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編者話：護生．護心

【明報專訊】以哈戰爭一周年前夕，林康琪在交稿前一夜靈機一觸，決定以記者為題，寫下這一年裏記者努力記錄的一些重要成果，以及因而付出的犧牲，尤其那些不明不白的死亡。讀者在讀文章時，可有覺得這裏那裏有點不一樣？除換了新的logo，穿梭「星期日生活」版面的公仔也換了一套。今年改版主題是「護生．護心」，剛好承上期「品格邊度教」一問，若社會上下一心，對生命和生物多一分關懷，對心靈的成長和需要多一分守護，相信就算面前有多大的挑戰和艱難，社會整體行差踏錯的可能會減少，個人生活的幸福指數也有望提升。為配合新版主題，我們更邀請到「Short D」專欄作者郭梓祺致敬豐子愷，以水墨繪畫一套公仔，游走版面，與文章互動。我們也趁機在版面設計上略作修整，希望給讀者帶來更整齊的感覺。

對應主題，Sunday Workshop加入兩個新版，「小不點學堂」幾名小學生上周還不敢露正面，今期見報照片笑得大開懷。第一課他們學認識和處理情緒；另一個新版「動物迷城」，主角是城中共存共生的動物，每期挑選一種動物做主角，由一個遊戲題展開，透過書寫有關族群在城市中存活的命運轉折，側見我城的榮哀冷暖。第一期主角是近日有法例宣告嚴禁餵食的白鴿。「動物迷城」並請來風格獨特的藝術家、《動物圖鑑》作者洪忠傑繪畫插圖。

台灣藝人吳慷仁及安溥國慶日在微博發文惹「變臉」熱議，今周有兩篇文章可為解讀現象提供參考，分別是葉蔭聰為詹明信寫的悼文，以及亞然總結台灣由太陽花社運至今10年的變與不變。剛從塞爾維亞回來的何雪瑩留意的是一個「反派」——祖高域的故事，文章頗長，但要理清一段糾結了幾百年的歷史與宗教的因緣，再從中看出今天的端倪，還是划算。還有，聽說最近一套播映中的電視劇出了一個帶來初戀感覺的「國民少女」，演一個2003年生、伴隨香港跌宕至今的17歲女生，鄭美姿卻拆穿，原來背後全靠一位「陪演」教練。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

設計˙賴雋旼、劉若基

編輯˙王翠麗

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