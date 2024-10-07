治療方案：糾正思想謬誤 調節行為

患者經歷負面的自我判斷，擔心別人以同樣眼光看待自己，因而感到困擾。利用ACT治療，可令患者簡單承認上述只是想法，然後繼續生活，有助減少患者試圖弄清自己想法是否真實時的不安感；MCT則是針對想法模式，而不着重想法的內容；患者不斷擔憂在社交場合遇到困難和不安情緒，這治療會利用技巧如分離靜觀（detached mindfulness）減少患者持續擔憂。治療過程中亦會教患者放鬆，例如靜觀、呼吸練習等。

馮逸健補充，暴露療法（exposure therapy）亦會用於治療社交恐懼症，即在安全情况下，循序漸進讓患者暴露在焦慮環境中。治療上亦會運用依附理論（attachment theory），即了解患者成長經歷而發展出對世界的官感，例如患者與父母或主要照顧者之間的連結，父母之間的連結等。另外，患者本身社交支援網絡及自我管理能力的培養，對治療亦十分重要。

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