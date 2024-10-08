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仿生建築 似鷹又像蛾 深圳時尚「魔幻城」限時開放

【明報專訊】深圳龍華區有一座不可思議的魔幻建築。外觀既像一隻振翅高飛的鷹，氣勢磅礴；又像一隻俯伏的白蛾，平靜低調。屋頂幾根刺狀飾物像在張牙舞爪，牆上一個個窗口像是眼睛般注視着途人。它不是主題公園，也不是美術館，平日重門深鎖，神秘非常，就像是電玩世界中勇者最後闖入的「惡魔之城」。

如果城內真有惡魔，難道它也是穿Prada的嗎？重門深鎖的背後，原來是一個內地時裝品牌總部。最近為配合舉辦藝術展覽，總部首次開放予公眾入內參觀，展期由即日至10月14日，成為深圳最火熱的期間限定打卡點。今趟記者化身勇者，帶領大家進攻「惡魔之城」！

這座魔幻建築的真身，是內地時尚品牌瑪絲菲爾（Marisfrolg）的總部瑪絲菲爾大廈。品牌成立於1993年，總部於2008年奠基，花了10億人民幣（約11億港元）建造，至今仍未完全竣工。瑪絲菲爾最近聯合時尚媒體《Wallpaper卷宗*》與上海玻璃博物館，合辦「萬相琉璃」藝術展，在瑪絲菲爾大廈的展覽廳展出琉璃藝術品及時裝設計，順道開放總部外的花園及部分室內空間，讓參觀者盡情打卡。入場票價由380人民幣（約420港元）至雙人3680人民幣（約4073港元）不等，可用微信搜尋瑪絲菲爾官方帳號，於「服務」內「品牌特展」頁中購票，現場不設售票處。

瑪絲菲爾大廈位於龍華區大浪時尚小鎮，深圳地鐵無法直達，需在6號線的陽台山東站轉車前往。此站距離福田、羅湖等口岸都較遠，較方便的選擇是搭高鐵至深圳北站，可直接轉乘6號線，坐4個站即到陽台山東站。從C1出口離開便看見巴士站，可轉乘免費的「大浪時尚小鎮陽台山東地鐵站定製線」，於瑪絲菲爾巴士站下車，車程約需45分鐘。

5萬平方米仿生建築 隨手拍出靚相

下車後走入大廈閘口，終於親眼見識「惡魔之城」的真身。瑪絲菲爾大廈佔地5萬平方米，約等於四分之一個維園，是內地面積最大的「仿生建築」。記者最初不太理解「仿生」是什麼一回事，甫進去立即明白了，它真的像一隻龐大生物——旋轉通道長出了幾條觸手，猶如巨型八爪魚張開血盆大口，通道是通往牠的胃嗎？不，其實是通往地下停車場；俯瞰下形似鷹頭的總部入口，從水平視角卻像是獨角仙；走進大堂就更令記者震撼，頭上一排天窗如魚骨般，感覺就像被巨魚吞進肚子裏去了。建築內外充滿對稱的設計，立體感的流線形圖案，像一片片樹葉，又像一塊塊鱗片，隨手一拍都是極級打卡照。

打卡之前，建議大家先參加每天3場（上午10:00、下午2:00及3:30出發）的免費導賞團，由導遊講解每個建築細節的設計概念，也讓你慢慢發掘理想的拍攝景點。瑪絲菲爾大廈由新西蘭建築師事務所Architecture Van Brandenburg（AVB）設計，建築主體為鋼筋混凝土組合，外牆採用碎拼面磚、石塊等裝飾，遠看像馬賽克，其實是利用廢磚廢瓦等可回收垃圾建成。設計上，除了參考西班牙大師Antoni Gaudí的建築風格，又從自然生命形態獲得靈感。導賞團經過流線形的花園通道，走到像是後門的位置，其中一面牆竟然有齊眼、口、鼻，口中還伸延出一條穿過水池的小路，光怪陸離，導遊表示這裏曾用來舉行catwalk騷。

深入「怪獸血管」 賞品牌設計演變

在導遊帶領下，我們接着來到地面展區「時間長廊」，展示品牌成立30多年來的設計演變。這裏鋪上中世紀風的紅磚，通道狹窄又四通八達，好像走入怪獸的血管裏；最後一站來到品牌showroom，純白的流線連繫着瑪絲菲爾旗下7個子品牌的展區，遊客可一覽不同品牌的服飾特色。導遊表示，瑪絲菲爾的建築工程仍未完結，例如他們正準備興建更多博物館，而俯瞰圖中像是白蛾（導遊說是蓮花造型）的二期建築，將來會作為藝術酒店。

半開放迷宮展百件琉璃

不要忘記，「萬相琉璃」藝術展才是今次的核心活動。展覽空間設計成半開放式迷宮，展示約100件琉璃藝術品。展廳同時展出瑪絲菲爾的冬季琉璃藝術工坊系列時裝，設計師受琉璃藝術品啟發，運用不同精工技法，以時裝語境來演繹琉璃藝術。或許你對琉璃、時裝的認識不深，不用擔心，現場有很多熱心職員會為你細心講解。●

瑪絲菲爾大廈

地址：深圳龍華區浪靜路／一號路交叉口

「萬相琉璃」藝術展期：即日至10月14日

微信官方帳號：Marisfrolg瑪絲菲爾

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通：可從高鐵深圳北站或各口岸地鐵站，乘地鐵至6號線陽台山東站，轉乘B606巴士循環線可到達瑪絲菲爾大廈、後浪新天地等地

文：黃振宇

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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