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Happy PaMa 教得樂 第522期

Happy Pa Ma

親子筆陣．仁濟隨筆：透過發問與遊戲 訓練高階思維

【明報專訊】大家知道語言及思維能力是相輔相成、息息相關的嗎？

孩子到了大概4歲，通常已具備基本的語言理解及表達能力，學懂基本的詞語及句式，已足夠讓他們在日常生活中與人交流。到了4至6歲，孩子開始進入邏輯思維期，會運用語言作為思考工具，將他們已有的知識、經驗、加入自己的創意，發展出不同的高階思維技巧，例如推測、解難、批判能力等，逐漸發展成為獨有及靈活的思考模式。然而，高階思維能力並非可以單獨訓練，因為當中包含孩子對自身知識及經驗的運用。

6個層次 先由強化記憶理解力開始

今次我會與家長由淺入深介紹不同層次的思維能力。家長可先強化孩子的基礎思維能力，再透過發問技巧及遊戲，在日常生活中輕鬆地訓練孩子的高階思維能力。

美國學者Benjamin Bloom早於1950年代就提出一個教育框架，名為布魯姆分類法（Bloom's Taxonomy）。此分類法把學習分成6個不同層次，由下而上依次是記憶、理解、應用、分析、評論和創造（圖）。由此可見孩子需先有穩固的記憶及理解能力，其他能力才能相應地發展。

要對事件分析、評論及創造，孩子需要兩種主要的高階思維能力，分別為聚斂性及擴散性思維。

(1) 聚斂性思維：

以孩子自身的知識及經驗為基礎，他們需要整合資料後，想出一個最合適的答案，例如：

蘋果、提子、香蕉全部都是什麼？

猜一種公共交通工具，它有兩層，會停靠車站，還可以載很多人呢？

地上都是水，有幾個小朋友在追逐，其中一個小朋友坐在地上哭，猜猜剛才發生什麼事？

(2) 擴散性思維：

孩子需要根據一個主題，以腦震盪、多角度思考想出任何可能的答案，例如：

說出10種能發光的用品；說出新年時合適的恭賀說話；說出遲到的原因；說出不同保護環境的方法

如何訓練思維能力呢？

(1) 記憶、猜謎遊戲

家長可以發揮創意，自創不同謎題令孩子動動腦筋。如果沒有頭緒的話，坊間不少遊戲也有記憶、猜謎等元素，簡單如成人熟悉的猜字謎、「大電視」及猜猜畫畫都能訓練思維。

(2) 多層次發問法

心理學家Marion Blank提出了一個多層次發問框架（Blank's Levels of Questioning），家長可以在日常傾談、伴讀及討論之中運用不同問題，引導孩子觀察、回憶、分析、推測及解難。

就圖片為例：

1級：認知性問句（孩子需要透過觀察及理解面對的事物回答問題）

這是什麼？這是誰？他在做什麼？這是哪裏？

2級：聚斂性思維問句（孩子需要整合環境中的資料及運用自身的知識回答問題）

剛才發生什麼事？鍋入面正在煮什麼？桌上面放着的都是什麼？

3級：擴散性思維問句（孩子需要簡單推論後回答問題）

你猜猜小男孩之後會發生什麼事？你猜猜爸爸會說什麼？你猜猜小男孩將會聞到什麼氣味？

4級：擴散性思維問句（孩子需要綜合自己的知識分析及判斷後回答問題）

哪件事比較危險？為什麼會發生這些事？如果你剛剛回家，會怎樣做？

文：陳慧盈（仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心言語治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第522期]

相關字詞﹕親子筆陣 高階思維 仁濟隨筆

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