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健康

健康點滴：大肚腩恐患代謝綜合徵

【明報專訊】家中衣櫃有沒有穿不下卻捨不得扔掉的褲子？總希望有一天能再次穿上，可惜時間過去，肚腩愈來愈大，腰線一去不回。大家可知道，腹部肥胖跟代謝綜合徵有密切關係。什麼是代謝綜合徵？又與「三高二害」有什麼關係呢？

招「三高二害」 增糖尿、心病風險

代謝綜合徵是指一組身體狀態同時出現失調，出現「三高加二害」。三高是指血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高；二害則是腰圍過粗及好膽固醇不足。三高二害會增加患上糖尿病和心血管疾病風險。雖然各項身體風險指數都尚未超標，但已響起警號。

代謝綜合徵沒有明顯病徵，肉眼可見只有粗腰圍，患病風險隨年齡增長而增加，患者患上癌症、冠心病、脂肪肝、中風及心血管等疾病的比率較一般人高。因血管疾病死亡的風險，較常人高逾5倍，因其他疾病死亡風險亦高1倍；另外，患上二型糖尿病風險也比正常人高5倍。本地有研究顯示，糖尿病人中，62%有代謝綜合徵，死亡率高50%。過多脂肪積聚腰腹，會干擾荷爾蒙分泌，減低身體對胰島素的敏感度，導致血糖過高。另外，此症加上高血壓、血脂異常會加速動脈粥樣硬化，引致心血管疾病。

健康飲食 少坐多動 戒煙酒

都市人習慣久坐不動，飲食偏重加工食品和糖類，代謝綜合徵患病率因而迅速增加。根據世界衛生組織，代謝綜合徵發生率與全球肥胖流行病息息相關。在香港，衛生署2020至2022年度人口健康調查發現，在15至84歲人口中，患有各種構成代謝綜合徵失調狀况比率介乎8.5%（血糖升高或患有糖尿病）至51.9%（血膽固醇水平升高或患有高膽固醇血症）不等 。

代謝綜合徵很大程度是不健康生活模式的後果，近年研究發現，改變生活方式和醫學干預可以預防和控制代謝綜合徵。健康飲食、減少坐着時間、不吸煙、不飲酒、增加運動量和減肥可以顯著改善失調狀况。

飲食方面，遵循低碳水化合物飲食、減少攝取糖和精製碳水化合物如白米和餅乾、增加纖維攝取，有助管理血糖水平和減少脂肪攝取。每周至少150分鐘中等強度鍛煉，如急步行、在平地或微斜道路踏單車等，可以提升胰島素敏感度並有助減肥。保持健康體重對於改善代謝綜合徵至關重要，過重人士只要減5%至10%體重，能帶來顯著健康益處。另外，慢性壓力也會加劇胰島素抵抗，透過正念、冥想和瑜伽等減壓活動有助管理壓力。

我們應從建立健康生活模式着手，有需要使用藥物時，先諮詢醫護人員。藥物治療亦可降低血壓、控制血糖和膽固醇水平，紓緩代謝綜合徵。

此外，定期檢測是否患上三高，有助及早發現問題，盡早接受治療。政府推行「慢性疾病共同治理先導計劃」，提供糖尿病及高血壓篩查服務，度身訂做健康管理方案，鼓勵市民及早預防慢性疾病，減少患上相關併發症的風險。年滿45歲，沒有確診糖尿病或高血壓者，可到就近地區康健中心或健康站了解詳情。

文：葉嘉瑩

（深水埗地區康健中心護理統籌主任）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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