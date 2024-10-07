知多啲：社恐患者 社交場合極焦慮 擔心被注視

害羞不是病態 未必負面

精神科專科醫生黃宗顯認為，害羞是一種性格特徵，並不是病態，亦不一定是負面；但假如害羞程度影響到日常生活、社交、家庭、工作及讀書等，就要考慮是否有社交焦慮。

社交恐懼症亦稱社交焦慮症（social anxiety disorder / social phobia），醫學上有公認指引，通常患者要符合一些條件，才會診斷有社交恐懼。首先會在社交情境感到焦慮或恐懼，黃舉例，在一場酒會中，出席者有需要與陌生人接觸及聊天，或在公開場合受圍觀下表演或演講等；社交焦慮症患者在這些社交場合中，產生很大恐懼或焦慮，擔心被注視、被監察。

精神科專科醫生會進一步了解患者擔心什麼。黃宗顯解釋，患者擔心被評頭品足，或被別人「負評」，或出現一些尷尬及羞恥的狀况，或怕得罪別人等，繼而怕別人對自己有不好印象，甚至擔心被排擠、嘲笑。例如，有一名病人因為手汗較多，在社交場合中需要與人握手，覺得很尷尬，因而在出席這些社交場合時，都會產生焦慮及恐懼，選擇逃避。

恐懼焦慮與實况不成正比

另一個條件是，患者的恐懼焦慮與實况不成正比，並持續6個月或以上。黃宗顯稱，有患社交焦慮的學生，病情嚴重至無法回校，即使換好校服，最後也沒有上學。患者覺得在學校會被同學取笑，但實際上並無這些情况，恐懼焦慮與實况不成正比。此外，醫生亦會排除一些疾病，例如焦慮症、抑鬱症等，亦可能出現社交焦慮的徵狀；自閉症人士在社交上亦會有困難，最後才能診斷患上社交焦慮症。

與大腦分泌失調、遺傳有關

黃宗顯表示，社交恐懼症與大腦分泌失調有關，嚴重者或需要藥物治療；另外有指與遺傳有關，若家族中有人患社交焦慮，其他成員患病的風險也較高。至於與個人成長經歷有無關係，例如童年時曾被虐待，黃宗顯說暫時在學術研究上看不到直接關係，但若童年經歷過不良的成長環境，會增加患社交焦慮症的風險因素，日後較容易患病。

有些社交恐懼症患者的病徵是逐步出現，亦有人因為突然經歷壓力或感到羞愧事情後發病。成年後病發較少見，除非患者一直沒有發現，或是他一直忍受着，直至生活出現突變，令他有需要負上牽涉社交活動的責任時才發現，但一般並不常見。

長者亦有可能患上社交焦慮，他們感官能力變差，聽不到別人叫他、行動緩慢、與人握手時手震，甚至在公眾地方失禁等，也會令長者感到尷尬，從而影響社交意欲。

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