健康點滴：晚期胃癌治療新武器

初期腹脹不適 誤以為「食滯」

胃癌初期病徵並不明顯，可能會消化不良、食慾不振、小腹腫脹、進食後腹脹不適、體重急速下降等，很多時患者會誤以為是工作壓力或「食滯」所致，而忽略進一步檢查。近八成患者確診時，病情已發展到第四期，俗稱「晚期」。

過去治療晚期胃癌的藥物選擇不多，近年新藥陸續湧現，除了化療，部分合適的病人也可以用標靶治療、免疫治療，或更新的「抗體藥物複合體」（簡稱ADC）治療。例如近年較受關注的HER2陽性胃癌，病人帶有HER2腫瘤基因突變，可考慮在基礎化療藥外加入針對的標靶藥，一般來說能控制病情的時間會比較長。相關標靶藥在HER2陽性乳癌的治療上已使用了若干年，研究和臨牀顯示它也可有效地控制HER2陽性胃癌。所以，現時患HER2陽性胃癌病人有更多藥物選擇。

化療標靶藥合併 藥效集中

此外，部分患者亦可使用免疫治療，令免疫系統認出癌細胞，把它們殺死。至於抗體藥物複合體，突破之處是將化療和標靶藥在結構上合併為單一藥物，而它們的「分工」是：標靶藥負責辨別HER2陽性胃癌細胞，然後由化療藥負責殺死胃癌細胞。好處是藥效較集中，能減低對其他健康細胞的影響。研究顯示，晚期HER2陽性胃癌患者使用ADC後存活率有理想的提升。

滿40歲吸煙、有家族病史 定期照胃

當然，胃癌若可在早期發現，一般盡可能以外科手術根治。第二、三期病人，醫生則會建議手術後再接受約半年化療，以減低復發風險。胃癌的風險因素最主要是吸煙，亞洲人吸煙比率相對於西方國家仍屬於較高；其次是幽門螺旋桿菌。另外，吃較多醃製食物，以及多肉少菜，都有可能是胃癌風險因素。建議年齡40歲以上，有吸煙習慣、家族病史或感染幽門螺旋桿菌人士，定期作胃鏡檢查，防患未然。而感染幽門螺旋桿菌人士，盡早滅菌有助減低胃癌風險。

文：李兆康

（臨牀腫瘤科專科醫生）

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