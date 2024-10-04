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混雜物料交織情感 錄像畫作重組寓言故事

【明報專訊】可以說的話，為什麼要畫？言語以外的世界無以名狀，卻依然存在、仍能感知。藝術家鄧廣燊近年累積創作物料，也在積累情緒，他說：「我一開始有一個衝動，我想斬一棵洋紫荊樹。」他拿着銅斧頭，砍掉一棵洋紫荊樹——砍樹令他聯想到伊索寓言《誠實的樵夫》，不育的洋紫荊樹讓他想起從前在垃圾站撿拾的宗教玩具。寓言故事混雜交錯，成為情感的載體——難以言說，那麼一一畫出來。

為什麼要砍掉洋紫荊樹？「很難解釋從哪裏來的（念頭），純粹很直接想做這件事。」鄧廣燊說。錄像《銅斧頭與不育樹》（2024）記載了這件事，他所用的銅斧頭是頒給消防員的獎狀，開鋒後用力砍洋紫荊樹，咚咚，樹木斷開——斷開倒是洋紫荊樹生命的起源。19世紀末，香港一名神父在野外發現洋紫荊，將它移植至修道院，洋紫荊由紅花羊蹄甲和宮粉羊蹄甲嫁接而成，跟大多雜交品種一樣無法自然繁殖。

神父發現不育的洋紫荊，鄧廣燊想起自己幾年前在垃圾站發現一批基督宗教玩具，有嬰孩耶穌、聖母、約瑟、牧羊人、牛、羊等，他分贈予教徒朋友，剩餘的就儲了起來。這批玩具原本呈現的情景是嬰孩耶穌降生馬槽，但在垃圾站發現玩具耶穌、玩具聖母，就像新的寓言故事。畫作《聖母像》（2024）和《牧羊人》（2024）分別繪畫玩具聖母和玩具牧羊人，並以他手製的畫框裝裱，畫框內畫作被高密度海綿包圍，鄧廣燊解釋垃圾站內的廢棄牀褥損毁後會露出海綿，恍如還原那些玩具被棄置垃圾站的場景。

畫中鑲嵌插圖 融會寓言意象

砍樹讓他聯想兩個故事：伊索寓言《誠實的樵夫》和華盛頓砍倒櫻桃樹。「其實兩個故事都在講做人要誠實，我覺得這些概念或童話故事，跟（我）當時的狀態有很大相反，我想將它們放在一起。」在鄧廣燊的記憶中，樵夫誤將斧頭掉進河裏，河中的赫耳墨斯（Hermēs）先後掏出金、銀、銅和原本的斧頭，問樵夫掉的是哪個斧頭，樵夫誠實回答，赫耳墨斯為獎勵樵夫的誠實品德，將所有斧頭都送給他，然而《伊索寓言》裏其實並未出現過銅斧頭。他握着寓言不存在的銅斧頭砍掉洋紫荊樹；《記憶中的樵夫》畫握着斧頭的手，畫前有一面角度固定的銅版，「拍照時可以拍到斧頭和反光，我覺得這個狀態就像一個現實和虛空間的關係」。

他續說：「這些寓言口耳相傳下，就會有不同版本。」《砧木 I》（2024）畫了樹的嫁接位，因兩種植物生長速度不同，嫁接位會腫了起來，畫中鑲了一幅《誠實的樵夫》插圖，赫耳墨斯的形象像個俠客；《赫耳墨斯》（2024）繪畫雕像一般的赫耳墨斯，但畫作左上方鑲了另一幅《誠實的樵夫》插圖，內裏赫耳墨斯的形象卻像個死神，「不同人、不同國家，或許他講的都是一個故事，但因為文化不同，它都會衍生不同的版本」。鄧廣燊留意到井或願望池，經常在寓言故事中出現，於是他用水晶膠創作《許願池》（2024），水晶膠內藏着飛蛾標本，池底是一面反光銅版，既回應《誠實的樵夫》中水的意象，許願池本身也是寓言故事的元素。

鄧廣燊畫的都是物，物串連起他的寓言故事，他解釋：「一些物件作為物理存在，其實它自己也會累積很多東西。」在他的繪畫過程中，物也在說故事——除了《羊蹄甲 I》（2024）和《羊蹄甲 II》（2024）是油畫，其餘畫作都用鉛芯筆創作。0.5毫米、4B的原芯筆，只透過灰度來呈現畫像，背景用原芯筆塗黑，筆觸清晰可見，「刻意抽走所有畫的背景，對我來說，整個展覽像是在重組一個寓言故事」。與其說是塗黑，更像是將大量石墨摩擦到畫布上，「用同一個工具，從畫中看到畫畫的動作，這個媒介很容易看到用了多少時間，因為每一筆都很容易看到。但油畫不是這樣，油畫其實是一層層，而且它可以蓋過你之前做的東西」。

素描投影畫面 經歷影像空間

他用投影機，將影像投影到畫紙上，再素描繪畫。然而為何不用攝影創作？他解釋：「按下按鈕的『嗰一下』，我覺得時間很快，我想經歷那個空間，或者經歷那個畫面，我就選擇了素描去經歷。」文首提到那批基督宗教玩具，其實他對那隻玩具牛感觸最大。內地出生的故母，出生時正值饑荒，被家人丟到垃圾站，後來才被爸爸撿回來，而她又是屬牛。最初鄧廣燊用矽膠倒模了玩具牛，經歷4、5年，它沾上塵和毛髮，「我畫這張畫（《反芻的皮囊 I》）經歷過幾個步驟，把（玩具）牛撿回來，然後把它倒模，然後用投影機project（投影）到畫紙，我再畫。其實它經過很多步驟，它就好像牛反芻的狀態」。

鄧廣燊個展「砧木」

日期：即日至11月9日（周日及公眾假期休息）

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：中環都爹利街11號律敦治中心1樓108室gdm 爍樂 （Galerie du Monde）

詳情：bit.ly/3XDibOT

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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