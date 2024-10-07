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I人不等於社恐 MBTI勿過分解讀

【明報專訊】你是「I人」定「E人」？簡稱MBTI的16型人格近年掀起熱潮，歌手林家謙發行的個人專輯ISFP亦是以MBTI測試結果為概念。有網民將自己的性格類別放進社交媒體的profile（個人介紹），恍如一個身分象徵、自我簡介。

MBTI是什麼？I人一定是「社恐」？我們如何演繹MBTI，以助進一步了解自己的性格特質？

MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）是一種廣泛使用的性格類型評估工具，將人的性格分為16種類型。臨牀心理學家馮逸健解釋，它是從瑞士心理學家榮格（Carl Jung）的理論發展而成，目的是協助人了解自己及他人的行為模式。

助自我認識及溝通

馮逸健稱，MBTI在心理學界被廣泛認受，是因為它提供一個結構框架，有助理解不同人的差異及人際關係模式，可讓心理學家及臨牀心理學家應用於個人諮詢、團隊建設及職業選擇等領域；能夠帶來洞察力，促進自我認識及溝通。

MBTI在坊間大受歡迎，馮逸健估計，人們都渴望了解自我及個性分類，MBTI提供了一個簡單易明模型，讓用家能以有意義方式描述自己的性格特徵。

不少人網上試玩MBTI，自稱為「I人」（introvert，內向）或「E人」（extrovert，外向）。I人普遍被認為易害羞、愛獨處、不善交際，甚至自稱有「社恐」（社交恐懼）；E人則被認為好動、喜歡說話及與人互動，甚至自稱「社牛」。惟馮逸健強調，MBTI只是一種工具，並非全面的性格分析，用家要明白MBTI只提供一個參考框架，不應過度依賴或將MBTI絕對化，又或者將I人、E人二分。

他解釋，MBTI下的I及E是一個光譜（spectrum），當一個人被MBTI指是I或E，並非指他在任何方面都是絕對的內向或外向，或某種性格形態就會有某一些固定性格及行為。舉例說，I人在熟悉及有安全感的人身邊，可以很「好動」；E人在陌生環境下亦可能會焦慮。MBTI測驗結果或可令人了解如何有安全感，但不能以4個英文字母走天下，一概而論為自己性格定型。事實上，一個人在不同情緒及環境下做MBTI測試，亦有可能出現不同結果，所以並非完全可信。

無人是100%內向或外向

精神科專科醫生黃宗顯指出，由於缺乏強力的科學驗證，MBTI很少用作臨牀評估，若純粹為自己性格測試作參考問題不大，但他呼籲不要過分依賴這些網上測試，因為人格不止16種，亦不會有人是100%內向或外向。

黃宗顯強調，當一個人在心理或精神上出現一些徵狀，不能單純以「我性格係咁」、「我係I人」、「我有社恐」等理解；因為徵狀可能是其他原因引致，部分更可以經治療改善。過分解讀這些性格測試工具，大眾未必能分辨究竟是性格使然，或是屬於精神上的徵狀，故必須尋求專業人士協助，以免錯失治療的機遇。

文：王木音

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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