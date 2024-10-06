{起公屋達人}衞翠芷 設計有用有睇頭 公屋街坊更幸福

街坊要求其實不多

房屋局和房屋委員會上月推出供新建公屋和翻新屋邨參考的「幸福設計」指引，提出樂齡安居、城市連結和地方形象等8個幸福概念。剛巧研究公屋16年的衞翠芷出了新書《香港公屋設計變奏曲》，記者逮着機會，向她請教公屋設計最新變化，以及幸福設計的要素。不巧，她還未及細嚼那合共353頁的幸福設計指引，不便評論。

記者好奇衞翠芷上一次感到幸福所為何事？這問題難倒了她，她忍不住笑，回答道：「我從來不會用幸福來形容（我的感覺），應該是（用）開心吧」。她再勉強回想，「如果是第一次打從心裏感到喜悅，我猜是把我的PhD論文拿去印刷的時候」，看着由電腦黑白色的文件檔變成書封是綠色面金色字的釘裝版，她無比開心。

若以幸福來形容居住環境，似乎有點抽象，因為幸福感的定義因人而異。對衞翠芷而言，超乎她想像的驚喜會讓她感到幸福，「讓我意想不到的那種感覺很開心」，譬如說她買咖啡喝，隨咖啡附送一塊餅乾，再拉闊來看，屋宇增設斜道讓坐輪椅的長者通行，消弭行動不便帶來的障礙，也可算一種幸福。幸福沒有量度指標，但幸福可以來得很簡單。

衞翠芷於1984年加入房屋署，做了32年，她猶記得參與設計公屋時，蒐集得來的街坊意見讓她感動，「他們要求的其實不多」，例如想加部升降機從地面直達居住樓層、想栽種些花花草草，想有地方坐下，她說街坊深知資源有限，提出的訴求都很貼地。她能理解為何居民有此需要，正如她上下樓梯，來往長命斜也會覺得累一樣。

華富邨「生活小區」始祖

記者總聽上一代人說以前的公屋好住得多，更有人情味芸芸，衞翠芷稱這離不開公屋營造「生活小區」所建構的鄰里關係，而生活小區模式是從1970至1971年落成的華富（二）邨開始。她解釋，1967年算是香港歷史的轉捩點，內地不少人因1966年文化大革命而移居香港，其後本地六七暴動喚醒留下來的人對城市的歸屬感，社群意識由此生根發芽。衞翠芷2012年訪問了設計華富邨的建築師廖本懷，他說公屋設計要以人為本，應為居民提供真正的家，非只為安置災民或草根階層，這理念正體現於華富邨的設計。

華富（二）邨採用雙塔式大廈設計（又稱井字形公屋），兩幢方形樓宇相連，從高空鳥瞰可見樓宇中空，形成天井，除了有對流通風，還能讓陽光從樓頂照射落走廊和地面。每個單位的入口面對天井，出面是陽台走廊，換言之街坊打開門就能你眼望我眼。居民習慣家門大開，以保持空氣流通，可想像走廊飄散每家每戶煮飯的氣味，還有打麻將的歡聲笑語。此外，從升降機走到家門，會經過其他單位，「這便創造了街坊互相接觸的機會」，衞翠芷說此後的公屋例如愛民邨的H至L座，也用上雙塔式大廈設計。

廖本懷告訴衞翠芷，華富邨雙塔式大廈設計源於它位處山丘，若要貫徹舊時徙置大廈和長形大廈的形態，先要平整大面積土地，但他欲保持山勢，並減少平整地盤的費用，便想出能適應山坡斜度的方塔設計。華富邨遠離市區，恍如山城，為便利居民，邨裏設有平台廣場，有日用品商店、公共圖書館、街市和餐廳等，同時提供居民休憩的公共空間。所有平台均連接住宅大廈，設有有蓋通道，衞翠芷稱「你打風都可以去買菜，打風都可以去飲茶」。

不過天井和露台的設計並非人人喜歡，例如聲音在天井多重反射，隔籬鄰舍的動靜可聽得一清二楚，衞翠芷說居民會投訴噪音滋擾，亦有居民嫌棄露台一下雨打風會弄濕，「（留意到）大家封實個露台，我們便改設計，沒有大露台，只有用來晾衣服的小露台」。 1972年港英政府提出「十年建屋計劃」，希望住宅單位至少能有獨立廚廁，於是重建舊屋邨，尤其是改善第一型和第二型徙置大廈住戶要在單位外空間煮食、如廁和洗澡的環境。衞翠芷表示，重建時要原區安置居民，須先讓他們搬入同邨剛落成的新公屋，才能騰出他們原居的大廈再拆卸，故重建計劃要分多個階段，但每階段可重建公屋的土地不大，故較窄長的長形、新長形、工字形、I形和相連長形大廈樓款由此誕生。這些配合重建的新公屋單位沿襲徙置大廈的單間設計，但在單位的嵌入式露台加設廚廁。

衞翠芷續說，無論是以前的徙置大廈，還是配合重建項目而設計的公屋，均利用起居室前向着街道的露台和玻璃百葉窗採光通風，但住戶寧願將露台化為實用的室內空間，故新長形和相連長形大廈的設計將起居室改為直接向街，風雨會從玻璃百葉窗的窗葉縫溜進屋裏，為解決此問題便改用玻璃平開窗，這便是我們現時熟知的通用窗戶。

