去老冰室睇展覽 重組「香港啲」印象

踏入大安茶冰廳，映入眼簾的是充滿懷舊氣息的室內裝潢，橙色格仔牆身、傳統卡座、吊扇……處處流露日常生活質感。然而牆上卻掛滿了醒目的畫作，以獨特的筆觸描繪香港各區街景風情。這正是「HONG KONG D香港作品展」的場地。

熟悉又陌生的城市

10多年前的阿金，想帶外國朋友同遊香港，卻發現自己明明是土生土長的香港人，卻對香港一點也不了解，甚至要尋找「旅遊攻略」。不斷發掘下，發現香港有許多自己都不知曉的事物。於是他自2010年起展開一段漫長旅程，走訪香港各區，徜徉於大街小巷，以照片捕捉香港獨有的文化景象，用筆墨記錄城市記憶，讓讀者重新認識這座熟悉又陌生的城市。阿金指，很少人會去發掘自己的城市，因而忽略了身邊的文化歷史，但事實上，香港每個角落都蘊藏獨特故事，等待大家探索。「每個地方只要有人的存在，就一定有文化」，大大小小的店舖，串連起每個社區的獨特文化，逐漸又構成大家對這個區的印象。

一晃而過10多年，由最初的部落格到facebook、IG等社交媒體，他拍下100萬張照片，寫了過千篇關於香港的文章，建構起今時今日的HONG KONG D（香港啲）。近年，他慢慢累積了超過300張手繪插畫，決定以「環遊香港超過100天」為主題，在大安茶冰廳舉辦首場個人作品展。

本地遊導賞員接手冰廳

大安茶冰廳本身擁有逾50年歷史，自1969年開始經營，是不少電影和電視劇的取景地，例如電影《陰目偵信》和電視劇《歎息橋》，也曾出現在歌手張天賦和陳柏宇的MV中 。2021年前冰廳東主舉家移民，準備結業之際，喜愛舊物又經常以長沙灣街坊身分帶本地遊導賞團的Tiffany Yeung得知消息，便決心接手保留這個充滿懷舊印記的地方。着手翻新時，Tiffany刻意保留原有裝潢，同時注入新元素，改以cafe形式經營，與現代飲食文化接軌。

基於對香港的熱愛，志同道合的Tiffany與阿金建立起聯繫。當Tiffany看到阿金的作品時被深深吸引，於是主動邀請阿金在自己經營的冰室內舉辦個人展覽。過往，大安茶冰廳亦曾與紋身師、畫家、攝影師等合作舉辦展覽，大多是圍繞社區或香港主題。她認為，既然冰室有合適的展覽空間，不妨與不同藝術家合作，讓更多人透過展覽了解香港的故事，探索社區文化底蘊。

阿金前後花了兩年多時間完成一套24張明信片，名為「香港東方之珠」系列，涵蓋香港各區和離島，繪畫許多地標景點、店舖、招牌、標誌美食、廟宇、街道等，涵蓋香港各區獨有文化風景，藉此讓大家認識社區的不同面貌。他認為，這些元素正是構成了每個人眼中的香港；亦因為每個人留意到的事物都不一樣，所以在欣賞作品時亦能留意到平日「看不見」的香港。在是次展覽中，阿金將這些明信片整合成為數個作品，包括《維多利亞城》、《九龍半島》、《新界鄉村》和《離島漁村》。其中為配合大安茶冰廳的所在地，還特別展出了《油麻地》，街坊們不妨考驗自己認出多少個油麻地特色。

要數場內最為吸睛的作品，相信是一幅135×67厘米的大型手寫招牌字。阿金以楷書書寫了在他作品中記錄過的所有元素，包括香港各區地名、小店、美食、街名等，下方則畫上獅子山。阿金透露，這是他兩年前就開始創作的作品，最初對書法的掌握並不成熟，字迹顯得有些生硬，甚至見不得人。但他沒有放棄，堅持不懈練習和創作，質素明顯提高。「我想表達出，就算只是獨自練習，只要想傳承香港招牌字，其實每一個人都做得到，正如獅子山代表的堅毅精神。」

不過他直言，自己不是插畫家，也不是書法家，一直想做的事只是介紹香港。「我覺得每個人介紹香港都有自己的方法，而我就是透過3個角度：外國人、亞洲遊客、香港人，留意他們對香港的看法。」因此， 靠近入口的3幅畫作︰Hong Kong D Guide、《香港》和《喺呢度大》，正好代表了3類人眼中的香港印象。

「喺呢度大」最有共鳴

在Hong Kong D Guide中，阿金模仿了常見的旅遊書，以9個區為主題繪畫成「封面」並整齊排列成九宮格；《香港》會見到珍妮曲奇、蘭芳園、天星小輪等旅客必買手信或打卡熱點；最後一幅單單是《喺呢度大》4隻字已經會令香港人相當有共鳴，集合了代表香港的元素，紅van、電車、獅子山、賽馬、霓虹招牌、紅豆冰、MK文化等，不論什麼年紀的人，總會在這幅畫上找到在成長過程中一些令自己深刻的事物——這些都是阿金十年如一日地介紹香港的原因。

HONG KONG D香港作品展

日期：即日至11月4日

時間：上午9:00至晚上7:00

地址：油麻地廣東道830號地下大安茶冰廳

IG︰@hongkongd_

文：陳真紀

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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