引。」他以設計改善其形態，並視之為一場實驗，「我喜歡它微彎的底部和拱形的外觀，突破了傳統手袋的平底設計。袋款亦融合了多個品牌元素，例如手柄上的皮扣形狀參照品牌標誌中的D字，整體亦呈現出拉長的D字形。」袋款配以訂製的品牌拉鏈頭和黃綠色琺瑯金屬徽章，展現獨特的品牌風格。

單車掛袋時尚實驗

Nathan曾於美國、倫敦和巴黎留學，亦跟隨過時裝大師工作，時裝履歷可說是「贏在起跑線」，不過對他來說，工作上建立的人事網絡和時裝製衣等資源都在海外，在香港當時裝設計師，文化差異反而為他帶來難處。「剛開始時，我對本地的時裝界不太熟悉，感覺業界的文化和作風與歐洲不同。」猶幸他並未輕易放棄，自創辦品牌起，一直學習並逐漸適應本地時裝生態，建立起朋友圈、合作伙伴和行業網絡。對時裝充滿熱誠的他，將之轉化為一種推動力。「我的主要動力源自熱情，它激發了我在設計上的創意、效率和品質。好奇心驅使我探索新想法和解決問題，並通過精心製作的衣服和飾物表達這些想法。」Nathan補充：「我期待能夠設計出高質量、價格合理且真正可持續的作品，這也是我的一大動力。培養創意社區並與志同道合的人合作，亦能為我帶來滿滿的正能量。」 ●

品牌名稱：ZIDI

成立日期：2024年4月

品牌概念：以持續環保概念方式提供價格合理的奢華時尚，強調品質勝於數量，着重工藝和優質原材料；每件作品都融入意想不到特性，挑戰穿者對傳統服裝的認知。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■ 25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 ■IG store □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 ：

查詢：www.instagram.com/z.i.d.i

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com