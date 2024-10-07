A.S.K.尋問之旅 勇迎病痛 重燃生命希望

在寧養院內，同工希望陪伴每一個患者做到兩件事：一、探索和回應患者心靈的呼喚、渴望。二、協助患者體驗生活的新意義，並與自我、他人，甚至與他們信仰中的神連繫。這個用愛陪伴患者的靈性尋問之旅分為3階段，簡稱為A.S.K.模式。

每個人都希望自己活得有意義。意義治療（logotherapy）的始祖精神科醫生維克多．弗蘭克（Viktor Frankl）相信，人天生就有追尋意義的傾向，會為意義而活，也會為意義而死。面對年老和疾病，人意識到時間有限，就愈想知道和確認人生意義。如果能夠確認自己這一生、當下這一刻的存在意義，便能超越眼前的困局，勇敢迎向自己的苦楚。

用愛陪伴 回應心靈需要

陪伴長者和患者尋問生命意義，是靈性照顧工作。靈性照顧沒有一個放之四海而皆準的定義，對於病人、長者、肢體殘障人士、智障人士所需要的靈性照顧可以不一樣，只要回應到他們心靈需要就是好定義。靈實司務道寧養院善用從體弱長者和寧養服務所累積的豐富經驗，結合信仰反省與體會，將靈性照顧定義為：本着神的愛真正陪伴患者，與他們同行。

這段用愛陪伴患者的靈性尋問之旅分為3個階段，簡稱為「A.S.K.」模式。

協助思考感受 找到平安

A代表access（進入），象徵着我們進入患者的心靈世界，與他們共渡難關。S代表seek（尋找），意味着我們幫助患者一同尋找生命中的意義和平安，在這個尋找階段中，我們協助患者透過思考、感受或實際行動，去找到自己的生命意義。最後K則代表kindle（重燃），即重燃他們生命中的希望之火。

不孤單 被愛 生命有意義

在形式上，靈性照顧可能與一般探訪關懷有許多共通點，但在目標上，兩者截然不同。一般關懷通常止於「進入」，可能會進入到患者的內心，但不會與他們一同尋找，也不會幫助他們重燃對生的希望，而靈性照顧的重點卻在於「尋找」和「重燃」。因此，每次在靈性照顧的探訪後，我們會檢討是否可以把以下3個信息傳遞給患者：你不是孤單的、你是被愛的、你的生命是有意義的。

文：李瑞昌（靈實司務道寧養院心靈社康服務及牧關部主管）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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