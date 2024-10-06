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2024年10月6日星期日
星期日生活
星期日生活
動物迷城：和平鴿變飛天老鼠？
編者話：護生．護心
為了留下紀錄
什麼人訪問什麼人：陪伴演員解構每一幕——訪演技教練（片場翻譯員）毛曄穎
羅嘉駿：如果無Wing 難有《十七年》
周日話題：十年的失望
家明雜感：《武替道》 有睇到好過冇睇到
周日話題：「回歸資本主義」或烏托邦：悼詹明信
同場加映：塞爾維亞——在大國夾縫間求生
圖文城市：致M記CEO和讀者的信
Short D：（十八）：念嘉俊
五音筆傳：在荒謬世界裏，更要做反派搞破壞！──論以色列創作人新專輯
#048 金魚囝
音樂本真論：當我們談論本地歌時，我們在談論什麼──從兩本關於達明一派的書說起
評影習寫：盲鄉一探：《盲國薩滿》
劇透紙背：《人海同遊》的追溯與「追數」
同場加映：《夢遊納米比亞沙漠》：我們時代的愛無能
影片簡評
單元連載：香港書118
星期日文學‧生與死之間，身不由己的選擇——讀孔惠瑜《陸上的潮汐》
{起公屋達人}衞翠芷 設計有用有睇頭 公屋街坊更幸福
餐桌共學：旅途海陸空之味（上） 日本車站便當
小不點學堂：換位了解情緒需要 小學雞扮師奶 學非暴力溝通
無定向學堂：酒精疑難逐個解 NGO鼓勵青年「唔飲就推」
未來城市：香港與新太空經濟的距離 未有準備 需教育普及
#048 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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動物迷城：和平鴿變飛天老鼠？
編者話：護生．護心
為了留下紀錄
什麼人訪問什麼人：陪伴演員解構每一幕——訪演技教練（片場翻譯員）毛曄穎
羅嘉駿：如果無Wing 難有《十七年》
周日話題：十年的失望
家明雜感：《武替道》 有睇到好過冇睇到
周日話題：「回歸資本主義」或烏托邦：悼詹明信
同場加映：塞爾維亞——在大國夾縫間求生
圖文城市：致M記CEO和讀者的信
Short D：（十八）：念嘉俊
五音筆傳：在荒謬世界裏，更要做反派搞破壞！──論以色列創作人新專輯
#048 金魚囝
音樂本真論：當我們談論本地歌時，我們在談論什麼──從兩本關於達明一派的書說起
評影習寫：盲鄉一探：《盲國薩滿》
劇透紙背：《人海同遊》的追溯與「追數」
同場加映：《夢遊納米比亞沙漠》：我們時代的愛無能
影片簡評
單元連載：香港書118
星期日文學‧生與死之間，身不由己的選擇——讀孔惠瑜《陸上的潮汐》
{起公屋達人}衞翠芷 設計有用有睇頭 公屋街坊更幸福
餐桌共學：旅途海陸空之味（上） 日本車站便當
小不點學堂：換位了解情緒需要 小學雞扮師奶 學非暴力溝通
無定向學堂：酒精疑難逐個解 NGO鼓勵青年「唔飲就推」
未來城市：香港與新太空經濟的距離 未有準備 需教育普及
動物迷城：和平鴿變飛天老鼠？
編者話：護生．護心
為了留下紀錄
什麼人訪問什麼人：陪伴演員解構每一幕——訪演技教練（片場翻譯員）毛曄穎
羅嘉駿：如果無Wing 難有《十七年》
周日話題：十年的失望
家明雜感：《武替道》 有睇到好過冇睇到
周日話題：「回歸資本主義」或烏托邦：悼詹明信
同場加映：塞爾維亞——在大國夾縫間求生
圖文城市：致M記CEO和讀者的信
Short D：（十八）：念嘉俊
五音筆傳：在荒謬世界裏，更要做反派搞破壞！──論以色列創作人新專輯
音樂本真論：當我們談論本地歌時，我們在談論什麼──從兩本關於達明一派的書說起
評影習寫：盲鄉一探：《盲國薩滿》
劇透紙背：《人海同遊》的追溯與「追數」
同場加映：《夢遊納米比亞沙漠》：我們時代的愛無能
影片簡評
單元連載：香港書118
星期日文學‧生與死之間，身不由己的選擇——讀孔惠瑜《陸上的潮汐》
{起公屋達人}衞翠芷 設計有用有睇頭 公屋街坊更幸福
餐桌共學：旅途海陸空之味（上） 日本車站便當
小不點學堂：換位了解情緒需要 小學雞扮師奶 學非暴力溝通
無定向學堂：酒精疑難逐個解 NGO鼓勵青年「唔飲就推」
未來城市：香港與新太空經濟的距離 未有準備 需教育普及
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