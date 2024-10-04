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Friday Planner：JAM與Jeng

【明報專訊】話說嗰日起身聽到韓國歌手IU的Autumn Morning（《秋日早晨》），「一扇窗戶，陽光灑落而有些刺眼；涼爽空氣，好似要打噴嚏了」，在這個秋高氣爽的10月早晨，總覺得有什麼好事將要發生。

原來，韓國十月文化節將在明日開幕。今年的韓國十月文化節以JAM Korea為主題，JAM源自韓語「잼」，意指「有趣」。曾是警察宿舍的PMQ元創方將在這個周末變身「韓國廣場」。在快節奏的香港深感疲憊，不如行去睇吓起源韓國、風靡世界的「國際發呆比賽」，藉發呆放鬆身心；腰痠肩痛，亦可欣賞跆拳道示範和K-pop舞蹈表演，活動身手想必也很有趣。

韓國文化「JAM」，亞洲電影都好「jeng」。「香港亞洲電影節2024」昨日開始正式賣飛，今日仍有餘飛。是次亞洲電影節由香港新片《破．地獄》和《寄了一整個春天》開幕，前者以殯儀為題材感悟生死與家庭，後者在二手內褲售賣中探索青春、情慾與身分。還有聾人故事《看我今天怎麼說》，手語中的真摯情感令人觸動。香港之外，榮獲康城影展最佳導演獎的《逃婚緣記》（Grand Tour）、威尼斯影展入選作品《青春末世物語》（Happyend）、代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片的《仇雲殺機》（Cloud）……電影跨越語言，將我們連接在一起。

發呆跳舞買飛睇戲，這個秋天好充實。別忘了光顧本地小店，香港亞洲電影節期內，油麻地YAMA COFFEE、旺角林仔茶檔、佐敦TERA Pancake House……拿着票尾，都有優惠，正！

#韓國十月文化節 #PMQ

#HKAFF2024 #破地獄 #寄了一整個春天

#看我今天怎麼說 #Grand_Tour #Happyend #Cloud #YAMA_Coffee #林仔茶檔

#TERA_Pancake_House

[開眼 藝述速遞]

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