高性價比海鮮自助餐 晚市$408起 $248起午市任食生蠔

首次跟大家見面的全新版面「趁『熱』食」，為大家蒐羅優質抵食的餐廳食肆，還有近期的美食熱話。今次先為大家介紹一間屹立佐敦區30多年的隱世酒店餐廳，看似低調，卻是少數獲得法國藍帶美食協會榮譽會員（2012年）的自助餐廳，食物質素有一定保證；約齊幾個老友一起去，每位自助午餐優惠價只需$248，已可吃到美國生蠔、羊鞍架、燒牛肉等食物，性價比極高。

對成長於上世紀八九十年代的讀者來說，連結港鐵佐敦站E出口的恆豐中心可算是當時年輕人的蒲點之一。集合各式潮牌衣物、唱片舖，加上其創新的紅色通風井設計，彎形的懸垂玻璃幕牆，室內的弧形玻璃等，均在當時的建築群中鶴立雞群。1980年代建成的恆豐中心設有商場及酒店，而酒店內亦有一間隱世餐廳——紅煙窗。

紅煙窗於1991年開業，位於恆豐酒店2樓。餐廳裝修氛圍簡潔，燈光柔和，長形自助餐枱上放滿各式美食。雖非網民熱話的人氣自助餐廳，但30多年來，都以性價比高、優質食物及人性化服務聞名，吸引不少熟客長年支持。恆豐酒店行政總廚羅卓宏（Osman）說：「有些客人年輕時第一次來，後來成家立室，都帶埋小朋友來吃飯。」

晚餐送半隻蒜蓉粉絲龍蝦

紅煙窗早期主打自助餐及單點菜單，後來專注於環球自助餐。Osman 1年多前加入酒店，將老化的硬件更換，例如購入新的刺身雪櫃、燒烤爐全面升級。自助餐區麻雀雖小，但提供逾70款食物，包括冰鎮海鮮、芝士拼盤、沙律冷盤、刺身壽司、明檔、中西式甜品及Häagen-Dazs或Mövenpick雪糕等，選擇多元化。此外，橙汁、紅茶、咖啡等任飲，還有爆谷機和班戟（pancake）機，你只需在班戟機前，面向無觸感應揮揮手，機器便會自動倒出粉漿，做出鬆軟的班戟，好玩又好食。

入行約20年的Osman，認為香港人最愛的自助餐食物是海鮮，無論是冷吃或熱食皆受歡迎，因此紅煙窗多年來均主打海鮮美食，自助午餐供應的冰鎮海鮮，除了有東風螺、青口等，還包括甚少在自助午餐上出現的生蠔，而午餐價錢約每人200多元，極為抵食。晚餐海鮮陣容再升級，每位客人均有一份即蒸半隻新鮮波士頓龍蝦（蒜蓉粉絲底）。每隻約1斤重的新鮮龍蝦開邊後在肉上鋪滿用豉油等調味炒過的蒜蓉，並放在粉絲上蒸熟，肉質鮮美，是餐廳最受歡迎菜式之一。晚上亦有供應美國生蠔、鱈場蟹腳、鮑魚、麵包蟹、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，刺身、即燒扇貝及燒蝦亦很受客人歡迎。

除了海鮮菜式，粵式美食也有不少選擇。記者跟家人均大讚蒸比目魚，魚肉厚略帶彈性。還有冶味薑葱炒蟹、鮑魚栗子燜雞等也不容錯過。當中記者最推介粥品，配上懷舊薄脆片、葱花及炸花生，讓人重溫昔日酒樓風味。

必食柔軟肉眼扒 鴨肝多士香腴

自助餐供應的肉類中，大家最熱捧燒牛肉。晚餐採用原條美國頂級有骨肉眼，每塊約8至10公斤重。先以胡椒等材料醃過夜，再以鹽和胡椒調味，煎香後，先以大火焗烤，後以約110℃慢焗2小時以上至約五成熟。肉質十分柔軟，濕潤且富有肉香和油香，必食！現場還會切下肉眼骨，即時燒烤，肉香四溢。自助午餐亦提供燒牛肉，不過只供應新西蘭肉眼扒。其他推介還有濕潤的羊鞍架，香腴的鴨肝多士，還有節日限定的脆皮乳豬，肉嫩不油膩。

甜品目測約有20款，包括芒果拿破崙、3.6牛乳布甸及多款自家製西點。記者力推即叫即做的法式班戟（crepe），粉漿富蛋香，可包裹時日鮮果，甚至自行配上雪糕同吃，一冷一熱，十分過癮。中式甜品亦有楊枝甘露、涼粉及是日糖水，Osman說：「（糖水中）芝麻湯圓受歡迎，試過差點供不應求呢！」

根據記者自費試吃及採訪當日的食物種類及質素，整體來說保持水準，當中海鮮及中式美食所佔比例較高。餐廳在細節上也頗用心，例如粉麵檔的冬菇有𠝹花，賣相精緻；且不少甜品、湯底及調料也屬自家製作。記者現場感覺到員工待客親切，收碟速度迅速，桌面上食物添加充足。現時餐廳提供不同優惠，最便宜是經網上平台Klook購買（6位起）自助午餐或晚餐優惠（已包加一），每位午餐價由$248起、晚餐$408起。

紅煙窗

海鮮狂熱盛宴自助午餐：

成人或長者正價$368起、小童$268起

味遊世界．國際海鮮自助晚餐：

成人或長者正價$648起、小童$448起

優惠提供：全單7折或買2送1；生日客人當天半價優惠（以上優惠，另正價加一）

地址：九龍彌敦道222號恆豐酒店2樓

預訂網址：tinyurl.com/yxw7mxzp

■有片睇

佐敦抵食自助餐 tinyurl.com/36c9mpnc

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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