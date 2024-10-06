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無定向學堂：酒精疑難逐個解 NGO鼓勵青年「唔飲就推」

【明報專訊】常言道飲酒傷身，但成年人生活總有酒精蹤影，消愁時「拿來長島冰茶換我半晚安睡」，或是與最佳損友「促膝把酒傾通宵都不夠」。踏入18歲，花花世界從此打開，很多人卻對酒精知識一竅不通，不懂得怎樣避免飲醉。啟勵扶青會高級項目及服務經理吳芷旻說，其團隊在大學推動酒精急救培訓，很多大學生反映未聽過這些資訊，「一到大學迎新營就嚟料喇，大家都覺得要飲酒喇」。中學對酒精教育的需求原來一直被低估。

「啤一啤」鬆一鬆？反增負擔

啟勵扶青會多年來推動預防濫藥和酗酒教育，吳芷旻稱團隊發現學生對飲酒感好奇，也有很多迷思。「其實飲酒是合法的，身邊爸爸媽媽都有飲，為何飲酒不好呢？還是我夠18歲飲就無事？」這些反響促使啟勵扶青會構思更全面的教育計劃，遂於2021年開展為期3年的賽馬會 「陪你走酒」青年教育計劃。

「陪你走酒」不止針對大學生，亦向初中和高中學生推行酒精教育，希望把握他們未接觸酒精前的黃金機會。吳芷旻提到預防很重要：「當他們進入了飲酒年齡，或已經上癮，到時叫他們戒酒，比早一點認識酒精更難。」滴酒不沾固然有利健康，不過團隊亦無意指摘飲酒是壞事，更想教育學生酒精對自己的影響，每個人可按其價值觀作選擇。

很多影視作品把飲酒塑造成減壓渠道，放工後同事成群去「Happy Hour」，遇事不順找好友「啤一啤」。到底飲酒可否紓解壓力？「陪你走酒」團隊早前在社交平台推出「青年友善酒精分享空間」，邀請年輕人私訊分享與酒精相關的故事，或提出疑問。有人提到自己曾經嘗試飲醉，但又害怕飲醉，「我覺得其實可能不是想試醉，純粹是喜歡不清晰被麻醉的感覺吧！」吳芷旻稱酒精是一種鎮靜劑，使人減慢思考速度，喝到「斷片」時似乎暫時脫離現實。然而飲酒無法真正解決問題，自然無助減壓，更對身體造成傷害。

中學推朋輩支援

「青年友善酒精分享空間」開放一個多月，已收到近百個來訊，可見青年人都有不少酒精故事。另一故事正好反映朋輩壓力對飲酒的影響：「我覺得酒精有一浸好怪嘅味，而且飲完成個人都會好唔舒服，醉醒又會好辛苦。但曾經有一段時間我身邊嘅朋友都好鍾意飲酒。酒好似係大家關係嘅一部分，識得飲酒，飲到好多酒好似係一個優點，大家會更加鍾意你。所以有一段時間我扮到自己好鍾意飲酒……」

啟勵扶青會不時在大型活動設置攤位，宣傳酒精資訊，呼籲參加者理性飲酒。吳芷旻說現場見過有人原本不想飲酒，但在朋友慫恿下嘗試。很多年輕人覺得「說不」很困難，所以團隊推行教育活動時，會與他們一起學習向朋友誠實說出感受，例如「其實昨天你不斷叫我飲，我不是太舒服」。她後來聽過年輕人稱，「說不」其實可行。「如果朋友真的不聽，其實（要思考這）是不是一個很健康的關係。」酒精與社交息息相關，青年人從中亦學會社交技巧。

針對各年齡層的青年人，「陪你走酒」採用不同形式作酒精教育，例如在初中推行「OurFutures 網上預防及減少飲酒課程」。該課程改編自澳洲研究實證的計劃，學生先觀看網上動畫，再由團隊入校引領討論。高中則有「朋輩支援大使培訓計劃」，經訓練的學生策劃校內的酒精教育活動，如設計海報、創立社交平台專頁宣傳。

大學教酒精急救

對於可合法買酒的大專學生，團隊提供酒精急救培訓，裝備青年辨別何謂濫用酒精，學習應對方法。譬如與朋友飲酒前先討論離開時間，或飲多少杯便會走，過程中留意眾人的精神狀態變化。很多人未必思考過，萬一朋友飲醉了要怎樣處理？是否讓他睡一睡便可以？原來從一般的急救課程內容也有啟示，正如人事不省人士不應仰臥，醉酒者應置於復原臥式，以免嘔吐物阻塞氣道。

「陪你走酒」為本港首個針對青年及年輕成人的預防及減少飲酒教育項目，為期3年的計劃日前結束。吳芷旻總結計劃成果，稱不少青年人反應正面，早已接觸過酒精的家長和老師亦獲得前所未知的資訊，然而團隊要走入校園確有困難。「酒精教育未必在香港擺到最重要，所以我們都要很努力，才會找到一些（學校）覺得畀咗學生是有用的。」她引述有學校擔心引入酒精教育活動影響形象，「是不是我學校有很多學生係咁（有酒精問題）？」

近年校園多談精神健康，吳芷旻說生理健康同樣重要，兩者密不可分，例如酗酒問題或源於用錯減壓方法。「陪你走酒」團隊之前會與學生一起思考，有什麼替代方法讓自己真正紓壓？有些年輕人都會說，飲酒後會頭痛，並不覺得舒服。

展望未來或許不用太悲觀，歐美有研究指出，Z世代的飲酒量比Y世代減少20%，他們更偏好多做運動，追求健康生活。吳芷旻提醒年輕人不用害怕說不，「現在多咗人會說不想飲酒，其實係得嘅，但我覺得要大家一起實踐」。

青年對酒精的常見問題

問：「溝酒飲」是否更容易醉？

答：「溝酒飲」不會令人特別快或容易醉。每個人的醉酒程度取決於血液酒精濃度，即視乎飲了多少酒、每種酒的酒精含量、身體吸收和分解酒精的速度。有時覺得「溝酒飲」似乎更快醉，可能只是因為酒精吸收得比較多。此外，飲有氣酒精也會令酒精更容易被吸收，令人更快醉和不適。

問：聽說酒量可以訓練，但如果有一段日子沒有飲酒的話，會重新變得易醉嗎？

答：酒精是鎮靜劑，一種減慢中樞神經系統的藥物。當一個人經常飲酒，身體會對酒精產生耐受性，使人感覺自己酒量變好，沒那麼容易醉。當他有一段時間無飲，或者減少飲酒量，身體對酒精的耐受性便會減低。值得留意的是，就算認為自己酒量好，也不代表可以飲多一點，因為身體依然不斷吸收酒精，如趕不及分解或導致酒精中毒。

問：如何使自己不那麼易醉？

答：進食或飲牛奶「打底」可減慢酒精吸收速度，令酒精在胃停留久一點，讓酵素有更多時間分解。此過程可避免酒精快速進入血液，減慢飲醉的速度。不過，酒精最終仍會被身體完全吸收，故進食只是延遲飲醉，不能完全避免醉酒。

問：怎樣從宿醉狀態快速恢復？

答：酒精只能經由肝臟代謝，所謂「食物或補充品幫助解酒」等說法不完全正確，因為它們大多只是減輕酒精引起的不適，如宿醉、暈眩、頭痛等，不能把酒精分解或帶出體外。若想減輕宿醉徵狀，可在飲酒的同時多喝水，幫助身體稀釋酒精。要保持身體健康，最好還是滴酒不沾，培養均衡飲食習慣，多做運動。

（答案由啟勵扶青會提供）

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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