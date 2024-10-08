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Happy PaMa 教得樂 第522期

Happy Pa Ma

荷事荷地：治濕疹之路

【明報專訊】依稀記得大兒子Julius在4、5歲開始有濕疹徵狀。他屬於中度濕疹，嚴重的時候就連頭皮都有白屑，四肢關節位又紅又腫又痛，試過痛到行不到，做母親見到真的很心痛。

在荷蘭，無論你想看何種專科醫生，都必須經過家庭醫生轉介。最初的時候，我們被轉介到一名私家皮膚醫生處，其後又再轉介到公立醫院的皮膚科。數年來我們嘗試過無數的類固醇藥膏，為濕疹兒童晚上睡覺而設的防抓皮膚緊身衣服也試過，亦測試過他對食物或物件的敏感原，甚至坊間各式各樣說可醫治濕疹的產品，中西式真的試勻。兒子如同實驗的白老鼠般，只要有新療法，就會找他來嘗試。其實只要對兒子有效的，我們也不介意嘗試。

醫療團隊專為濕疹青少年而設

近年，鹿特丹的醫院成立了專為青少年濕疹而設的醫療團隊。幸運地，兒子又成為了最新一批療程的試驗者，有一大班醫療團隊跟進他的個案。經過多次驗血驗尿，去年他終於嘗試了俗稱「生物製劑注射」的新型藥物，每個月一次到醫院打針，情况真的有好轉；後來在醫生提議下，他又再轉另一療程，變成兩星期打一次注射劑。但這種針效果並不理想。其後，再與皮膚醫生商議後，她提議嘗試另一新療程——口服JAK抑制劑。當然，服食這種藥物前，先要衡量他的體重和身高來決定藥物分量，這種口服藥每星期吃3粒。暫時來看，他的濕疹好轉了不少，只有早晚和在沐浴後，需要塗藥用白蠟保濕。醫生說隨着年齡增長，他的濕疹應該可以得到根治的，但願如此吧！

醫保免家長負擔昂貴醫藥費

可幸，荷蘭的醫療制度相當完善，兒童打從出世開始便需要購買醫療保險，這份醫保包括所有醫療專科，例如兒科檢測、牙醫、眼科等，還包藥物。因此，我們並不需要負擔這些昂貴的醫藥費用，也算是不幸中的大幸。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第522期]

相關字詞﹕濕疹 親子筆陣 荷事荷地

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