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健康

仁濟健康快訊：改善飲食 免陷洗腎之苦

【明報專訊】慢性腎病是常見「無聲殺手」之一，因為早期沒有明顯病徵，容易被忽略，當發展到末期便需要洗腎或換腎。糖尿病和高血壓是導致慢性腎病的常見成因，慢性腎病無法逆轉，治療只能緩解症狀，所以要好好預防及定期檢查。

腎病幾乎沒有前兆，但可以留意有否以下病徵：

‧小便異常：蛋白尿、尿痛、血尿、少尿或無尿

‧水腫：下肢等處浮腫

‧高血壓

‧貧血

‧疲倦

人體有兩個腎臟，當腎功能損失逾七成，才有症狀可見。所以對一些病者來說，腎病起初無聲無息，及後症狀稍現，便已進入需要洗腎的末期階段。

控血壓血糖 減緩腎功能衰退

除非是急性腎衰竭，否則慢性腎病就像糖尿病、高血壓一樣，無法治癒，沒有特效藥，只能針對病因、病况選擇適合藥物來控制與減緩腎功能衰退速度。

早期慢性腎病治療，包括各項慢性病控制：控制血壓、血糖，限制蛋白質飲食，控制鈉、水分攝取，盡可能延緩病情惡化；以及實踐得舒飲食（DASH Diet）/ 低鹽飲食。

雷婆婆是一名護老者，需照顧家中老伴。透過仁濟愛傳家護老同行計劃參與減重小組重「身」出「FAT」，學習健康管理，其間團隊營養師發現她有腎病問題，給予營養諮詢服務，針對她的狀况提供建議。

‧水分攝取量

每名慢性腎病患者會有不同的水分攝取量建議，醫生會因應疾病進程判斷。足夠水分有助腎臟排走多餘鈉質、尿素及其他身體的廢料。維持身體鈉質水平對於控制血壓尤其重要。

‧適量蛋白質

建議蛋白質攝取量為0.8至1克乘以公斤體重。但若受到感染或發燒時，蛋白質攝取量可高於建議。

避免過量攝取蛋白質能減低腎臟負擔，但同時亦需留意，蛋白質量不足會影響身體其他器官正常運作，因此蛋白質攝取量不容忽視。

得舒飲食控血壓 避食楊桃

病人若需控制血壓，可跟從得舒飲食法，透過增加蔬果提升鉀質、鈣質及鎂質的攝取，這些礦物質有助減低體內鈉質，從而降低血壓。日常飲食也強調進食全穀、脫脂或低脂奶、魚、肉及豆類；亦需要限制含高飽和脂肪的食物如肥肉、全脂奶類（奶、芝士、乳酪），以及熱帶油類（椰子油、棕櫚油），另要限制高糖分飲品和食物；腎病患者亦要小心避免食用楊桃。

雷婆婆跟從營養師的建議後，健康狀况有所改善，避免陷入需要血液透析（俗稱洗腎）的階段。

文：「仁濟愛傳家」

（護老同行計劃跨專業團隊）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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