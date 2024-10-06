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羅嘉駿：如果無Wing 難有《十七年》

【明報專訊】致電《十七年命運週期》導演羅嘉駿Steve做訪問時，我距離截稿時間只有兩三小時；而語氣淡定有錢剩的他，似笑非笑的說：「我仲剪緊大結局，明日（星期日）要交片。」人稱「刀導」的他，當年執導《二月廿九》時，有觀眾因緊張劇情發展而宣稱要寄刀片信給他，因而得名。

他拍過幾齣好評如潮的連續劇，卻是第一次請Acting coach幫手，「今次好多新演員演出，早在籌備時期已知道要搵coach。如果沒請Wing，你應該睇唔到呢齣戲，因為演員做唔到，我會拍唔到」。他和Wing之前並不相識，純粹靠口碑找她幫忙，一齣戲之後兩人成為「超好朋友」。Steve說，香港不流行演技教練，但行內也有幾位人選，「我比較強勢，想要一個柔和的coach幫手，我要由自己捉番件事，不想變成導師主導演員演技。而Wing會以導演想要乜為先，我哋好有默契」。

Wing說，她見識過Steve在拍劇現場有幾分身不暇、前期後期又有幾煩心之後，簡直覺得是一齣驚慄片。Steve亦曾在訪問中說，自己在拍攝期間狀態很差，「直情depression」，因為「做一個作品太痛苦」。問他現在得見觀眾反應之後，情緒是否好一點了？他說：「都係咁啦……」《十七年》描寫了人和社會經歷的很多低潮，低潮會過，將得見希望；

這是導演想送給觀眾的「message」，但願他也在結局周看見作品所帶來的希望。

編輯˙林子慰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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