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概念攝影先鋒黃楚喬 鏡裏筆下思香港古今

【明報專訊】推銷員之死，戳穿美國夢的泡沫；一個藝術家之死，可會戳穿什麼？香港攝影藝術家黃楚喬於9月中旬離世，不勝惋惜之際，許多人急忙惡補想要了解她的過去，才發現自詡為文化之都，為什麼對本地基本的藝術史並不熟悉？黃楚喬生前最後展覽由亞洲藝術文獻庫資深研究員翁子健策展，她在人間遺下的作品，打開了本地一段概念攝影的先鋒歷史，誌記一個紙媒的黃金時代。

一直專注香港藝術家研究的翁子健說，透過Dislocation（《女那禾多》）這本雜誌，本地藝術圈對黃楚喬都有認識，「這本雜誌影響力很大，不止攝影，對觀念藝術也有很大影響，另外她（黃楚喬）有兩個作品系列歷久不衰，一直以來我們都會看」。五十後的黃楚喬文學出身，跟伴侶李家昇在1960至1970年代與文學圈關係密切，與也斯、關夢南、蔡炎培等彼此皆是好友，並且辦過《秋螢詩刊》。1970年代末，黃楚喬跟李家昇才轉向攝影，正職是廣告攝影，「他們的業務都做得非常好，有很多大公司找他們去做」，翁子健補充。廣告攝影每多人物肖像，職業訓練也影響着黃楚喬的攝影創作。

兩系列歷久不衰 30年前Photoshop交疊時空

她為人熟知的系列之一，是1980年代的「我的朋友，藝術家及其他」。攝影系列以白牆為背景，拍攝對象是當時香港文化名人，如導演許鞍華、藝術家麥顯揚和攝影師梁家泰等。那時已拍過兩三部電影的許鞍華，在黃楚喬的鏡頭下神態自若，剛好路過似的。「其實不同地方的有名攝影師都會做這些系列，拍攝當時的文化名人。這類型作品好不好，就是你能不能捉到那個人的樣子、神態和精神。沒有什麼人像她（黃楚喬）那樣，拍攝到1980年代初香港文化名人的精神面貌，那不單是藝術，在文化史上也有一個很好的文獻。」翁子健說。

她另一組知名的攝影系列作品，是1990年代開始創作的「何年集（Hollian Thesaurus）」。1990年代，Photoshop面世未幾，對比現今「執相」已習以為常，當時的傳統攝影師十分抗拒，「覺得這些只是玩具而已，不是真正的攝影」。黃楚喬卻早已使用Photoshop，以合成攝影圖像作為創作手段。《洋紫荊花，於香港海灣》將洋紫荊花合成至現代維港背景；而《Jinx，於香港海灣》（約1994）和《大選美》（約1997），將當下影像合成古畫，畫面刻意模仿油畫變舊後的裂痕，「主要概念在於，以前攝影做不到兩個時空疊在一起」。

《Jinx，於香港海灣》的Jinx是設計公司客戶的狗，也是黃楚喬拍攝設計公司賀年卡的主角，她將Jinx肖像的背景合成為繪畫19世紀維港的油畫。《大選美》中的亞洲女性肖像頭戴后冠，整體打扮既令人想起英女王伊利沙伯二世，又令人聯想到香港小姐，而且「這位女士的年紀、身分、年代不太看得出來，她的全部都很ambiguous（含糊）」。《大選美》的含糊亦見於背景和女性手臂上的紋身——那是清代意大利籍宮廷畫家郎世寧的《馬術圖》，郎世寧學西畫出身，因在清代宮廷工作而熟諳中國畫，其畫風同樣含糊。翁子健解釋：「它（《大選美》）有很多種方法去詮釋，但是最多人去詮釋的方法，就是它和香港有關係，因為香港是一個不同東西交集、混雜一起的結果。」

攝影雜誌「紙上辦展」 誌記紙媒黃金時代

黃楚喬跟丈夫李家昇在1990年代的產物，還有攝影雜誌《女那禾多》（1992至1998）。雜誌名稱起初的想法是「挪移」，拆字後是「手那禾多」，將「手」換成「女」，就是「女那禾多」。《女那禾多》每期由黃楚喬和李家昇在內的編委會擬定主題，邀請不同藝術家創作，翁子健形容每期《女那禾多》像個「紙上展覽」，而且「書籍設計和印刷在那個年代做得很出色」。

