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Happy PaMa 教得樂 第522期

Happy Pa Ma

P牌父母：「世上沒有兩個許嫣」 棄做虎媽 拒複製學霸教養路

【明報專訊】今時今日，愈來愈多高學歷的父母，部分家長因為讀書叻，所以對子女的學業要求亦很高，期望「複製」出像自己一樣優秀的下一代。

兩孩之母、病理學專科醫生許嫣也曾經是「虎媽」，不斷鞭策女兒，盼孩子像自己一樣成為「學霸」。惜事與願違，反而換來母女關係壓力爆燈。直至近年她漸漸想通，世界上根本沒有兩個許嫣，遂決定不再用自己的尺去量度女兒，關係從此大躍進。「現在考試溫習，反而是我們最好的親子時光，很開心呢！」

文︰沈雅詩

生於書香世代的許嫣，父母都是讀書人，自小被悉心栽培。小學和中學年代，她分別在香港及新加坡入讀傳統名校，最終不負父母所期，以會考9A、高考4A的驕人成績躋身香港大學醫學院，現在是病理學專科醫生。在應試教育體制下，擅長背誦和精於考試的許嫣，讀書可謂得心應手，學業上的確是一帆風順。

「我之所以讀書叻，其中一部分要歸功於我父母，他們都很重視我的成績、分數，會花很多心機、時間，去幫我考取高分數；而我本身亦是一個完美主義者，對自己的要求也很高。」所以當許嫣成為媽媽後，毫無懸念，一心想在女兒身上，複製自己的成功經驗。

許嫣有兩個女兒，長女Ceres 12歲，次女Vesta 10歲，今學年剛分別升上中一和小五。兩姊妹當年在媽媽的積極裝備下，考小學無往而不利，同時間獲多間直資、私立學校取錄，最後二人入讀港島南區一間神級名校。「兩個女小時候，我對她們的學業非常緊張，尤其是大女兒。這個女很聰明，自幼亦喜歡看書，數學、常識，老師未教，她已經自學懂了。我常覺得，既然她的先天和後天條件都比我更優秀，那麼她讀書的成績，應該要比我更加卓越。」

大女聰穎拒催谷 小女乖巧理解力較差

偏偏Ceres卻不像她當年，肯乖乖被父母「谷」。「她很固執，很難逼到她做什麼的，哄不行、罵也不行。我想她背書，但幾乎用槍指着她，她都背不到。」而小女兒，又是另一個模樣，「妹妹就算我沒有吩咐她，都會自動自覺把書背好、把字寫得靚靚。只是她對於數學、科學理解，卻完全想不通，好像拒絕用腦般，跟家姐恰恰相反」。

強加期望 雙方都痛苦

要同時服侍兩個學習特質南轅北轍的女兒，許嫣壓力之大，可想而知，她更自爆，曾經因為溫習問題，氣得用粗口辱罵Ceres，至今仍後悔不已。當了好幾年「虎媽」後，許嫣身心俱疲，漸漸意識到自己似乎迷了路，「我覺得不能再把自己的期望，變成對女兒的期望，這樣大家都痛苦」。近年她學習放下對完美的執著，接納了Ceres的粗心大意和髒亂字體，也接受了Vesta的不求甚解和單細胞思維。走出迷陣，家庭氣氛也變得和諧。

這位日理萬機的醫生媽媽，現在甚至會把「考試溫習」和「培養親子感情」有機結合，省時省力。許嫣透露，兩個女兒一年有3次考試，為減低她們對考試的焦慮和不安感，每次都會花點心思，把這個非常時期塑造成愉悅溫馨的時光，「例如考試前夕，我會給她們一個特別的shopping時間，大家一起去超市『掃貨』，購買她們喜歡的零食、小吃，供『作戰』時享用，又會讓她們添置些新文具；在考試周，我則會請假，留在家裏陪伴她們溫習」。但她強調，只是陪伴，並非監督，「她們溫習時，我會保持適當的距離，只給予精神上的支持。直至她們需要我幫忙，例如批改練習卷、指導不明白的地方，我才出現」。說到底，就是要令在忙於應付考試的女兒們覺得，媽媽是在幫助她們、給她們打氣，而並非向她們施壓。

