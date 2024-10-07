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健康

視光師驗+教 守護眼睛第一線

【明報專訊】人的感知基本上超過八成透過眼睛接收，所以視覺十分重要。當年齡漸長，隨之而來一系列眼睛退化，如老花、乾眼、視覺疲勞，還有退化疾病如白內障、青光眼、黃斑病變等；近年有研究發現，視力下降與認知能力倒退關係密切。

香港人均壽命約85歲，世界名列前茅。一雙眼睛要工作這麼多年，值得大家好好保護，定期驗眼。

除了一副度數正確的眼鏡以外，我們還有其他眼科視覺需求：

「我眼睛好像矇了，可以加深一點眼鏡度數看清一點嗎？」

「配了新眼鏡，為什麼好像還看不清？」

看東西矇查查 或疾病引起

以上都是市民常見疑問。當大家發覺看東西矇查查，第一時間想起近視、散光加深了，眼鏡度數不對了，就會想到換眼鏡。這種生活經驗基本上是有科學根據，按世界衛生組織統計，最常見導致大人小童視力障礙就是未矯正的屈光度數，只有三成人是有佩戴合適度數的眼鏡。度數改變和視力變差時，除了可能是不良的用眼習慣，還可能是由於眼睛或身體的疾病所引起。正正如此，驗眼就是基本健康需要（primary care）。

但當社會發展到一定程度，人們對視力有更高要求，不止停留在配一副度數準確的眼鏡，更希望能全面保護眼睛健康。因視力清晰度不僅受度數影響，還有多種因素，包括眼睛健康狀况、視覺系統功能等，例如調節力不準確可以引致「假近視」，還有早期白內障、糖尿病上眼、黃斑點退化等。

常用電子產品 非疾病視力問題增

而當使用電子產品愈來愈普遍，不論老幼用眼愈來愈多，隨之出現不同的視力問題，當中可能是非疾病性，例如長期觀看電子屏幕出現視覺疲勞、乾眼，甚至是調節力下降出現老花徵狀；或如何有效控制小童近視加深。另外，人口老化，身體以至眼睛會慢慢出現老化改變，例如飛蚊症加劇、黃斑點老化、晶體老化變成白內障，或三高影響眼睛如糖尿上眼等。

目前全香港約有300多名執業眼科專科醫生，如果上述一些簡單問題動輒跑去找眼科醫生，眼科醫生就沒有時間處理重要和複雜的治療或手術，不符合經濟效益。社區上需要一群懂眼科及視覺科學的醫護專業，提供第一線（基層醫療）保健服務。所以，註冊視光師在基層眼科保健上有着不可或缺的角色。香港眼科視光師學會鼓勵大家定期做綜合眼科視光檢查，約1小時的會診，視光師不單着重「驗」，查找眼睛有沒有潛在問題，還擔當「教」的角色，用眼科及視覺科學知識教育市民保護眼睛，從而減輕眼科醫生的負擔。

預防慢性眼病 減輕醫療壓力

近年，政府不斷改革醫療體制，實現基層醫療健康藍圖，將目前以治療為主、以醫院為中心的格局，重塑以預防為重、以社區為中心的體制。視光師（第一部分）的定位正可在預防慢性眼病上發揮功效，香港眼科視光師學會希望政府能在康健中心增加基層眼睛保健功能，引入社區視光師，協助中老年人士驗眼，疏導醫管局新症輪候人龍及幫助出現突發眼疾的市民。

透過向公眾推廣基層眼科保健，讓市民更了解註冊視光師（第一部分）的專業職能（詳見知多啲），以及什麼時候需要見視光師，或哪裏可接觸到等。另一方面，建構基層醫療及第二層醫療（secondary care）轉介平台，促進不同專業的交流互動。

每年10月第二個星期四定為世界視覺日，目的是宣傳保護視力的重要。今年在10月10日，香港眼科視光師學會特此在10月與10多間地區康健中心舉辦一連串護眼講座，提高市民的眼睛保健意識。詳情可留意地區康健中心網頁：dhc.gov.hk。

文：陳文彬（香港眼科視光師學會會長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕註冊視光師（第一部分） 驗眼 護眼 基層 眼睛健康 明‧視理

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