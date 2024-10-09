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HIGH JEWELLERY：珠寶演繹Toile de Jouy印花 小鹿 兔子 松鼠游走寶石林間

【明報專訊】經過品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri重新演繹，Toile de Jouy已成為Dior辨識度極高的設計風格。今年品牌珠寶藝術總監Victoire de Castellane也從時裝中偷師，將Toile de Jouy印花「移印」至珠寶首飾。要將原本平面的圖案變成立體的珠寶設計當然並非簡單搬字過紙，要用上多種金工、雕刻、漆繪、鑲嵌等工藝，令印花中的動植物場景栩栩如生。

早前來港展出的Dior高級珠寶系列Diorama & Diorigami分為兩個篇章，首篇章Diorama演繹Toile de Jouy印花，續篇Diorigami則將高訂時裝的褶襇技術融入珠寶中。Toile de Jouy印花布藝最早於1947年，品牌位於巴黎蒙田大道30號的旗艦店牆身中出現。印花源自1760年代的法國巴黎西南部小鎮Jouy-en-Josas，工業家Christophe-Philippe Oberkampf 在當地引進印度木刻印染技術，製作出Toile de Jouy系列織品。其印花特色是以組圖形式散點排列圖案，通常是古典主義的人物、動物、神話圖案，印製在本色棉、麻布上，感覺古樸浪漫。Maria Grazia Chiuri 便經常將Toile de Jouy圖案應用到時裝和生活家品上，例如大受歡迎的Book Tote上。

塑造豐饒動植物世界

在創作Diorama篇章的珠寶時，Victoire de Castellane將在巴黎市郊林間漫步的情景定格成Toile de Jouy圖案，塑造豐饒的動植物世界。每件作品的構圖生動傳神，以Diorama Forêt Enchantée頸鏈為例，以綠玉髓雕琢或是以彩漆或寶石鐫刻技術潤飾的狐狸、小鹿、兔子和松鼠，在樹林中悠然現身。系列每套珠寶均聚焦單一主色調，例如以淡綠色石榴石烘托蒼翠的祖母綠，藍寶石折射出深淺不一的藍調，又或讓鮮艷的紅寶石與柔和的粉紅色藍寶石和諧呼應。工匠先以古老的寶石凸雕和凹雕技術，為生動的設計鍍上立體層次和實感，再以寶石和彩漆為動物「上色」，例如Diorama Fleurs de Cerisier珠寶套裝中的松鼠鑲嵌棕色鑽石，從尾巴、身軀到胸口展現漸變效果的啡棕色調。

黃金葉片由工匠鐫刻 模仿葉脈紋理

多件珠寶中出現的植物，就用上多種金工技術製作而成。工匠以「縐紋黃金」技術反覆錘鍱黃金，增添樹木盤曲交結的紋理，塑造樹皮質感。另一些作品的黃金則經過噴砂加工處理，將堅硬的剛玉珠高速噴射於金屬表面以產生磨蝕效果，直至形成理想的凹凸紋理。黃金葉片由工匠人手鐫刻，模仿葉脈的天然紋理，每塊葉片潤飾效果各不相同。

色彩是系列重要元素

來到Diorigami系列，工匠以珠寶工藝重新演繹傳統日本摺紙藝術，並融會褶襇技術，向品牌經典Bar外套和褶襇半截裙中大量應用的手工造詣致敬。色彩是系列的重要元素，工匠在珠寶邊緣以寶石、彩漆等元素加工潤飾，令造型更添抽象和幾何感覺，例如以綠色彩漆呼應孔雀石葉片的色彩，粉紅色彩漆突顯粉紅色藍寶石的層次，紅色彩漆則點綴瓢蟲的紅寶石翅膀，營造繽紛愉悅感覺。

為了令珠寶形態更豐富多變，在鑲嵌寶石時，工匠也用上多種不同手法。傳統「爪鑲」適用於任何形狀的寶石，從兩側固定寶石，鑲爪數目、形狀和大小因應寶石車工和所需美學效果改變，可變化成不同類型如「鉸鏈形鑲爪」，塑造不同形態。「珠鑲技術」則是由金屬鑲座邊緣延伸的金屬條組成網格結構，寶石置於鑲座中央凹陷位置，再由工匠以工具將金屬條堆疊成圓珠狀固定寶石。另外還有以金屬軌將寶石固定的「軌鑲」、鑲座僅局部包裹寶石以塑造立體層次的「半包鑲」等技術。在Diorigami Clochettes套裝珠寶中，工匠便以活動鉸件連接一顆鷂形切割鑽石的吊鐘花，輕靈搖曳的姿態，令花朵活靈活現。●

查詢：Dior 2524 8277

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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