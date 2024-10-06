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周日話題：十年的失望

【明報專訊】近日接連有台灣藝人因為慶祝十一國慶而引起爭議，如此眾說紛紜，無非是因為現實跟大眾的認知和想像出現了落差，對當事人失望的同時，也是對自己信任錯付的失望。「搵食」當然不是犯法，公眾人物是否值得信任也值得商榷（10年前「張懸」接受「主場新聞」的訪問，提到自己不信任公眾人物的價值，片段近日重新被網民翻出。受訪者早已告別藝名張懸，以「安溥」之名繼續發展，而相關媒體也早已停運，訪問者和受訪者都在不同意義下不復存在），只是隨着時間過去，當我們發現很多曾經見證和相信的人和事都偏離軌道，失望就成為了成長的註腳。

太陽花運動希望過後

10年前台灣爆發太陽花運動，當年運動難得地結局完滿：和平結束、訴求達成，帶來深遠的政治影響；到現在10年過去，回顧這場台灣歷史上其中一次最重要的社會運動，偏偏失望可能是最貼切的總結。無論是從個人層面、政治和政黨層面，甚至兩岸關係來說，都是失望多於希望。

歷時23天的太陽花運動，很多民眾參與其中，也有很多人藉此成為政治人物。台灣幾次重要的社會運動，都誕生了一代又一代的政治人物，特別是對民進黨來說，社會運動成為了很多人後來從政的第一步。太陽花運動裏面不少領袖，都成為了政治人物，其中最受關注的一位運動指揮林飛帆，在運動結束之後曾到海外留學，2019年加入民進黨成為黨內高層。

政治人物現落差

社運與政黨之間的關係，至少在台灣來說，總是若即若離，甚至長時間保持距離。社會運動圈子裏面，總是強調「主體性」，又怕跟政黨走得太近而被「污名化」，怕政黨奪走社運的純真光環。特別是當年民進黨經過陳水扁8年執政之後，民望跌至低點，社會運動都不想跟民進黨沾上半點關係。即使是太陽花運動，當時以反對服貿、反對國民黨為主軸，但也是對政治制度（包括立法院裏面的所有政黨）的不信任，民進黨作為政黨，自然也是政治制度的一部分，這跟「制度以外」的社會運動都是有根本的分別。因此，即使社運人士加入政黨看似一種傳統，但當中的轉型其實都需要跨越心理關口。

今年4月，台灣有活動紀念太陽花運動10周年，林飛帆上台發言，他說這10年時間，各人都在不同位置擔綱了不同的角色，或多或少都有讓大家失望的地方，所以他跟所有人道歉。究竟失望的地方是什麼、為了什麼而道歉，他沒有說明清楚。但民進黨早在2016年開始執政，而他自己也從昔日站在制度以外，成為了制度的一部分。對大眾來說、對他自己來說，角色轉變本身大概不是失望的原因，而是轉變以後把他自己所相信的價值和方法都限制起來。轉變不止是角色，而是自我，這才是失望的意思、道歉的原因。

如果要數太陽花運動帶來最大的影響，其中之一必定是柯文哲的崛起。柯文哲算不上是太陽花運動的人物，卻是太陽花運動的最大得益者。他在當年年尾舉行的地方選舉，與民進黨合作而一躍成為台北市長。這10年時間，他做了兩屆市長，創辦了台灣民眾黨，年初參加大選親自成為候選人之一，到現在卻因貪污嫌疑而被羈押。或許今天依然有為數不少的支持者，選擇相信柯文哲，但對比當年他初登政壇、以沒有藍綠背景的「政治素人」成為台灣政治的希望，直至去年底他與國民黨過從甚密，後再捲入貪腐醜聞，對他失望的人也變得更多。

無可否認，社運對很多人都帶來改變，但這些改變很多時候都來得短暫，興奮過後打回原形，這種希望之後的失望，就像拋高之後重摔落地，比起從來什麼都沒有發生更令人沮喪和傷痛。

以為政黨制度迎變

除了個人層面，太陽花運動帶來的另一影響，是台灣政黨制度的改變。因為選舉制度的設計，台灣的小政黨從來都沒有多大的生存空間，以前的新黨、親民黨、台聯，一直都給看作是國民黨和民進黨的延伸。直至太陽花運動之後，時代力量的出現曾經讓不少台灣人以為政黨制度出現變化，真的有民進黨和國民黨以外的「第三勢力」。但今年初選舉，時代力量在立法院失去所有議席，到月前發表檢討報告，這都意味着時代力量的失敗，而曾經出現過的想像都沒有真正發生。

細看時代力量的發展，其中一個最大問題是黨內的「政治明星」相繼離黨，當中有意見不合而鬧翻，也有捲入政治醜聞。對於小黨的發展，終歸無法脫離政治明星而獨立生存，當政治明星離黨而去，政黨也隨即失去贏取議席的能力。壓垮時代力量的最後一根稻草，自然要數黃國昌的角色，他本身是太陽花運動的領袖之一，後來成為時代力量主席，但去年離黨加入柯文哲的民眾黨。這10年以來，黃國昌的轉變，對其不少支持者來說，那種落差也一樣難以想像和接受。

相比起以上種種短暫的變化，太陽花運動帶來最長遠又持續的影響，就是兩岸關係之間的變化。太陽花運動的主題是反服貿協議，服貿是《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的其中一部分，自太陽花運動之後，服貿協議至今依然擱置，兩岸關係也自始持續冰冷。台灣的社會運動，在2014年前，其實一直避開「中國議題」，即使是2008年的野草莓運動，表面上因為海協會會長陳雲林訪台而起，實際上的訴求是抗議「行政濫權」，矛頭都是指向馬英九政府和執法的警察。但到了太陽花運動，經過台灣和大陸在簽訂ECFA、帶來更多的經濟融合之後，台灣與大陸之間的關係開始成為社會運動的焦點，這是一大變化。

兩岸關係陷惡性循環

太陽花運動另一間接影響兩岸關係的因素，就是民進黨的起和國民黨的跌。自2016年開始接連贏得大選的民進黨，與馬英九卸任之後就群龍無首的國民黨，成為了台灣政治的一種常態，太陽花運動的發生可以說是兩黨起跌的轉捩點。當兩大政黨的支持度出現如此恆常的差異，最直接的影響是兩岸關係的好壞。一方面，很大程度我們可以解釋這就是民主政治，誰來執政是民意的反映、是人民的選擇。處處與北京對着幹的民進黨能夠執政，代表了得到多數台灣人的支持。

但現實上，民進黨和國民黨在兩岸立場上的不同，意味着台灣的兩岸政策和態度都有明顯的差異，這差異又會直接影響到對岸在處理台灣問題時的態度，多少形成一種互相對抗的惡性循環。台灣政治的最大議題，從來都是兩岸關係，而不論台灣人的兩岸立場是什麼，都必然希望兩岸和平。但現實上，民進黨執政以後，台灣與北京的關係進入惡性循環，溝通交流都不再成為可能的時候，這同樣是令人失望的政治現實。當我們回顧太陽花的10年，在各方面來看，令人遺憾的，是似乎當初的希望，最終都變成很多的失望。

文˙亞然

編輯˙林曉慧

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