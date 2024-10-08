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Halloween玩互動劇場 勇闖「猛鬼寨城」解謎尋真兇

【明報專訊】Halloween節目，就是要你驚驚！最令人毛骨悚然的鬼故事往往就發生在我們最熟悉的場景——屋邨、公廁、街頭巷尾等，愈貼近生活，愈令人投入。

今年，本地兩大Halloween主題鬼屋不約而同以九龍寨城為背景，其中一個更要大家在舊式理髮店、士多和後巷等陰森恐怖的場景中慢慢解謎，答錯的話會面臨極度驚嚇的「大懲罰」，歡迎自問膽大心細的玩家挑戰。

「鬼域寨城」是AIRSIDE聯同本地創意團隊「港鬼故」及體驗創作團體「Mental Bread@港式情侶」推出的沉浸式鬼屋互動劇場遊戲，與一般鬼屋體驗最大的分別是玩家在鬼屋內探險的同時，又要找線索，為「女廁靈異事件」找出背後真兇。遊玩時絕不能走馬看花，要拿着電筒照向每一個細節，細心搜索，絕對挑戰玩家的心臟負荷能力。

3000呎分5區 還原1990s士多髮廊

這個互動劇場，每次參與人數為8人，入場時大家獲派一本「生存攻略」及一個手電筒，再聽從工作人員講解玩法，然後逐個場景找線索。故事講述自從九龍寨城清拆計劃公布後，坊間突然流傳女廁靈異事件，這跟當年一對母女自焚反對清拆，以及另外4宗連環慘死案有關。玩家需要在寨城錯綜複雜的樓房與通道中穿梭，尋找有可能指向兇手是誰的蛛絲馬迹。沿途有妝容恐怖的「惡靈」現身，有的會指引玩家方向，有的則要求玩家完成任務方能通往下一場景。

鬼域寨城鬼屋面積約3000平方呎，雖說不上很大，但內裏的5大區域：士多、公廁、劏房、牙醫診所及髮廊都製作得十分精細，例如士多裏放滿上世紀八九十年代小朋友最愛，在電影《九龍城寨之圍城》中也曾出現的「眼鏡朱古力」；劏房內則掛有1991年香港小姐冠軍郭藹明當封面的月曆等，令人禁不住「望多幾眼」。玩家尋找線索需時，整個遊戲需要30至40分鐘才能完成。記者曾走進「鬼屋」視察一圈，縱使並非參與遊戲，也被身旁突如其來的聲音大嚇一跳，原來鬼屋內有些擺設裝上了感應器，只要有人經過便會啟動，十分嚇人！負責是次鬼屋裝置的港鬼故項目經理羅楗燊（Tim）表示，大家聽到九龍寨城一般會聯想到黃、賭、毒，但他們完全沒有把這3個元素加入鬼屋之中，想大家用另一角度去認識這個地方，「你可以在裏面找到公廁、牙醫街，反映人們從前的生活；而士多的糖果、髮廊的用品都是我們四出搜尋得來的真實道具，希望大家看見時更有真實感」。此外，他又指出，今次希望少用一些「人嚇人」的橋段，所以想在演員以外加入驚嚇裝置，如感應發聲的電話、衣櫃等，更製作出一個可讓玩家看見自己「七孔流血」的黑白電視，「最恐怖的其實是自己嚇自己」。

黑白電視看見自己「七孔流血」

鬼屋以九龍寨城為主題，未知是否與贏盡口碑和票房的電影《九龍城寨之圍城》有關？負責故事的「Mental Bread@港式情侶」遊戲製作人林承禧（Terry）卻指故事早在電影上映前構思，「因為AIRSIDE位於啟德，亦即九龍城附近，所以與商場策劃這個構思，不過當時知道電影即將上映，也預計它會收得」。為此Terry亦做了不少有關九龍寨城的資料蒐集，又參考一些流傳在該區的鬼故事，以完成這個互動劇場。雖說鬼屋設計十分恐怖，但Terry認為驚嚇度已比他想像中低，「因為這是一個『劇場殺』遊戲，始終需要有人現場講解，當你看到『鬼』介紹環境和指出玩法時，驚嚇度自然減少」。不過，他認為有劇本的帶領能令玩家更投入故事之中，8個玩家也可互相提點及分享找到的線索，希望大家除被「嚇」外，也能享受遊戲。●

「鬼域寨城」沉浸式鬼屋劇場殺

日期：即日至10月31日（逢周四至日）

票價：$258起（KKday另設「鬼域寨城」沉浸式鬼屋劇場殺10月31日門票連Canton Disco Night門票$419）；只限12歲以上參加

購票：NF Touch（bit.ly/3TGdnXW）、KKday（bit.ly/3Y9ZFOz

地點：AIRSIDE 1樓112號舖

網址：www.airside.com.hk

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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