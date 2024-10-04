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村上隆扁平花花引路 投入現當代藝術

【明報專訊】現當代藝術跟講究寫實、技法的古典油畫不同，給人的第一印象常帶點抽象，藝術家或以古怪創新的方法創作，更重要的並不是其作畫的技術，而是背後表達的意思。當代炙手可熱的人氣藝術家如村上隆、六角彩子、Issy Wood等的作品，最近齊集在西九文化區的拍賣行，讓人能感受人性的不同面貌，既有內在童心，也有都市人陰暗面。

富藝斯的「NEW NOW：現代及當代藝術」拍賣會一向結集當代炙手可熱的人氣藝術家，並精選新進創作者的佳作同場亮相。每個地區的NEW NOW均有當地特色。這拍賣會去年11月首次登陸香港，不少出色亞洲藝術家作品被選中。今年由村上隆、六角彩子和Issy Wood領軍。

村上隆《希望之花》首登拍場

拍賣行專家表示，村上隆作品《希望之花》是首登拍場的領銜拍品。他筆下笑臉迎人的太陽花是流行文化icon。花是村上隆其中一個擅長且喜愛的主題，他多數使用繽紛七彩的構圖，把畫面擠得密密麻麻。現當代作品的鑑賞方法簡單，你看到什麼那便是什麼。但在藏家的腦海中，難免比平常人多了一個小算盤，不多不少都在計算其市場價值。村上隆的花從來沒有令藏家失望，都是有價值的藝術品，其另一件相關作品《骷髏與花——紅色》在2016年一個拍賣會中，便曾以784萬港元成交。在西方，同樣以花創作出流行文化icon的還有Andy Warhol，事實上他正是影響村上隆的一位重要藝術家，村上隆的太陽花主題便是向Andy Warhol致敬。

日本傳統繪畫不少也是工筆作品，村上隆這類構圖簡潔、類似卡通的作品，流行文化色彩極濃，作者嘗試建立一個超平面的另類世界。這些花朵總是扁平，不但沒有立體感，就連陰影也欠奉。村上隆很努力推動這類創作方法，甚至成立畫廊推廣。拍賣行表示，花朵擁有燦爛笑容和閃爍的眼睛，象徵純粹的幸福，其使命是傳遞活力和歡樂。背景是極有心思的設計，使用反光媒材，令觀眾邊走邊看作品，產生錯覺，感覺花朵像在漂浮一樣。這手法也是邀請觀眾用行動參與解讀，以視覺和情感主觀地了解作品。《希望之花》使用一個基本構圖、多種色彩便把畫面塞滿，讓觀眾感受那份單純的情感。

六角彩子 尋找內心女孩

六角彩子的唯一大型手繪木製裝置《無題（木屋）》是今次的另一焦點。拍賣行表示，2019年她在荷蘭阿姆斯特爾芬的Museum Jan舉辦展覽期間，現場即興創作此作品。她是充滿童心的畫家，有些作品是在爛紙皮上繪畫，就如小朋友隨手拿起可以繪畫的東西隨心畫公仔。今次的作品，就像在木頭上作畫。木製裝置是由她以其標誌的手指繪製螺旋圖案覆蓋，呈現一個童話世界。她的創作手法融合藝術與想像，這種塗鴉式的畫功亂中有序，有時會令觀眾眼花撩亂，有時又會令人一看就明白。隨着其人氣愈來愈高，藝壇有人把六角彩子和奈良美智相比。她除了是日本畫壇備受關注的藝術家，亦衝出國際，在歐洲不同地方展出。

然而，她的藝術生涯並不暢順，在平面設計職業學校的插畫系畢業後加入失業大軍，四處塗鴉。在街頭上她常靈感閃現，隨手拿紙皮等東西畫畫。當觀賞她的作品時，可以留意當中的筆觸，因為很多時她並非利用畫筆，而是以手指作畫。充滿童心的她後來和村上隆結緣，參加其公司舉行的藝術活動，自此受到關注。她的作品很易喚起人類的童心，尋找內心的小孩。拍賣行表示，作者以作品邀請觀眾沉浸於夢幻般的世界，刻意模糊藝術品與兒童遊樂場之間的界限。她的人像作品中，很多時會出現一個充滿好奇心又可愛的女孩，不斷探索環境。《無題（木屋）》中女孩沒有出現，但讓觀眾想像這個女孩將會進入屋中。

Issy Wood 復古風格探索欲望

美國藝術家Issy Wood的作品《鬆綁》，風格跟六角彩子的可愛童心大不同。Issy Wood是生於美國的女畫家，今次上拍的作品《鬆綁》有點暗黑意味。拍賣行表示，作者擅長運用繪畫、音樂和寫作交織的作品探索欲望。她的創作有很多符號，有大量需要被解讀的東西。例如《鬆綁》作品中會令人產生疑問：究竟兩頭羊代表什麼？誰要綁牠們？是誰為牠們鬆綁？羊的空洞眼神也令人感到恐懼。藝術家喜歡使用復古的繪畫風格，刻意令人聯想起中古的油畫作品。拍賣行專家形容，Issy Wood常被描述為「中世紀的千禧一代」，將古典藝術的嚴肅放入當代玩世不恭的構圖中，帶來詭異的感覺，把日常平淡生活中的欲望釋放出來。本季NEW NOW拍賣帶來她兩件作品，分別是《鬆綁》和《莫薩里拉芝士——紅顏知己》，均探討人類在馴化動物時呈現的佔有慾和暴力。她構圖特別，有時會把主體擺放在畫的邊緣位置，有時又會刻意把主角的身體、面容裁去，令人感到不舒服，但這種方法卻能讓觀眾發現自己內心的恐懼。她相信不是所有東西都要用鮮艷顏色去表達，適當地使用黑色，可表達更多東西。她從尋常生活中取得靈感，每每把普通的東西看得怪誕，把動物的樣子、眼神作特寫繪畫，正如《鬆綁》中羊的雙眼無神，其他動物如龍蝦、天鵝、狗等，在她筆下同樣顯得奇怪。

拍賣會其他作品亦各有特點，例如在中國當代藝術界中以創新見稱的崔潔，本季帶來《中國電信大廈3》。她對城市建築描繪細緻，結合精確建築和近乎虛構的未來主義，抒發對現代中國城市變遷的想法。其作品取材自真實建築，實地細緻考察後再用想像力帶來出人意表的解讀。此作畫面中心是崔潔家鄉上海的浦東景色，賣點是旁邊閃爍強烈的銀色光澤，就像太空時代的復古烏托邦幻想。另一名拍賣新秀是來自三藩市的藝術家Chelsea Ryoko Wong，父親是香港人，母親是日裔美國人，令她有廣闊的文化土壤，創作多樣作品。她擅長繪畫亞裔美國人，色彩豐富，主題充滿童趣。作品《非傳統點心舖》，餐廳牆上放着魚缸，點心車在餐桌間移動，描繪出餐廳的歡樂光景。

New Now香港拍賣

日期：10月4日下午2:00

地點：九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

網址：bit.ly/4dgTWfc

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼　

電郵：friday@mingpao.com

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