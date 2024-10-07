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俠醫仁心：憶父

【明報專訊】10月是先父趙榮裕醫生逝世1周年，我希望透過這篇文章記載一點逸事，緬懷對我影響甚深的父親。

爸爸年幼時跟隨嫲嫲在香港上海街長大，爺爺是長居美國的華僑，作為二房的嫲嫲經常和友人麻將耍樂。年幼時，爸爸返學前都必須為嫲嫲準備早餐，放學後則流連街角球場。二戰後，他重拾書本，入讀聖芳濟書院和喇沙書院，中學時他認識到幾個影響一生的摰友，一同加入聖母軍。他常常感恩能在天主教會的神父推薦下，到愛爾蘭都柏林聖三一大學修讀醫科。他因家境清貧，選擇了最便宜到達愛爾蘭的方法——乘坐大郵輪！當年坐大郵輪到愛爾蘭需時1個月，爸爸形容在三等船艙裏要吃飯非常困難，因為遇到大浪時船會左右搖擺，飯碗和餐碟都會因應船的搖擺傾斜而滑來滑去！

家父在1966年畢業後回港，於廣華醫院開始行醫生涯，後來成為一名普通科醫生，在旺角山東街開業診症。當年香港十分缺乏醫生，爸爸的門診不論是上午或是下午都是經常爆滿，每天看超過150個病人。我和弟妹小時候因等候爸爸回家，都練成了晚上9時才吃飯的「神仙肚」！上世紀70年代的油麻地果欄和避風塘，是許多小販和漁民聚居的地方，爸爸照顧的病人大多數來自基層家庭。對這些家庭來說，基層醫療非常重要，因此爸爸深受這些家庭的尊重，有些病人還成了他的朋友。節日時爸爸會收到病人送的特別禮物，如剛捕獲的鮮魚！而我亦深受他影響，從小就立志成為醫生去幫助病人。從前他看過病的小孩，長大後也成為了我的病人！

教和管收放自如 以德服人

父親既健談又慷慨，在他廣結的社交圈中，很多朋友都愛和他高談闊論！他為人敦厚內斂，不隨便說話，但對朋友家人都是默默支持。他對我的肯定，有時甚至超越了我對自己的信任，當自己在事業發展上感到迷惘時，跟父親一席話總有得着，印象最深刻的一句應是：「對待朋友要懷着『助人為快樂之本』，做醫生則要緊記『濟人之急，救人之危』，其他的事情不用想太多！」

雖然父親已不在，但我對他的思念和感恩之情沒有絲毫減退。現在我亦是3個已長大孩子的父親，雖然工作、教學和研究極之繁忙，但我和爸爸一樣，非常重視與家人相處的時光，父親的角色不易做，感恩爸爸給我樹立了榜樣。教育下一代要做到教和管收放自如，以道理和品德服人。「50後」的我十分希望能與孩子繼續同行，在需要的時候給他們支持和鼓勵，就像爸爸對我一樣。

文：趙偉仁

（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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[健康]

相關字詞﹕健康 趙偉仁 中大醫學院院長 中大醫學院 俠醫仁心

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