初入房署大膽設計翠屏邨

要以打造「生活小區」的概念來設計公屋，衞翠芷說樓形夠窄身，地面便能築成更多公共空間，像是她參與設計的翠屏邨，有幾座是窄長的相連長形大廈。翠屏邨19座住宅大廈於1982至1999年落成，衞翠芷剛加入房屋署就幫手完成這項大工程，她形容自己當時「初生之犢不畏虎」。話說翠屏邨在觀塘翠屏道，附近有道觀塘明渠，她想着「沒理由隔着條明渠建屋，房子面前有條大坑渠」，大膽建議覆蓋部分明渠，她現在想來，未必敢再作同樣決定。她說被覆蓋的渠面不能建樓，便打算用作行人路，再於行人路邊種樹，「很複雜，行人路下面有很多水喉、電線和煤氣喉，（進行工程）全部要改道，我打算在（被覆蓋的）明渠處改道，但同時要保留地下的明渠仍可用」。另又要考慮工程進行時的交通，以調整行車路，「而且要花很多錢，我們當時的預算不足」，最後能順利成事可說是奇蹟。

翠屏邨的建築項目橫跨17年，其間湧現新的標準公屋設計，故翠屏邨除了相連長形大廈，還有工字形、I形、Y形，以及和諧式大廈等，一條邨集合多種樓形，衞翠芷說這正好應付地區需要，譬如工字形大廈能提供中小型單位，I形則提供大單位。只數Y形大廈，也有4種變奏，她表示Y1至Y3型大廈將每翼樓梯對面的空間，以3層為一組，運用退台式設計，連接它們的公共空間，增強鄰里互動；自Y2型開始首次脫離單間式設計，讓住戶可間房，也方便日後能改建成居屋。

別看常見於公共屋邨的和諧式大廈設計統一，以為它們只是copy and paste，衞翠芷說其實因應法例改變、用電腦畫圖則、預製組件的應用，以及可持續發展的考慮等，公屋設計愈來愈複雜。她解釋，為保持公屋每個單位的質素基本一致，且能加快建屋速度，1990年代建造的和諧式大廈用上預製混凝土組件，方便量產，但也因此要精準計算好每個組件之間的連接位，包括門窗裝嵌和水管電線的位置，免得要耗時重新製造。建造簡約公屋所用的組裝合成法（MiC）只是預製組件的延伸，兩者主要分別在於預製組件運到地盤才組裝，而且建築的結構部分仍須用傳統建築方法興建；組裝合成法則會先將預製組件裝嵌，運到地盤時已是大致完成的樓宇。

衞翠芷說利用組裝合成法建屋既省時，又讓地盤環境更安全，是必然趨勢，「為什麼我們建和諧式大廈使用預製組件呢？因為工業意外太嚴重了」。傳統建築工序包括澆注混凝土（俗稱「落石屎」），石屎凝固時會因化學反應而產生熱量，要用水冷卻以防止混凝土過熱裂開，「不停淋水，弄濕整個地盤，加上處處有釘、爛板和電線，在地盤周圍走多麼危險呢，我以前初入行時真的很怕」。地盤險象環生是常有的事，便要注重安全，衞翠芷深刻記得有次在地盤工作，她想橫過兩座樓，地盤工人在10幾層高的樓與樓之間鋪了一塊板，叫她從中走過，畏高的她自是不敢照做，「我當時說不行，我回到地面再走上去」，她回憶那畫面仍覺毛骨悚然。

公屋設計要瞻前顧後

公屋設計要回應社會需要，研究公屋不能只講建築設計，還要參考不同時代的歷史背景，衞翠芷說她寫了兩本書，只算「（公屋設計）一個段落，只寫了房委會的標準型公屋」，也還沒討論整條公共屋邨的設計。衞翠芷單是講7種形態的徙置大廈設計，記者也未能盡錄。聊着聊着，天也黑了，衞翠芷眼前的大樓燈火通明，她從窗口望見室內忙碌的人們埋頭苦幹，讀PhD的回憶頓時湧上心頭，「我以前要跟學生爭用學習空間」，她當時讀PhD正是研究公屋設計。衞翠芷研究公屋設計的興趣從何而來？這得回說1997年以前，「好多人不懂說普通話」，她的普通話相對流利，在房屋署工作時要接待內地來賓，向他們介紹公屋，她被提問得多，便也想了解更多。她覺得「（公屋）那些歷史跟我日常做的事不太一樣」，萌生鑽研公屋設計進程的念頭，後來她在港大讀建築文物保護碩士，更領略到研究建築不能只看眼前，也要追溯從前。

彩虹邨的七彩外牆和籃球場是打卡勝地，重建消息去年一出，市民紛紛緬懷過去，說希望保留其特色，衞翠芷說要完整保留全邨的建築甚有難度，但要保一座的話也不無可能，她認為「入去（看一幢樓）更容易設身處地想像居民的生活，還有感受當時的歷史」。

回顧彩虹邨的故事，其彩色外牆是後來髹上，人們發現那裏拍照很好看，就引起「打卡」熱潮，「我猜居民以前住在彩虹邨的自豪感不如現在」。衞翠芷不禁反思設計公屋時，或要製造更多亮點讓居民引以為榮，歸屬感自然更強，造就社區連結，這大概也是一種幸福吧。

《香港公屋設計變奏曲》主題展

日期：9月30日至11月14日

時間：上午11時至晚上9時

地點：商務印書館尖沙嘴圖書中心（尖沙嘴彌敦道83至97號華源大廈地下25號舖及1樓全層）

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 鄧家烜、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 林曉慧

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