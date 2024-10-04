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從懵懂到反思 銀幕中「跨越成長」旅程

【明報專訊】「我怕你最終連開心都不笑／時候來了／到那日人便完了」，記者在搜索欄打上「成長歌詞」四字，第一個出現的結果是Twins的《成長》。成長有千百種形狀，若然你在成長路上時感困惑，「連開心都不笑」，或許可以休息片刻，在「跨越成長電影節」尋找屬於你的形狀。

選片不止面向小孩 亦啟發成人

康文署以「成長」為題，邀請香港電影文化工作者卓男策劃「跨越成長電影節」。卓男把電影節分成4個主題——「懵懂之初」、「成長之旅」、「教育之道」和「青春反思」。卓男為每個主題精選3部電影，但卓男受訪時分享最終拍板的電影片單，與她起初構思的，原來近一半都不同。「可能跟我的成長背景有關，我較喜歡暗黑的電影」，卓男說。但跟康文署討論後，卓男思考「成長裏當然有很多風風雨雨、悲傷的事，但當我們辦一個電影節時，我們是否可以帶一些希望給小朋友呢？」卓男亦不想電影的時間和空間與香港觀眾產生太大距離，所以最終決定只保留法國導演杜魯福的《四百擊》（1959）和英國導演堅盧治的《凱斯》（1969）兩部較早期的外國電影，其餘電影全都是1980年代，甚至是千禧年後。

卓男解釋4個主題正是對應小孩的成長過程。「懵懂之初」主要針對小學生，這個年齡的小孩會像《踏破鐵鞋無覓處》的主角般率真地為好友奔走，也會像《囧男孩》的兩個主角般友誼受到考驗，更會像《小TB初體驗》的主角開始探索性別、性向；「成長之旅」中，卓男特意選取公路電影，3部電影的主角都在旅程中收穫得着；「教育之道」呈現教育模式上的強烈對比，《四百擊》和《凱斯》的主角被標籤成壞學生，師長先入為主對他們存有偏見；《暴雨驕陽》則是寫一個不囿於傳統的老師如何和學生打成一片的故事；「青春反思」裏，除了有《少年的你》探討欺凌問題、《少年Pi的奇幻漂流》思考宗教信仰外，卓男更特意挑選《陽光姊妹淘》這部主角成年結婚後重拾青春回憶的韓國電影，因為卓男希望「跨越成長電影節」不止面向成長中的小孩，也希望啟發已長大成人、甚至育有兒女的觀眾。

編採策劃經驗助籌辦電影節

卓男所選的部分電影，如《星光伴我心》、《凱斯》、《四百擊》等，都是她中學時期到戲院看過後影響她頗深。但要把這些電影再次搬上大銀幕，卓男指最重要是弄清楚電影的版權和放映權誰屬。她以《星光伴我心》為例，因為電影節上映的是修復版，所以卓男需要同時聯絡電影原版和修復版的版權、放映權擁有者。現在較常撰寫影評、擔任影展評審的卓男笑言：「這次策劃有一點像回到我的老本行。」因為她曾在香港電影資料館做了4年節目策劃，亦曾任電影雜誌的記者和編輯，這些經驗都有助卓男順利籌辦「跨越成長電影節」，把陪伴自己成長的電影跟觀眾分享。

談起成長，育有一兒的卓男觀察到香港的小孩「身心疲累這件事很嚴重」，卓男希望藉着這個電影節令家長更關注小孩的身心靈成長。記者亦希望看過這些電影的觀眾，不論是小孩還是大人，「開心都會笑」。

跨越成長電影節

日期︰即日至10月26日

詳情︰bit.ly/3TPxWkH

文：譚雅詩

[開眼 藝述速遞]

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