他個人喜歡其中兩期主題，一期以「Post Card（明信片）」為創作主題，那期雜誌拿上手相對重身，因為用回明信片的紙質，讀者亦可剪成一張張明信片。另一期的題目是「Image as an Object（影像作為物件）」，那是一次超越攝影乃純影像性質的嘗試，創作類近雕塑或裝置，藝術家陳育強先將相紙摺成紙船，攝影師黃啟裕再將相紙塞進針筒，兩者賦予影像新的意義。《女那禾多》亦有涉獵文化圈，黃楚喬跟李家昇的文壇好友也斯，在「Glass Issue」那期動筆寫作，歌手梁詠琪也曾拍攝自身肖像來創作。

每期「紙上展覽」牽涉的印刷多樣，印刷成本頗高，翁子健解釋：「這涉及到1990年代的紙媒還是黃金時期，1990年代出報紙、出雜誌，你還是賺錢的，所以他們（《女那禾多》）就有一個這樣的空間。而且廣告攝影在香港是很厲害，整個中國，甚至乎東南亞，香港都是一個中心，所以他們（黃楚喬和李家昇）在那個年代做商業廣告的攝影，是不怕賺不到錢。」1990年代香港仍未有收藏攝影作品的風氣，黃楚喬和李家昇率先推出原版印刷（original prints）計劃，參與者包括那時尚未紅透的攝影師荒木經惟。

晚年回到文學 移民小說探何處為家

1997年，黃楚喬跟李家昇一家移居多倫多後，創作產量減少。儘管離港將近30年，影像藝術團體WMA Space並未忘記黃楚喬，邀來九十後攝影藝術家李卓媛，兩代人以「家」為主題來創作，由翁子健策展。翁子健接觸黃楚喬後，發現她近年回到文學，創作英文小說《壽司草邊的天堂》（Sushi Grass in Paradise, 2024）。書中主角一家人從香港移居多倫多，經營日式便當店為生，因而夫妻兩人被稱呼Bento先生和Bento太太。Bento太太一家住在一間舊屋，前屋主要求保留3樓的小圖書館。Bento太太在那裏有時翻閱前屋主母親的日記，原來她曾住香港，開過攝影工作室，又辦過一本雜誌叫Dislocation。那些描述是否似曾相識？「自己的身分、ego（自我）會散了，我看這本小說，這種感覺最強烈，她（黃楚喬）用文學的手段，可以將自我描寫成不同的角色。」翁子健說。

籌劃展覽時看這部小說，翁子健見到延伸出來的一個問題：「離開了你原本的家，建立了一個新的家，到底哪個家是真正的家？」黃楚喬離開香港時正值上一波人口遷移潮，比對近年的人口遷移潮，翁子健發現，上一代移居者視香港為家的情感羈絆沒那麼強，然而正正是那一代人「建立了香港是一個可以成為家的地方」。展覽亦展出系列「何年集」在千禧年代的創作，續用電腦後製來創作。《蘋果樹 #4177》（2000）將番茄和蘋果合成在一起，《翡冷翠早餐桌上的奧米伽3雞蛋》（2000）合成雞蛋，蛋殼表面有「Omega-3（奧米伽3）」的字眼，探討基因改造食物。黃楚喬創作了「何年集」的新作，「她跟我說是系列最後一張，沒有說它是人生最後一個作品」，翁子健憶述。黃楚喬本來希望《一九九六年十月的一個下午》（2024）是系列首作，黃楚喬拍攝一名女性友人的肖像，讓她穿得像1950至1960年代的人，「拍完出來看不出是什麼年代的人」。

回到最開首的問題，翁子健認為理由是後人缺乏資料渠道接觸香港藝術史。自去年開始，亞洲藝術文獻庫蒐集黃楚喬跟李家昇的資料檔案，但文獻主要仍在多倫多，既有《秋螢詩刊》，也有作品、參加展覽等的資料，「我也很期待看到他們商業攝影上的文獻」。繼新水墨運動後，翁子健認為這群1950年代生的人是香港當代藝術的奠基者，舉例說何慶基在1980年代擔任香港藝術中心展覽總監時，已強調視覺文化——而非美術（fine arts）—— 一說，文化論述沿用至現今的M+。屈指一算，這群藝術家已屆六七旬，「所以幫這一代的藝術家去整理、蒐集和數碼化他們的文獻庫，是我們近年很重要的工作」。

壽司草邊的天堂 & 青蛾飯

日期：即日至11月10日（需預約，周一休息）

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：中環永和街23至29號俊和商業中心8樓WMA

詳情：bit.ly/4eM8GE5

文：嚴嘉栢

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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