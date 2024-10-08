窗邊的小荳荳：小荳荳的彩色筆記——第一章．過度保護

那天早上，小荳荳因為貪睡而遲到了。趕到教室時，教師正在台上講解幾何概念。小荳荳走到座位，努力跟上課堂進度。突然，她想到可以用彩色筆記錄重點，這樣會更容易記住。於是，她從書包裏掏出彩筆，開始在筆記本上勾畫。但是，小荳荳過於專注讓筆記變得五彩繽紛，結果在下課前只完成了一半的筆記，把重要的內容都漏掉了。

知識才是最重要

課堂接近尾聲，教師讓學生們整理筆記。這時，教師的目光落在了小荳荳的彩色筆記上。「小荳荳，你的筆記很有創意呢！不過呢，我們最好把時間和精力多放在學習內容本身上，而不是外在形式。畢竟，知識才是最重要的。」教師微笑着說。全班同學聽了，都轉過頭來看着小荳荳。小荳荳一下子紅了臉，感到委屈和難堪。

不滿女兒受委屈 寫信投訴

放學後，小荳荳含着淚水回到家，把今天的遭遇告訴了媽媽。她描述了自己遲到，上課「開小差」，沒有完整記錄筆記的情况，以及教師當眾「批評」的情景。小荳荳坦承自己做得不好，但同時也表達了自己感到很委屈。然而，媽媽似乎沒有聽進小荳荳做得不夠好的部分，只注意到女兒感到委屈這一點。媽媽一聽到女兒受委屈，立即怒火中燒。她認定是教師處理不當，傷害了女兒的自尊心，完全忽視了小荳荳自身的過錯。媽媽立刻拿起筆，開始給學校寫一封憤怒的投訴信。

教師收到家長的投訴後感到非常委屈，因為自己對小荳荳的循循善誘卻被說成是侮辱學生。作為班主任，她對每一個學生均寄予厚望，希望他們能夠茁壯成長。教師提出批評，這本是再正常不過的事，而當時語氣也並不嚴厲。小荳荳也需要學會正視自己的過錯，虛心接受批評，這樣才能不斷進步。事情很快傳到了校長耳中。為了與家長好好溝通，校長組織了一次座談會，邀請教師、小荳荳及其父母參加。

校長：「小荳荳的爸爸媽媽，謝謝你們今天來商討小荳荳近日在學校發生的事。我理解作為家長，我們都希望孩子能健康快樂地成長。但是，我們今天需要討論一下小荳荳最近的一些行為。」

小荳荳媽媽：「校長，發生什麼事了嗎？小荳荳在家裏說老師責罵她，我們很擔心。」

校長：「我理解你們的擔憂。但是，經過我們詳細調查，老師並沒有責罵小荳荳。」

小荳荳爸爸：「是這樣嗎？那到底發生了什麼事？」

（待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第522期]