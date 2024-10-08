看得起遊戲：再見萬象館

萬象館是智樂成立30多年以來的其中一項領先計劃，貫徹以嶄新構思，繼而由零開始，具體落實執行，並於2009年在大埔太和邨面世。

掀起室內遊戲新篇章

暫且帶大家時光倒流，重回15年前……那時，本地兒童遊戲室的概念、供應至運作，仍屬起步階段；我們大膽地以突破思維、革命式設計及兒童為本的專業營運，掀起室內遊戲的全新篇章，小朋友玩得興致勃勃之餘，萬象館推出的各個好玩設施和精彩點子，也同樣令大人津津樂道。

歷年來深深地刻印在大家記憶中的遊戲設施包括遊戲穿梭城、空中繩網、遊戲盒子、遊戲發明室、玩具圖書館、污糟貓天地、幼兒木玩閣、木頭變身室等；遊戲點子則有遊戲新煮意、沙中尋蛋、玩顏料、玩粟粉、玩泡泡、玩一室氣球、玩碎紙、玩枕頭、玩花瓣、玩禾稈草、玩煙霧、玩水池、玩貼紙迷宮、玩木工……

筆者在細數回顧之際，腦海中也逐一湧現小朋友玩得投入盡情的幕幕精彩畫面！要創造遊戲萬象的狀態，全靠萬象館一星期開放6天，令全天候的運作不受天氣影響，無論酷熱暑天或滂沱大雨，小朋友依舊可以在安全又衛生的室內遊戲空間自由自在玩耍，「在遊戲中成長」。

至於令小朋友戀戀不捨兼夜夜掛念萬象館的原因，相信與我們堅實地以遊戲工作為依據，將孩子的遊戲需要鎖定為核心中的核心，並定時定候轉換遊戲主題，令萬象館的新鮮感和好玩度得以長時間維持有關。

既然推行理想，為什麼又要告別？為了回應21世紀的客觀景况和本地兒童的遊戲需要，我們在籌謀發展時，竭力整合資源，尤其身處經濟下行的困境時期，必須加倍運籌帷幄，務求將人力、物力、財力有效調配，妥善運用以達到最佳效益，萬象館的再見便是我們深思熟慮下的重要決定。

夢想無界遊樂場明年開幕

這一邊廂畫上句號，另一邊廂，團隊早已密鑼緊鼓，為2025年於紅磡都市公園開幕的「夢想無界二份一遊樂場」而忙個不停，全力以赴。

萬象館以牽引萬象遊戲的姿態而來，在光榮引退前的多個月，也將與舊雨新知一同重溫過去15年的好玩點滴，重演令人刻骨銘心的幕幕好玩遊戲，誠邀各方友好前來，親身參與充滿笑聲童真的連場倒數和回顧！

小朋友的遊戲仍要繼續，萬象館的離開是為了回來，告別是為了重逢的那一天，約定你未來在萬象館2.0再見！

文：張詠詩（智樂兒童遊樂協會 遊戲萬象館 項目負責人）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第522期]