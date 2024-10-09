WINE：金邊天台酒吧賞靚景 美酒佳餚「柬埔寨滋味」初體驗

由香港飛柬埔寨金邊，原來不是很遙遠，直航大約2個半鐘便到。對於從來未到過柬埔寨的我來說，出發前的確有少少擔心安全問題，但到達後感覺安全得多。今次入住位於領事館區的五星酒店Rosewood Phnom Penh，參加酒店舉辦的第1屆「柬埔寨滋味」（Taste of Cambodia）美酒佳餚體驗。

雞尾酒加入柬埔寨「貢布胡椒」

在酒店著名酒吧SORA和它的室外rooftop區域遊一圈，我便被它的美麗景色迷住了，它絕對是全金邊最靚景的rooftop酒吧之一。如果沒有下雨，可在室外喝一杯，感覺跟泰國相似，可邊喝酒邊看金邊夜景；下雨時則可以坐在室內落地玻璃位置，從落地玻璃看風景，又是另一番風味。就算不是住在這酒店，也推介你來打卡和感受一下。這裏主打日式和柬埔寨色彩互動的雞尾酒，除了經典款之外亦以當地材料調酒，尤以加入柬埔寨著名「貢布胡椒」的雞尾酒最特別，而以本地烈酒調配的雞尾酒亦十分有趣。我試了以氈酒為主的SORA.75雞尾酒，加入日本有氣清酒、貢布胡椒、柑橘和熱情果雪葩等材料，十分清新，充滿果香之餘，亦有胡椒和其他香料味，容易入口。

札幌調酒師現身期間限定酒吧

今年適逢NIKKA威士忌90周年，品牌在SORA內的Whisky Library部分開設期間限定酒吧，是日本以外首間酒吧。酒吧擺放很多日本威士忌之父竹鶴政孝的書籍、相片和旗下特別版威士忌作陳列，感覺有如北海道余市蒸餾所威士忌博物館的迷你版，十分特別。開幕當晚我們有機會一試NIKKA 90周年紀念版威士忌，是首次在日本以外給大家品嘗。這特別版調和威士忌包括不同酒廠作品，最舊的是余市1945年。威士忌香氣四溢，帶烤烘、提子乾、香料、微煙熏、橡木、炭燒、乾梅和焦糖等味道，餘韻悠長，體驗難忘。我也試了特別為此店設計的雞尾酒Penicillin，清新而帶威士忌、檸檬、薑和蜜糖香氣，適合在亞熱帶地方喝。

大會特別安排日本札幌著名酒吧Owl & Rooster店主兼調酒師Hisatsugu Saito親身飛到金邊，在SORA酒吧作一晚限定guest shift。我在札幌旅行時，亦有到這酒吧喝雞尾酒。這次他準備了4款特色雞尾酒宴客，當中我覺得最特別的是Guava Bloody Mary，不用番茄汁改以石榴汁調配，有Bloody Mary的辛辣和胡椒香氣，同時亦帶出清新石榴香氣，相當特別。

一星米芝蓮大廚客席晚宴

這次旅程試了酒店旗下餐廳，最難忘的是請來日本京都一星米芝蓮Moko餐廳大廚Alexis Moko在CUTS（扒房和海鮮燒烤）作客席廚師，設計帶日本元素的法式餐單，5道菜配上5款美酒。我最欣賞西冷牛扒配黑蒜麵豉汁和焗紅菜頭，牛扒外脆內嫩，充滿肉汁，日式黑蒜麵豉汁相當特別。餐酒配搭美國加州Napa Valley的Prisoner Cabernet Sauvignon，牛扒油香令葡萄酒單寧變得順滑，帶出更多黑果香氣。

另外Brasserie Louis（國際美食和柬埔寨美食）的星期日早午餐亦相當精彩，可另加錢配對無限添飲香檳、紅、白酒或其他飲品。海鮮包括生蠔、大海蝦、蟹、琵琶蝦、八爪魚、蜆等，還有魚子醬、多款特色火腿芝士、壽司、中式點心、烤牛肉、多款熱葷、沙律和多款甜品等，另有即時單點本地柬埔寨美食、薄餅、意粉等多款美食的獨立餐單，只需70美元（約546港元）。現場設音樂伴奏，對着湄公河享受周末，性價比極高。柬埔寨美食相當滋味，味道有點像泰國加越南菜，充滿東南亞香料味道。

下午茶也是Rosewood酒店特色，我們在Living Room享用Butterfly下午茶，鹹點有多款火腿、芝士和小三文治，以及少不了的英式鬆餅，甜品則多不勝數，甜品師傅將甜品車推到面前排好送上。兩位下午茶只需56美元（約437港元），真心抵！

參觀金邊氈酒廠、冧酒廠

SORA酒吧經理兼好友KT帶我到本地酒廠參觀。氈酒廠Mawsim由日本人開設，2022年開始以本地香草材料和水果製作Tropical Citrus和Spices & Herbs兩款氈酒，前者充滿柑橘、芒果和菠蘿香氣，獲得世界最佳Flavoured Gin 2023；後者帶土壤氣息和包括貢布胡椒的香料味，十分特別。本地冧酒廠Samai同樣在作品中加入貢布胡椒，生產White Rum、Gold Rum、Kampot Pepper Rum和PX Rum Liqueur共4款冧酒。逢周四晚上酒廠亦會化身成冧酒吧，非常熱鬧。有機會大家也可考慮到金邊度周末，Cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園 法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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