星期日文學‧生與死之間，身不由己的選擇——讀孔惠瑜《陸上的潮汐》

【明報專訊】網上常常流傳名人金句圖,好像名人照片加上一句警世名言便有着無比說服力——華文作家之中最常被人亂套金句的很可能是魯迅、楊絳和張愛玲;西方世界亦流傳一句「生活是B(生)和D(死)之間的C(選擇)」(Life is C between B and D.),互聯網說它可能是由莎士比亞,或是沙特——或是某位有「沙」字的人所說。或許愛情以外,死亡也是文學作品和金句最常用的概念吧:它作為世上生靈必然面對的東西,其神秘和不可抗力的特色使人神往,更是很多人生命的轉捩點,以及需要修煉的課題。