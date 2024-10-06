對應主題，Sunday Workshop加入兩個新版，「小不點學堂」幾名小學生上周還不敢露正面，今期見報照片笑得大開懷。第一課他們學認識和處理情緒；另一個新版「動物迷城」，主角是城中共存共生的動物，每期挑選一種動物做主角，由一個遊戲題展開，透過書寫有關族群在城市中存活的命運轉折，側見我城的榮哀冷暖。第一期主角是近日有法例宣告嚴禁餵食的白鴿。「動物迷城」並請來風格獨特的藝術家、《動物圖鑑》作者洪忠傑繪畫插圖。

台灣藝人吳慷仁及安溥國慶日在微博發文惹「變臉」熱議，今周有兩篇文章可為解讀現象提供參考，分別是葉蔭聰為詹明信寫的悼文，以及亞然總結台灣由太陽花社運至今10年的變與不變。剛從塞爾維亞回來的何雪瑩留意的是一個「反派」——祖高域的故事，文章頗長，但要理清一段糾結了幾百年的歷史與宗教的因緣，再從中看出今天的端倪，還是划算。還有，聽說最近一套播映中的電視劇出了一個帶來初戀感覺的「國民少女」，演一個2003年生、伴隨香港跌宕至今的17歲女生，鄭美姿卻拆穿，原來背後全靠一位「陪演」教練。

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文˙黎佩芬

設計˙賴雋旼、劉若基

編輯˙王翠麗

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