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Happy PaMa 教得樂 第522期

Happy Pa Ma

家庭有教：逆境中的家庭成長

【明報專訊】生命中，無論是對個人還是家庭，挑戰和困難都是不可避免的。英國威爾斯王妃凱特本年初公布患癌，一家大受打擊；經過9個月的「閉關治療」，凱特在上月發布影片（bit.ly/3TWKtmy），表示自己已經康復。凱特在影片中分享自己和家人在逆境中的成長過程，提供了一個寶貴的範例，家庭的力量、堅韌的精神和對生命的感恩，如何在生活的困境中陪伴孩子一起成長。

一家人共同面對：

凱特表示，與疾病的抗爭是複雜且難以預測的。同樣地，每個家庭面對的困難和挑戰，無論是學業壓力、情感問題還是健康危機，都需要家長與孩子共同面對。家長是孩子最重要的支持者，過程中親子間的情感聯繫可以變得更加牢固，孩子也能從中學會如何面對挫折，成為一個更加堅韌的人。

把希望作為信念：

生命中總有暗淡的時候，凱特傳遞希望的信念，正是我們可以與孩子分享的重要課題。家長可以通過自己的言行，幫助孩子發現逆境中的光明，讓孩子理解困難是成長的一部分，同時相信希望與機會同樣存在，保持對改變和未來的盼望。

家庭作為「能量庫」：

凱特的故事提醒我們，無論遇到多大的挑戰，堅韌的心態能夠幫助我們渡過難關。家庭就是孩子的「能量庫」，為孩子提供「堅韌的能量」，支持孩子面對困難不輕言退縮，並且學會感恩生命中的點滴美好，學會珍惜眼前的幸福。

對復元保持耐性：

凱特明言復元是一個漫長的過程，需要時間和耐心。這同樣適用於孩子在成長過程中面對的各種挑戰。家長與孩子都需要理解，解決問題不會一蹴而就，恢復和成長往往需要長期的努力和堅持，家長的陪伴有助孩子明白如何在失敗中汲取教訓，並鼓勵他們在每一次挑戰後變得更強大。

感恩他人支持：

影片中，凱特感激那些在困難時刻給予支持的人。同樣地，當孩子面對逆境時，來自其他親友和師長的支持是不可或缺的。平日家長可以培養孩子對他人的關愛和同理心，閒時與孩子一起參與社區與義工活動，讓孩子明白在困難中，人與人之間的關懷能夠給我們無比的力量。

凱特的分享讓我們明白，逆境雖然艱難，但也為家庭提供了一個共同成長的機會。當家長與孩子一起面對困難時，不僅能夠幫助孩子提升應對能力，更能加強家庭成員的情感聯繫。家庭的支持和經歷能夠讓孩子在未來的生活中，面對更大挑戰時，更加堅定，更具自信，更有力量。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第522期]

相關字詞﹕凱特 親子筆陣 家庭有教

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