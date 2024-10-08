讀樂樂：「巨獸」工程車

尊重不同職業特質

小孫兒熱愛工程車的舉動，讓我們有機會把周遭的巨獸連結身邊的生活，期望能培養他的觀察力和探索精神，從而教導他要多些關注那些為我們服務的人，也要學習尊重不同的職業特質，感謝他們所付出的勞動及常存感恩之心。就好像《鼴鼠建設出任務：松鼠樹屋大改造 》這本書，故事除了介紹挖土機、推土車、吊卡車、起重機和翻斗車的功能之外，還有很多角色：堀田鼴左衛門（鼴鼠建設公司大隊長）、鼴吉（鼴鼠建設公司副隊長）、鼴叔（吊卡車司機）、鼴藏（翻斗車司機）、鼴助（負責維修重型機械）、鼴雄（挖土機司機）、鼴平（移動式起重機司機）、荷莉（推土機司機）和秘書蚯蚓小姐美玲，我們借助書中這些重要的角色與孩子一起分享鼴鼠建設工程團隊對工作的熱誠，並討論他們是怎樣經營鼴鼠建設公司；松鼠一家究竟遇上什麼問題需要找鼴鼠老闆幫忙？

堅守「安全第一」原則

最後，我最喜歡與孫兒分享的還是鼴鼠建設公司的工作守則，書中不斷提醒我們要「遵守安全第一」和「體貼客戶的心」，儘管才3歲的小人兒不會馬上明白當中的意義，可是，鼴鼠建設團隊對工序的細緻、精心的設計，對松鼠家庭的關注，以至各工作人員對遵守安全第一的執著，這一切都是為客人建設理想家園的重要條件，也是孩子需要學習的核心價值。

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

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[Happy PaMa 教得樂 第522期]