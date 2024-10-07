知多啲：「賣眼鏡」要讀5年大學？

視光師有不同註冊部分，其實是眼科視光學在基層醫療的發展歷史。隨社會發展和進步，促使大眾對眼睛健康的要求提升。早期「視光師」沒有註冊制度，大家只知道眼睛看不清楚時去配眼鏡，眼鏡店是學徒制（俗稱跟師父），學徒只記住師父教導的驗眼「招式」，沒經過有系統的眼科視光學訓練。英美等地區，上世紀60年代已有有系統的大學訓練及法例監管，視光師可使用診斷性藥物及在基層醫療上擔當重要位置。直至1980年代，香港開始討論視光師註冊制度。當時大家對視光師的要求十分參差，如果參照西方眼科視光學的要求，符合資格的寥寥可數，普遍是從事眼鏡銷售而學了驗配眼鏡的從業員。到了1990年代，香港啟動視光師註冊制度，分不同部分註冊。而新入職視光師一律只能註冊為（第一部分），有足夠視覺科學訓練和眼科醫學知識，保障市民健康。

可使用診斷藥物 全面檢查眼睛

常聽朋友笑問，為什麼「賣眼鏡」要讀這麼多年書？配眼鏡以外，視光師有需要提供基層醫療服務嗎？

香港眼科視光學緊隨世界其他發達地區如美英澳加的訓練，學位課程不止有驗度數，還有廣泛知識如視覺科學、低視能復康、病理學、藥理學、學習「照眼底」檢查視網膜等。註冊視光師（第一部分）可使用診斷性藥物，包括各類型放鬆眼內肌肉的睫狀肌麻痹藥水，如阿托品；用於檢查眼內結構的擴瞳眼藥水；用於眼部局部麻醉眼藥水。診斷性藥物用於綜合眼科視光檢查，例如，為兒童驗眼時，使用放鬆眼內肌肉藥水可排除「假近視」，避免近視眼鏡度數「配深咗」；當成人驗眼時，使用擴瞳藥水檢查眼內結構，排除眼底問題如糖尿上眼。而使用局部麻醉眼藥水則可以準確測量眼壓。另外，使用熒光素顯影劑可檢查眼睛佩戴隱形眼鏡的健康狀况，例如有沒有乾眼。學習為眼睛全面檢查，是眼科視光學訓練重要一環，有助及早發現眼睛疾病，提供治療建議。

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