耐心等待孩子「開竅」

許嫣承認，當她不再嚴厲督促孩子，兩個女兒的成績是處於中上游位置，但她不會太擔心，相信只要小朋友並非「躺平」，對學習仍然保持好奇心的話，終會迎頭趕上，「我在醫學院的同學，有些小時候讀書也不太好，甚至有人在中四以前年年考包尾，但去到中四卻突然『開竅』，成績突飛猛進，現在已成為很優秀的醫生」。她寄語天下父母，孩子「開竅」的時間人人不同，有人早，有人遲，需要耐心等待。

■管教有法

「三不三多」輔助孩子學習

由毫無教養經驗的新手媽媽，到現在大女兒已經升中，許嫣確定「虎媽」之路行不通，惟她亦不贊成完全撒手不管。總結近年透過閱讀、自省、觀察得來的經驗，她主張家長用「三不三多」來輔助孩子學習。

不陪讀

許嫣會替孩子檢查功課，了解她們的學習進度，但就從來不會坐在小朋友身邊，伴着一起做功課和溫習。她說作為父母，終極目標是希望子女獨自學習和溫習，這需要訓練，假如家長不放手，小朋友便難有實踐機會。再者，陪讀不單會令孩子形成依賴，父母亦因為經常近距離注視孩子，親子之間會容易起衝突。

不補習

許嫣自己從幼稚園到高中都沒有補習，她暫時亦沒有讓兩個女兒補習。她認為，小學課程都基於一般學童的能力而編訂，按道理，絕大部分孩子都應付得來，就算偶爾遇上解不通的地方，家長應該都能夠指導，不用孩子勞勞累累，花太多時間去補習。况且親自參與孩子在小學階段的學習，而不假手於補習老師，更能了解小朋友的學習風格和性格發展。

不批判

父母愈是挑剔孩子的弱項，整天囉嗦，他們就愈沒有自信，甚至會失去學習的興趣和動力。因此，父母應該戒批判，多重視小朋友在日常學習和每次考試中的付出，即使是一個很小的進步，都應該給予讚賞和肯定。並且要緊記：孩子的學習步伐有快有慢，他今天不懂，不代表他永遠都不懂！

多閱讀

許嫣和兩個女兒都很喜歡閱讀，許嫣認為，在小學要取得好成績，最有效的方法是閱讀海量的課外書，讓腦袋習慣「吸收」這個動作，而且基礎知識夠闊，那麼平日上課，便容易做到老師一講就明。因此，許嫣買書毫不手軟，但凡兩個女兒有興趣的書籍，不管是小說，還是漫畫、雜誌、畫冊，她都會買下來，讓她們開懷暢讀。

多動手

當女兒升上小學後，許嫣便馬上向她們傳授做「速記」的技巧，鼓勵小朋友在課堂上，一邊聽書，一邊用符號、圖形、同音字、拼音等任何方式，迅速記錄老師所講解的東西，放學回家後，再把這些速記和符號，轉化成整齊的筆記。她指動手做筆記，其實等同把學到的新知識重新複習一遍，能夠大大加深對課堂的印象，是很有效的學習方式。

多放空

許嫣奉行work hard, play hard（努力工作盡情玩）的信念，即使在考試周，兩個女兒都會如常參加興趣班，晚飯後仍可看電視，不會讓溫習佔據所有時間。皆因她認為，溫習時間不是愈長愈好，反而「愈短愈專注」。而平日完成功課後，許嫣都會盡量讓小朋友放空，任由她們做喜歡的事，例如玩洋娃娃、做手工、打遊戲機等。她相信，一個快活的孩子，擁有良好的心理質素，自然會對人生、對學習有熱忱。

■《醫生媽媽的親子教養術——12個教養策略×28個小學生考試秘笈》

作者︰許嫣

出版︰紅出版（青森文化）

定價︰$128

網址︰www.red-publish.com/book/3079

[Happy PaMa 教得樂 第522期]

相關字詞﹕親子溝通 補習 育兒 育兒心得 育兒技巧 親子話題王 許嫣 虎媽

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