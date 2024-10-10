SHOWCASE：皮革、古法染色、圖紋元素 經典優雅衣飾 展現個性品味

Berluti認為經典衣飾乃展現品味和個性的最佳途徑，今個秋冬季透過品牌的經典元素——Venezia皮革、Patina古法染色和Scritto圖紋，巧妙滲入設計當中，每款外套的底領均鑲有經典Scritto圖紋印花和皮革襯裡。光或啞面和不同風格剪裁的皮褸，包括淺黃褐色加絨麂皮飛行員外套、苔綠色麂皮外套、酒店紅色的機車皮革外套等，展示非凡品味。點綴棉質真絲的斑點牛仔工裝，則令系列感覺更顯豪邁。由秋轉冬的風格轉變除體現在質料上，秋季暖和的酒紅、棕褐色到冬季的冷藍、綠和灰色，也為系列平添詩意，散發經典優雅品味。●

文：溫兆明

模特兒：Felipe A （Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：Club C+

editor's pick：皮革縫藝系列

以男士皮鞋和皮袋馳名的Berluti，最近重新推出Rapiécé-Reprisé縫藝系列，由Olga Berluti於2005年創作，靈感乃透過時間的痕迹交織穿者的故事，旨在致敬貴族的修補文化，並以不對稱設計突顯個性，精湛的手工縫線展現低調的奢華感。系列還推出了與鞋履相配的皮革配飾，強調男士毋懼時光流轉的優雅風範。●

查詢：Berluti 2343 0855（中環店）

編輯：陳淑安

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