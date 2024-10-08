超人DadDad：打開寶盒說故事 創意無限

構建屬於自己故事王國

東華三院朗情綜合家庭服務中心的「愛．妙想」劇場寶盒，為2至6歲的小童及家長設計，並提供了一個豐富的互動遊戲體驗。這是一個集創意、互動和學習於一體的工具。它包含故事角色及道具磁石貼，鼓勵孩子創作故事並親自演繹。無論是搭建屬於自己的劇場，還是創造角色、設定情節，這個寶盒讓孩子可以發揮創造力，從簡單的元素開始，構建一個屬於自己的故事王國。

劇場寶盒包含多種玩法：

1. 自由創作：讓孩子選擇不同的故事元素，自由創作屬於他們自己的故事。

2. 角色扮演：用寶盒裏的角色道具磁石貼，讓孩子扮演故事中的角色，親身演繹劇情。

3. 劇場導演：孩子可以扮演導演，指揮其他人參與故事表演，體驗劇場創作的樂趣。

4. 即興故事：讓孩子隨機抽取磁石貼，即興創作故事，這能夠提高孩子的即時反應能力和創意發揮。

提升表達解難能力 促進親子關係

家長透過故事劇場寶盒，可以為孩子帶來以下的好處：

1. 啟發無限創意：劇場寶盒提供故事角色及道具磁石貼，讓孩子根據自己的想法來創作，無論是變幻的場景、獨特的角色，還是戲劇式故事情節，一切都由孩子來決定。這不僅激發孩子的創意，還讓他們在每次的遊戲中都有不同的故事體驗。

2. 培養表達能力：透過創作和演繹故事，孩子在潛移默化中提升了語言表達和溝通能力。當他們設計角色對話、構建故事邏輯時，無形中也在強化思考和表達的技巧。

3. 促進親子互動：家長也可以參與其中，和孩子一起創造、編排故事，共同享受這段創作過程。這不僅能夠增進親子間的情感聯繫，還為家庭提供了一個愉快、充滿創意的互動方式。

4. 鍛煉問題解決能力：在劇場的創作過程中，孩子會面對各種挑戰，比如如何讓故事合理地發展，如何解決角色之間的矛盾等。這些問題都能幫助孩子發展邏輯思維和解決問題的能力。

大家都可以透過不同的故事劇場，為孩子開啟充滿創意的劇場冒險之旅。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第522期]